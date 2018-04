Po padesátce: zaměstnejte se sami

Padesátníci, kteří přišli o zaměstnání, nejsou na pracovním trhu zvlášť žádaným zbožím. Hned po čerstvých absolventech škol jich úřady práce evidují nejvíce. Ve srovnání s nimi navíc snášejí nezaměstnanost mnohem hůře.

Zatímco ve věku 18 až 29 let hodnotilo pocity při ztrátě zaměstnání jako velmi negativní pouze 41 procent dotázaných, ve skupině lidí starších 50 let odpovědělo celých 96 procent lidí, že se cítili, jako by se jejich svět zhroutil, nebo alespoň pořádně otřásl. Uvádí to loňská publikace Věková diskriminace a ageismus vydaná Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Nezaměstnaní padesátníci se oprávněně obávají dlouhodobé nezaměstnanosti zakončené získáním hůře placeného místa nebo odchodem do předčasného důchodu.

Je tu však ještě jedna cesta, jak se opět postavit na vlastní nohy - začít podnikat. „Do podnikání se pouštějí lidé, kteří se sice v zaměstnání nemají šanci uplatnit kvůli svému věku, ale přitom mají co nabídnout a chtějí to ukázat,“ říká Kristýna Drienová z rekvalifikačního a informačního centra v Mostě. To se zabývá rozvojem malého podnikání osob znevýhodněných na trhu práce v rámci projektu INNOSTART, který podpořila Iniciativa Společenství EQUAL. Ať už přitom chtějí využít zkušenosti z oboru, ve kterém dlouhá léta působili nebo začít něco úplně nového, musí počítat s tím, že cesta k úspěchu není snadná.

Nechte si poradit

Než se stanete sami sobě zaměstnavatelem, musíte začít od myšlenky, jakou službu nebo výrobek chcete a můžete nabízet. Pak je třeba zpracovat podnikatelský záměr, vyřídit úřední záležitosti a získat peníze na jeho uskutečnění. Následuje pronájem prostor, nákup zařízení a výběr dodavatelů. Bude to váš nápad a peníze, ale nemusíte se přitom spoléhat jen na sebe - nechte si poradit. Úřad práce vám doporučí rekvalifikační kurz zaměřený na praktické problémy spojené s rozjezdem podnikání.

Podobně zaměřené placené kurzy nabízejí v rámci programu celoživotního vzdělávání také některé vysoké školy; ty však nemusí být vždy zaměřeny na uplatnění v praxi. „Cílem je spíš informovanost než příprava na vlastní podnikání,“ popisuje náplň kurzu Základy marketingu v rámci Univerzity třetího věku Eva Myslíková ze Západočeské univerzity. Jako další variantu nabízí tříletý dálkový obor na fakultě ekonomické, pro začínající podnikatele to však je asi příliš dlouhé a náročné studium. Pražská VŠE chce jít jinou cestou. Na jaře otevřela na Univerzitě třetího věku zkušební kurz Základy managementu, určený lidem po padesátce. „Chtěli bychom ho hodně orientovat na praxi, aby fungoval jako jakýsi podnikatelský inkubátor,“ říká Jitka Srbová z VŠE.

Investice zatíží rodinu

Větším úskalím než chybějící informace však bývají finance. Na příslušném úřadu práce můžete na základě zpracovaného podnikatelského záměru požádat o přidělení nevratné půjčky. Ta pomůže, ale její výše se pohybuje maximálně v řádech desítek tisíc korun. Když se obrátíte na banku, rychle zjistíte, že vás nebudou vítat s otevřenou náručí. Půjčku na rozjezd buď neposkytují vůbec (například GE Money Bank), nebo své služby omezují minimální výší úvěru - například v České spořitelně je to od 100 000 korun.

Výjimečná je z tohoto úhlu pohledu Českomoravská rozvojová banka, která nabízí za zvýhodněných podmínek půjčky na rozvoj podnikání absolventům akreditovaných rekvalifikačních kurzů.

Pokud na podnikatelský úvěr „nedosáhnete“, doporučí vám v bance spotřebitelskou půjčku. Bez dokladu o příjmu nebo bez ručení se to však neobejde. A tady už nejde jen o čas a energii vloženou do zpracování podnikatelského záměru. Aby nezaměstnaní získali půjčku, musí dát do zástavy třeba byt nebo dům. Základ je vydržet Nedostatek financí ohrožuje začínající podnikatele ještě dlouho po zahájení činnosti: „Lidé občas nepočítají s tím, že mohou být třeba dva roky ve ztrátě,“ říká Kristýna Drienová. Nedokážou se pak vypořádat s pocitem neúspěchu a často skončí dříve, než začnou mít zisk.

Než začnete podnikat