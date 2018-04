Jsem Němec arád bych studoval v Itálii stavební fakultu; jaké mám možnosti? Žiji v Dánsku a chci ve Francii na jaře navštěvovat kurzy o kinematografii; kde získám informace? Kvůli práci odjíždím s rodinou z Prahy do Německa, potřebuji najít vhodné školy pro své dvě děti. Kam se obrátit? Takové a podobné otázky si už kladou lidé žijící v Evropské unii a zřejmě stejné dotazy budou zanedlouho aktuální i pro řadu občanů z kandidátských států, kteří se rozhodnou studovat nebo pracovat jinde než ve své vlasti.



Databáze 30 zemí



Kde tedy najít rychle odpověď, jak zjistit více o vzdělávacích systémech a příležitostech v evropských zemích? Pátého března letošního roku byl v Evropské komisi v Bruselu na generálním direktoriátu (DG) Vzdělávání a kultury slavnostně spuštěn

informační systém, který odpovědi na takové otázky pomáhá najít. Jde o celoevropský portál vzdělávacích příležitostí, který má název Ploteus (podle začátečních písmen anglického The Portal of Learning Opportunities Throughout the EUropean Space). Portál vznikal od roku 2001 ve spolupráci řady národních ministerstev a zejména celoevropské sítě Euroguidance pro poradenství s Evropskou komisí. Jeho cílem je poskytnout občanům "starého kontinentu" snadno dostupné, srozumitelné a aktuální informace o vzdělávacích možnostech v Evropě.

Portál, integrující databáze vzdělávání 30 zemí Evropy, bude podporovat vzdělanost i pracovní mobilitu, pomůže v boji s nezaměstnaností. "Rychle dostupné informace o vzdělávacích šancích mohou každému pomoci nejen při jeho osobním rozvoji a kariéře, ale také zvýšit jeho zaměstnatelnost v rámci EU," uvedla na konferenci při spuštění portálu Ploteus Laura Cassio z DG Vzdělávání a kultury v Evropské komisi.



Výběr podle představ



Kliknutím na www.ploteus.net se uživatel dostává k souboru několika tisíc odkazů týkajících se vzdělávání. Portál funguje v 11 jazycích a je rozdělen na pět sekcí: Vzdělávací příležitosti (Learning Opportunities), Vzdělávací systémy (Educations Systems), Výměny (Exchanges), Kontakty (Contacts) a Chystám se stěhovat (Moving to a Country).

Každá tato sekce zahrnuje různé typy informací. Nejdůležitější je sekce Vzdělávacích příležitostí (Learning Opportunities section), která zahrnuje na čtyři tisíce odkazů na národní a regionální databáze vzdělávacích a tréninkových institucí ve 30 evropských zemích. Zájemce si může volit v této sekci informace týkající se třeba vyhledání určitého typu institucí v konkrétním místě, vyučovacího jazyka, kvalifikačních podmínek k přijetí ke studiu a úrovně dosaženého vzdělání a podobně, podle osobních požadavků a představ každého zájemce.



Co je v které sekci?



Srozumitelné informace o struktuře a systémech vzdělávání (od počátečního přes střední a terciární až po další profesní vzdělávání), dále údaje o významu kvalifikací nebo o stipendiích či školném za výuku může získat uživatel v sekci Vzdělávací systémy. Sekce Výměny nabízí informace o všech typech evropských výměnných programů ­ od příležitostí tzv. trainee programů pro absolventy ve firmách přes speciální vzdělávací a výměnné programy jako Erasmus nebo Leonardo da Vinci.

Sekce Kontakty obsahuje přehled a popis činnosti národních center pro vzdělávací a kariérové poradenství v 30 zemích Evropy. Praktické informace o životní úrovni, stylu, daňových a sociálních systémech jednotlivých zemí nabízí sekce s názvem Chystám se stěhovat.



Chcete studovat v cizině? Potřebné informace najdete na www.ploteus.net