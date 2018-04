Učitelé utíkají ze škol kvůli nízkým platům. Změny jsou nezbytné

Před dvěma lety se učitel základní školy Pavel z městečka v českém pohraničí přestěhoval do krajského města. Místo ve škole si ale už nehledal a nastoupil do rodinné firmy na pozici office managera. Po roce se vypracoval na vedoucího kanceláře a do školy už se vracet nehodlá. „Dostávám vyšší plat, než jsem měl jako učitel. A vzhledem k tomu, že mám rodinu, není co řešit,“ říká.

Podobnou cestou se vydaly stovky kantorů. A ve školách je to znát. Třídy plní silné ročníky a téměř ve všech regionech se projevuje nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Dokazují to i čísla. Poptávka po učitelích meziročně vzrostla o 55 procent.

Kdo bude učit angličtinu, nebo IT?

Nedostatek učitelů narůstá především v oborech, ve kterých je snazší najít lépe placenou práci. Chybějí učitelé jazyků, informatiky, odborných technických předmětů, ale také matematiky, fyziky nebo chemie. Roste také poptávka po vyučujících na prvním stupni, což je dáno demografickým vývojem.

Pro učitele je demotivující zejména finanční ohodnocení a fakt, že tabulkově dané platy nezohledňují kvalitu jejich práce ani nasazení a aktivitu nad rámec odučených hodin.

Hrubé měsíční platy učitelů v Kč Mateřské školy Základní školy Střední školy Vysoké školy 19 148 22 618 23 313 24 084 zdroj: Profesia.cz

Podle statistiky si učitelé na základních školách vydělají v průměru něco přes 22,6 tisíce korun. Kantoři na středních školách berou asi o sedm stovek více.

Ostatní vysokoškoláci berou víc

V porovnání s ostatními vysokoškoláky je průměrný hrubý plat učitele na základní škole o 28 procent nižší, středoškolský učitel bere méně asi o čtvrtinu, nejvýraznější je rozdíl u mateřských škol, kde je průměr nižší o 39 procent. Situace na vysokých školách je trochu jiná, zejména díky možnosti pracovat na vědeckých úkolech a grantových projektech. Hrubý měsíční plat je však v porovnání s průměrem vysokoškoláků o 17 procent nižší.

Až k násobnému rozdílu dojdeme, pokud platy ve školství poměřujeme s vybranými „vysokopříjmovými“ obory.

O kolik více berou jinde vůči platu učitele ZŠ IT architekt IT projektový manažer Key account manager Softwarový inženýr 218 % 150 % 120 % 116 % IT konzultant Programátor Java Projektový manažer IT analytik 93 % 92 % 92 % 87 % zdroj: Profesia.cz

Učitelé si vydělají méně i ve srovnání s jinými zaměstnanci placenými z veřejných zdrojů – například lékaři si vydělají o 86 procent více než učitelé na základních školách a o 75 procent více v porovnání se středoškolskými kantory.

Polovina absolventů si místo před tabulí ani nevyzkouší

Nemůžeme se příliš divit, že zájem o studium pedagogických oborů klesá. Navíc jen malá část absolventů pedagogických fakult hledá uplatnění v oboru. Z veřejně přístupných údajů Univerzity Karlovy a Českého statistického úřadu vyplývá, že do škol nastupuje necelá polovina absolventů pedagogických fakult a více než čtvrtina z nich do pěti let ze školství odchází. Uplatnění hledají především v administrativě a v obchodu.

Nedostatek učitelů však není jen problém Česka, ubývá jich v celé Evropě. Například na Slovensku část učitelů v pondělí 25. ledna dokonce zahájila stávku kvůli nízkým platům a stovky jich vyšly do ulic. Západní země v loňském roce investovaly do kampaní, které by měly přilákat mladé lidi ke studiu pedagogických oborů. V Česku se nic takového neděje, ale změny jsou nezbytné. Z pohledu trhu práce by personalisté přivítali zvláště u odborných a vysokých škol větší přiblížení výuky s praxí: tedy přechod od získávání informací, které převažuje v současné době, k získávání zkušeností, které požadují zaměstnavatelé.

Měli by všichni učitelé dostat přidáno?