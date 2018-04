Plovoucí sazby hypoték jsou pro odvážné. Chybí jistota výše splátek

Variabilní hypotéky GE Money Bank - Variabilní hypotéka do 80 procent hodnoty zástavy Hypoteční banka - nenabízejí speciální produkt, variabilní úrokovou sazbu lze využít ke standardním hypotečním úvěrům až do 100 procent hodnoty zástavy LBBW BANK - IQ Plovoucí hypotéka do 90 procent hodnoty zástavy mBank - mHypotéka Light do 80 procent hodnoty zástavy Raiffeisenbank - Variabilní hypotéka a Hypotéka Klasik s plovoucí sazbou standardně do 90 procent, ve výjimečných případech do 100 procent hodnoty zástavy UniCredit Bank - Převratná hypotéka až do 100 procent hodnoty zástavy