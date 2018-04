Plyn jde nahoru: jak ušetřit?

Podle propočtů Energetického regulačního úřadu se bude zdražení pohybovat například u západočeských domácností v rozmezí od 68 do 2500 korun. Nejvíce se přitom prohnou domácnosti, které žijí v rodinném domku a jsou zcela plynofikované - na plynu vaří, topí a ohřívají jím vodu.

„Trenýrkovou“ teplotu v obýváku? Raději ne!

Podle odborníků je nejúčinnější cestou, jak se bránit růstu energií, nižší spotřeba. „U domácností je to především oblast vytápění,“ míní manažer poradenského střediska Energy Centrum v českých Budějovicích Martin Jonáš.

„Je nerozum vytápět místnosti tak, že se tam dá opravdu přežít jen v trenýrkách a krátkých rukávech. Doporučuji snížit teplotu, vzít si na sebe třeba svetr a něco teplého na nohy. Každý pokles teploty o jeden stupeň přináší snížení spotřeby tepla asi o tři procenta,“ konkretizuje cestu k úsporám. Jindřich Reindl z mosteckého Střediska pro úspory energie.

Další důležité činnosti, na kterých se dá ušetřit, jsou vaření a ohřev vody. „Záleží například hodně na tom, kde je umístěn zdroj pro ohřev vody. Mělo by to být v místě největšího a nejčastějšího odběru,“ radí Jindřich Reindl. Vysvětluje, že umístit kotel do sklepa je nerozumné, protože cestou do koupelny či kuchyně voda vychladne a dochází k velkým tepelným ztrátám a odběr tepla i vody se tak zvyšuje.

Šetrné vaření na plynovém sporáku předpokládá podle odborníků použití správných nádob. „Pro krátkodobý ohřev jsou to tenkostěnné nádoby, pro delší vaření naopak tlustostěnné se silným dnem, výhodné jsou nádoby s akumulačním dnem,“ doporučuje Jindřich Reindl.

Vyznáte se v účtování plynu?

Plynárny rozlišují několik kategorií odběratelů, jednou ze skupin jsou vedle velko a maloodběratelů i domácnosti. I ty jsou rozděleny do kategorií podle toho, kolik plynu spotřebují. Platí přitom nepřímá úměra - čím více plynu domácnost odebírá, tím levnější je pro ni megawatthodina.

Bitva o studenty pokračuje! Který operátor přišel s novým tarifem?

K ceně plynu je přitom třeba připočítat i stálé platby za jeho dodávku - ty naopak rostou s velikostí odběru. Nejnižší sazba, tedy 37 korun měsíčně, platí v pásmu nejmenšího odběru a týká se domácností, které na plynu v podstatě pouze vaří.

Po úpravách cen plynu nemusí stačit zálohy, které za něj domácnosti platí. „Automaticky zálohy nezvyšujeme, když má o jejich změnu klient zájem a obrátí se na nás, rádi mu vyhovíme,“ informuje Vlasta Čejková z klientské linky Západočeské plynárenské společnosti.