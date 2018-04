Platy světových manažerů v době krize

Největší boháči

Larry J. Ellison se už několik let drží na špičce nejlépe vydělávajících manažerů. Základní plat 1 mil. USD, bonusy 10,78 mil. USD, ostatní příjmy 1,48 mil. USD a bonusové akcie firmy v hodnotě 543,75 mil. USD z něj dělají nejlépe vydělávajícího CEO světa. Otázka zní: zaslouží si to?

Výsledky firmy Oracle za rok 2008 víceméně dobré. Zisk přes 5 mld. USD, postavení v segmentu Software and Services třetí nejvýznamnější firmy po Microsoftu a IBM nejsou špatná vizitka práce L. J. Elissona. Elisson je nyní velmi zainteresovaný na maximalizaci tržní hodnoty firmy. Jeho stávající podíl v Oracle je 23 procent, to je aktuálně asi 22 mld. USD.

Mezi výborně placenými manažery převládá segment ropných společností. Tyto firmy na svých šéfech vážně nešetřily. Stálicí je Ray Irani, který letos obsadil druhé místo podle příjmu. Jeho poslední roční výdělek tvoří cca 222 mil. USD, z nichž ale dostal v akciích své firmy Occidental Petroleum "pouze" 184,39 mil. USD. Irani vlastní jen necelé 1 % firmy, kterou řídí.

Ale i o Iranim se dá říci, že svou firmu řídí dobře. Vygenerovat na 25 mld. USD obratu skoro 7 mld. USD zisku s ropnou společností je velmi solidní.

John Hess, šéf a vlastník 10 % ropného gigantu Hess, je považován za třetího nejlépe placeného manažera. Celkový příjem 154 mld. USD je tvořen především 113 mld. USD bonusových akcií.

Čtvrté místo mezi nejlépe placenými manažery za rok 2008 obsadil šéf další ropné společnosti Ultra Petroleum Michael Watford s odměnou 116 mil. USD, z této částky dostal 113,48 mil. USD v akciích firmy Ultra Petroleum.

Zajímavé je, že Ultra Petroleum není žádný gigant. Jedná se o firmu s obratem okolo 1,8 mld. USD a rozhodně nepatří mezi nejznámější ropné společnosti, avšak má celkem solidní tržní kapitalizaci 6 mld. USD. I tak mi ale přijde dát manažerovi, který vlastní 1,71% podíl ve firmě, čtvrtinu ročního zisku firmy na bonusech dost přemrštěné.

Ropné společnosti v USA jsou k svým šéfům vůbec dosti štědré: Mark Papa (EOG Resources) 90 mil. USD, Keith Hutton (XTO Energy) 55 mil. USD, David O´Reilley (Chevron) 47,56 mil. USD , Aubrey McClendon (Cheespeak Energy) 36 mil. USD.

Finančník s nejvyšším platem je z pojišťovny

Nejlépe placeným finančníkem je William Berkley, který řídí svou pojišťovnu WR Berkley. Tato pojišťovna nepatří sice mezi největší finanční instituce v USA, avšak dokázala se udržet v plusových číslech se ziskem 280 mil. USD. Zajímavé je, že ačkoliv W. R. Berkley vlastní pouze cca 15 % stejnojmenné pojišťovny, jeho roční odměna představovala cca 31 % celého zisku firmy. Celkem si W. R. Berkley vydělal 87 mil. USD.

Těm, kterým leží v žaludku odměny vedení českého elektrárenského gigantu ČEZ, trochu ulevím. Paul Evanson, šéf Allegheny Energy (obratově přibližně 3x menší než ČEZ , kapitalizací asi ½ ČEZ) si za rok 2008 vydělal 67,26 mil. USD, což je cca 1,357 mld. korun.

Kapitáni amerického stagnujícího průmyslu se rovněž nemají špatně. Robert Lane z Deer & Co. vydělal 61,3 mil. USD. Šéf Boiengu James McNerney vydělává 15 mil. USD za rok. Mark Hurd, který řídí Hewlett Packard, si také přijde na slušný balík – dohromady 51,93 mil. USD.

Tito manažeři z průmyslových odvětví mají obecně tendenci mít obrovské platy a velmi nízké podíly ve firmě, tudíž malou motivaci maximalizovat tržní hodnotu. Nejlépe vydělávající manažerkou je paní Andrea Jung, šéfka firmy Avon Products. Její roční příjem přesahuje 11 mil. USD, což je cca dvojnásobek průměrného výdělku šéfa ze segmentu Households and Personal Products. Inu, MLM asi šlape… Na druhém místě mezi ženami je o poznání slavnější šéfka Indra Nooyi ze společnosti PepsiCo, která vydělala 9,36 mil. USD.

Firma v krachu, ale manažeři stále vydělávají

Ford

Alan Mullaly je ještě střídmý. Ačkoliv vede firmu s obratem takřka 150 mld. USD, jeho výdělek z pozice CEO Ford Motor Company je 3,94 mil. USD. Akcie Fordu žádné nedostal – dost vážně pochybuji, že vůbec nějaké chtěl, protože aby to vůbec pro něj dávalo smysl, tak by jich musel dostat tolik, že by se rázem stal jedním z největších podílníků ve firmě. A vzhledem k tomu, že ve firmě strávil pouhé 3 roky, tak by se to detroitským automobilovým magnátům asi moc nelíbilo.

General Motors

Frederick Henderson, muž, který nahradil E. Wagonnera v pozici šéfa americké automobilky General Motors, má obtížnou situaci. Jeho firma se zmítá v obrovských ztrátách několik let po sobě. Ta zatím poslední je neoficiálně ve výši 30 mld. USD. Ta předchozí byla velmi podobná. Propad tržeb z 220 mld. USD na 148 mld. USD je přímo katastrofální. To vše bude muset vyřešit nový CEO General Motors za méně než 2,5 mil. USD ročně. To z něj dělá v kontextu poměru peníze/zodpovědnost jednoho z největších nešťastníků mezi světovými manažery.

Citigroup

Přibližně jeden rok se včele bývalé jedničky světového byznysu pohybuje Vikram Pandit. O jeho pozici se rovněž dá říct, že není záviděníhodná. S platem 3 mil. USD řídí kolos s aktivy ve výši 1 940 mld. USD. Za jeho éry sice dosáhla firma největší ztráty v historii, 27,68 mld. USD, ale nutno uznat, že tato ztráta je z drtivé většiny tvořena vypadnuvšími kostlivci z almary, kterou zdědil.

Freddie Mac & Fannie Mae

Dvě nejztrátovější firmy světa, finanční ústavy Freddie a Fannie, jsou postrachem celého světa přinejmenším po celý rok 2008. Aby ne, když jen za rok 2008 dohromady vykázaly ztrátu přes 100 mld. USD (Fannie -58 mld. USD a Freddie -50 mld. USD).

Poměrně čerstvá je zpráva o sebevraždě finančního ředitele firmy Freddie Mac Davida Kellermana. Tato zpráva pouze demonstruje to, pod jakým tlakem jsou šéfové velkých firem, když si kvůli pocitu selhání sáhnou na život, ačkoliv je jim pouze 42 let a mají dceru ve věku 6 let.

Freddie Mac vede od 11. 3. John Koskinen, bývalý šéf americké asociace kopané, což by mohla být solidní kvalifikace pro vykopání všech kostlivců z portfolia společnosti Freddie Mac. Koskinenův výdělek zatím nebyl nikde uveřejněn. Herbert Allison, šéf Fannie Mae, už úřaduje jeden rok ve funkci. Jeho výdělek však byl dosti skromný. Celková výše kompenzace se u jeho jména uvádí pouze 60 tisíc USD, což je plat, který vydělá průměrný Američan, a ne šéf firmy s 5 800 zaměstnanci.

AIG

Edward Liddy je ve vedení největší zkrachovalecké organizace na světě od slavného bailoutu v září 2008, který si nic nezadá s největším bailoutem Lorenza di Medici ve Florencii. Po nástupu do funkce pěkně znepříjemnil život stávajícím manažerům, když jim oznámil, že těch 165 mil. USD, které si plánovali rozdat na bonusech v situaci, kdy firma vykazuje ztrátu (celkově za rok 2008 cca -99,29 mld. USD), není příliš na místě. Liddy sám pracuje za 1 USD ročně s příslibem zisku speciálních bonusů, pakliže se mu podaří firmu zvednout.

CBS

V mediální sféře se zřejmě nosí arogance vůči akcionářům. Šéf mediálního koncernu CBS Leslie Moonves patrně hodlá konkurovat v komediálních výstupech svému jmenovci, panu Nielsenovi. Ztráta 11,67 mld. USD (83 % obratu) je výsledek společnosti CBS za rok 2008. A vyúčtování pana Moonvese? Základní plat 5,32 mil. USD (ano, vidíte správně), bonusy 18,50 mil. USD (opravdu vidíte správně), ostatní příjmy 4,86 mil. USD a bonusové akcie 4,97 mil. USD. Suma sumárum: 33,65 mil. USD za rok. Dobrá defraudace.

A na závěr pár Mirků Dušínů

Existuje skupina manažerů, kteří jsou po ekonomické stránce pro své firmy velmi přínosní. Za takového je považován například Michael Bennet z firmy Terra Industries. Jeho základní plat 590 tis. USD za rok je velmi podprůměrný v segmentu chemických firem a jeho schopnost generovat stále slušný zisk mu dokázala vydělat dalších 10 mil. USD na bonusech a akciích firmy.

Tradičně velmi vysoko se umisťují lidé s nízkými platy a vysokým podílem ve firmě. Takovým je i Jeffrey Bezos, který vlastní 22 % internetového obchodu Amazon.com. Jen těžko uvěřit, že tržby Amazonu se už vyšplhaly téměř k 20 mld. USD. Avšak ziskovost Amazonu je zatím někde na úrovni 3 %. Bezosův základní plat 80 tis. USD je v tomto směru asi pořád adekvátní.

Trochu podivínem je pro mě Steve Jobs. Loni vydělal jakožto šéf Applu tolik peněz, že s nimi mohl doma tapetovat. Letos, světe, div se. U jeho jména je suma 0 USD. Nula plat, nula bonus, nula akcie, nula ostatní příjmy. Zajímavé je, že Steve Jobs vlastní i relativně málo akcií Applu – 0,62 %. Ovšem za posledních 6 let si v Applu vydělal 660 mil. USD.

Steve Ballmer je jistě sympatický svým poměrem cena/výkon pro Microsoft. Základní plat 640 tis. USD a celková kompenzace 1,35 mil. USD není pro Microsoft, který vykazuje průměrný meziroční růst zisku 20 procent, velká zátěž. Ballmer se snaží, protože má 4,59% podíl v druhé největší softwarové firmě světa.

Tradičně velmi úsměvné je postavení Warrena Buffetta v žebříčku top CEO. Nejbohatší muž světa stále pobírá roční mzdu ve firmě Berkshire Hathaway ve výši 100 tis. USD. Warren je ve své podstatě symbolem moderního stylu řízení veřejně obchodovatelné společnosti, ačkoliv je mu už úctyhodných 78 let. Styl řízení s cílem na maximální tržní kapitalizaci má velké předpoklady uspět, pokud šéf má uloženo cca 30 mld. USD ve 26 % akcií firmy, kterou řídí.

Více se dočtete na Hypoindex.cz.