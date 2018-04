Plzeňany pobouřily požadavky družstva

Obrovské pobouření mezi obyvateli bytů ve správě plzeňského Stavebního bytového družstva mladých vyvolalo vyúčtování nákladů spojených s bydlením. Kromě jiného se totiž nájemníci dozvídají, že jim družstvo chce strhnout mnohatisícové částky z fondů oprav či že mají zaplatit dluhy, o kterých netuší, jak vznikly. Plzeňské SBDM spravuje tisíce bytů v krajské metropoli. Podle odborníků na družstevní problematiku nemají zmíněné kroky oporu v zákoně ani ve stanovách družstva. Například člen plzeňského zastupitelstva Vladislav Bartman řekl, že po něm družstvo požaduje zaplacení částky, která přesahuje dva tisíce korun. "Přitom byt už patří mně a s družstvem jsem podepsal vzájemné finanční vypořádaní. Nevím tedy, proč bych měl platit nějaké ztráty z minulých let. Budu od družstva žádat vysvětlení," uvedl Bartman. Člen Rady města Plzně Jiří Kubík, který bydlí v družstevním bytě, prohlásil, že jej vyúčtování od družstva šokovalo. "Dostal jsem papír s vyúčtováním záloh. Byl tam nějaký dluh ve výši dvou tisíc korun. Pod tím kolonka s dalšími dvěma tisíci jakéhosi dluhu z doby minulé. Následovala kolonka na doplacení fondu oprav, která je rovněž nesmyslná, protože ve fondu peníze byly. Když jsem všechno sečetl, chce po mně družstvo sedm tisíc korun, aniž vím proč," sdělil Jiří Kubík. Jeden z kritiků vedení družstva právník Jiří Tvrdík řekl, že odpůrci představenstva vedeného manažerem ODS Karlem Kilbergrem již o problémech informovali ministerstvo vnitra, ministerstvo financí a Nejvyšší státní zastupitelství. "Požádali jsme, aby ministerstvo vnitra dohlédlo na trestní kauzy, které se družstva týkají. Také jsme vyzvali Finanční úřad v Plzni, aby v družstvu provedl totální hloubkovou kontrolu hospodaření," řekl Jiří Tvrdík. Připustil také, že ve stanovách SBDM existuje povinnost hradit ztráty organizace. "Ve stanovách se však říká, že člen může zaplatit do výše svého základního členského vkladu. Ten však nyní činí tři sta korun. Navíc pokud nyní vedení družstva sahá na peníze oprav, pak podle mého mínění jasně pochybilo. Fond oprav slouží ke konkrétně stanoveným účelům a nikoliv k placení ztrát," sdělil Tvrdík. Ředitel plzeňského Stavebního bytového družstva Škodovák Petr Kuchař potvrdil, že s penězi ve fondech oprav vedení jakéhokoliv družstva nemůže nakládat podle libosti. "Jestliže je družstvo ve ztrátě, existuje několik způsobů, jak situaci řešit. Například pomocí takzvaného nedělitelného fondu nebo snížením základního jmění. Členové družstva se mohou podílet na ztrátě organizace. Ale o výši jejich podílu musí rozhodnout řádně zvolené shromáždění delegátů. Rozhodně není možné strhávat peníze z fondů oprav," prohlásil Petr Kuchař. Dagmar Tyrychtrová, na kterou se obracejí obyvatelé družstevních bytů, protože stála v čele kontrolní komise SBDM, prohlásila, že zákon neumožňuje vedení organizace volně disponovat s penězi z fondů oprav. "V roce 1997, kdy nastoupilo současné představenstvo, chybělo družstvu necelých devět milionů korun. Zřejmě vznikl nový dluh. Ten podle neoficiálních informací nyní přesahuje třicet milionů. Ztráty však nelze kompenzovat z fondů oprav. Navíc vím, že družstvo se snaží strhávat lidem peníze v rámci vyúčtování záloh za energie a služby, což je rovněž neoprávněný krok," sdělila Tyrychtrová. Určitou naději pro lidi, kteří se dostali s organizací do sporu, představuje skutečnost, že pro ně město uvolnilo z rozpočtu půl milionu korun na právní pomoc. Kauzou kolem hospodaření družstva se zabývají plzeňští policisté, kteří se snaží zjistit, kam se poděly miliony korun z fondů oprav. Vrchní soud v Praze má navíc rozhodnout, zda lidé kolem Karla Kilbergra zastávají funkce v představenstvu oprávněně, nebo zda pravomoci v organizaci patří lidem, které zvolili zástupci družstevníků na loňském shromáždění.