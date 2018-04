Plusy a minusy koupě bytu v novostavbě

Rozhodli jste se pořídit si vlastní bydlení, ale situace na hypotečním trhu příliš důvodů k radosti nedává. Úrokové sazby hypoték vlivem finanční krize a následného "zdražováním peněz" pravděpodobně v následujících týdnech povyskočí nahoru.



Ale na druhou stranu právě díky finanční krizi, nejistotě ohledně dalšího vývoje a poklesu poptávky po bydlení můžete nyní pořídit byty v novostavbách za mnohem výhodnějších podmínek (včetně vybavení) nebo za výrazně nižší cenu, než se prodávaly ještě před půl rokem. Jaké jsou světlé a stinné stránky koupě bytu v novostavbě?



Výhody

Možnost reklamovat nedostatky

Jednou z nejdůležitějších vlastností nového bydlení je to, že stavební součásti, pokud nefungují tak, jak mají, můžete reklamovat a záleží pouze na vašich vyjednávacích schopnostech a trpělivosti, zda se podaří všechny "mouchy" opravit.

Možnost podílet se na konečné podobě bytu

U nového bytu, který si koupíte ještě ve fázi rozestavěnosti, se můžete podílet na konečném vzhledu, uspořádání a vybavení vašeho nového bydlení.



Odhad ceny nemovitosti

Klient zvažující pořízení bytu na hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření by v případě pořízení nového bytu neměl mít problém s odhadem ceny nemovitosti. U starších bytů se může stát, že odhadce stanoví odhadní cenu nemovitosti nižší, než je kupní. V případě nových bytů odhadce při stanovení ceny přihlíží k tomu, za jaké částky se prodávají podobné byty ve stejném domě či sousedství a konečná cena se rozhodně nebude příliš lišit od kupní.



Použití současných materiálů a technologií

Při výstavbě nových bytů je používáno moderních postupů, technologií a stavebních materiálů, což může vlastníkovi bytu ušetřit nemalé peníze.



Řešení s ohledem na kvalitu života

Nová sídliště musí mít například odpovídající počet parkovacích míst, domy s více než čtyřmi podlažími musí být vybaveny výtahem, součástí projektu by měla být také dětská hřiště a další plochy pro odpočinek obyvatel bytových domů.



Nevýhody

Kvalita provedení

Je jedním z největších kamenů, možná ale spíše balvanů úrazu.

V současných podmínkách v České republice bohužel nelze říci, že by kvalitní provedení bylo standardem. Není divu, stavební boom a zároveň šibeniční termíny tlačí stavebníky do kompromisních řešení, která rozhodující měrou ovlivňují kvalitu konečného provedení.



Lokalita, dopravní dostupnost

Vzhledem k tenčícím se zásobám vhodných (nebo alespoň cenově dostupných) pozemků v centru měst směřují developerské společnosti své projekty spíše na okraje měst, v lepším případě do bývalých průmyslových částí měst, které díky bytové výstavbě znovu ožívají. Tato místa však nezřídka trpí špatnou dopravní obslužností, nebo není lokalita ještě tak úplně uzpůsobená k trvalému životu a bydlení.



První vlastník

V novostavbě jste prvním skutečným uživatelem bytu a teprve vy každodenním užíváním přijdete na nekvalitně odvedenou práci anebo zjistíte, že vám některá řešení i přes kvalitní provedení nevyhovují. Při koupi staršího bytu již s rekonstrukcí buď částečně počítáte, anebo problém za vás vyřešili předchozí majitelé.

Dostavba

Výstavba nových bytů probíhá v etapách podle úspěšnosti jednotlivých projektů. Pokud se daří nové byty prodávat, s bytovými komplexy roste i navržené zázemí (obchody, restaurace, sportoviště). Komplikace však nastává ve chvíli, kdy zájem o byty opadne. Z plánů pak může zbýt jen torzo.

Růžová ale není situace ani v opačném případě. Klient se rozhodne pro koupi bytu kvůli nádhernému výhledu do přiléhající zeleně. Jenže na trhu je obrovský zájem o nové byty a developer se rozhodne tuto mezeru na trhu vyplnit a začne stavět nový bytový dům pod okny zmíněného domu. Majitel nejen že přijde o výhled, ale nějaký čas může okolí bytu působit spíše jako staveniště než místo pro trvalý život.