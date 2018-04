Po povodni: Kam pro peníze a pomoc

Pojištění někdy nestačí, stává se, že někteří dokonce proti povodni pojištěni nejsou. A i když pojistka existuje, trvá nějaký čas, než peníze z ní dorazí k postiženému. Kde hledat v takových případech pomoc?

Co můžete dostat na obecních úřadech

materiální pomoc

Na obecních úřadech se často soustřeďuje materiál „první pomoci“, jako jsou čisticí a hygienické prostředky či balená voda. Jsou tu vyplaveným k dispozici zdarma. Bezplatně si tu mohou postižení povodněmi vypůjčit vysoušeče či nářadí.

sociální dávky

O dávky se žádá na obecních úřadech podle místa trvalého bydliště, případně na úřadech s rozšířenou působností.

příspěvek až 30 000 korun

Peněžitá dávka občanům, kteří se ocitli kvůli povodni v mimořádně obtížných poměrech. Dávka je určena například na zakoupení potravin, hygienických potřeb, oblečení a podobně. Konečná výše závisí mimo jiné na majetkových poměrech žadatele a jeho rodiny. Na dávku není automatický nárok, ale nezkoumá se takzvaná sociální potřebnost.

až 15 000 korun v penězích nebo až 8000 korun ve formě věcí (výjimečně až 15 000 korun)

Dávka je určena pro rodiče nezaopatřených dětí, těhotné ženy a nezaopatřené děti. Touto dávkou přispívá stát lidem na úhradu mimořádných výdajů, které nejsou schopni uhradit ze svých zdrojů. Podmínkou pro poskytnutí jednorázové dávky není sociální potřebnost.

jednorázové peněžité a věcné dávky určené těžce zdravotně postiženým a starým občanům

Peníze jsou určeny na úhradu mimořádných nutných nákladů, které si není žadatel schopen zaplatit ze svých zdrojů. V tomto případě úřad zkoumá sociální potřebnost.

bezúročné půjčky až 20 000 korun

Mohou je dostat občané v nepříznivé životní situaci, kterou lze překonat pomocí půjčky, ale půjčku nemohou získat jiným způsobem. Doba splatnosti je pět let. Na bezúročnou půjčku není automaticky nárok. Poskytují je obce s rozšířenou působností, pokud na ně mají prostředky ve svém rozpočtu.

bezúročné půjčky z Fondu rozvoje bydlení na protipovodňová opatření

Až 20 000 korun na zřízení zpětné klapky kanalizační přípojky. Až 40 000 korun na přemístění skříně na elektřinu a hlavního domovního rozvaděče do větší výšky. O půjčky lze o ně žádat do konce letošního roku.

Jaké úlevy poskytují zaměstnavatelé

V případě, že se zaměstnanec sám účastní prací při odstraňování následků povodní na vlastní nemovitosti, mohou nastat následující situace:

- Zaměstnanec ochraňuje ve svém zájmu svůj majetek, jedná se o důležitou osobní překážku v práci. Zaměstnavatel mu tak může poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy. Zaměstnanec se také může se zaměstnavatelem dohodnout, že takto zameškanou pracovní dobu napracuje.

- Člověk odstraňuje následky povodní na svém majetku, ale ve veřejném zájmu (například hrozí zřícení budovy nebo existují hygienické důvody), jde o překážku v práci z důvodu obecného zájmu a dotyčnému náleží pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku.

- Pracovník poskytuje osobní pomoc jiným postiženým povodní, a to i ve své pracovní době. V tomto případě je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno na dobu nezbytně nutnou. Zaměstnanec má zároveň nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného

výdělku.

- Pokud člověk potřebuje v souvislosti s povodněmi pracovní volno, aby si mohl zařídit své důležité osobní, rodinné či majetkové záležitosti, například jednání s pojišťovnou, může mu ho zaměstnavatel poskytnout bez náhrady mzdy. Společně se mohou dohodnout, že si zaměstnanec takto zmeškanou pracovní dobu napracuje.

- V případě, že povodeň postihne zaměstnavatele a ten musí přerušit práce, je nezbytně nutné, aby se, pokud je to možné, pokusil převést zaměstnance na jinou práci. To může učinit i bez jeho souhlasu, a to na dobu nezbytně nutnou. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnance převést na jinou práci, jedná se o překážku v práci a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 procent průměrného výdělku.

- Pokud firma sama není postižena povodněmi, ale nemůže přidělovat zaměstnancům práci v důsledku pozastavení dodávky surovin, energie apod. a nemůže zaměstnance ani převést na jinou práci, pak se jedná o překážku z důvodu prostoje. Vtom případě náleží pracovníkům náhrada mzdy ve výši 80 procent průměrného výdělku.

- Jestliže se nemůžete dostat do práce, protože nejezdí hromadné dopravní prostředky, anebo proto přijedete pozdě, poskytne vám zaměstnavatel pracovní volno bez náhrady mzdy.

Co nabízejí humanitární organizace

Zástupci humanitárních organizací pracují přímo v terénu, v místech postižených povodní a mapují zde situaci. Spolu se zástupci obcí tvoří plán konkrétní pomoci. „Nejdříve poskytujeme takzvanou prvotní pomoc v podobě například hygienických

prostředků. Až voda opadne, budeme lidem pomáhat při obnově jejich domácností,“ říká mluvčí České katolické charity Jan Oulík.

Zároveň se dobročinné společnosti zabývají psychosociální pomocí a poradenstvím, ať už co se týče oprav a obnovy obydlí nebo například komunikace s pojišťovnami. Organizace člověk v tísni plánuje stejně jako při minulých povodních poskytovat finanční pomoc.

Humanitární pomoc

- půjčování vysoušečů

- čisticí prostředky, hygienické potřeby

- materiál k opravě omítek a zdí

- finanční příspěvky

- materiální pomoc, mimo jiné vybavení domácnosti

- rady, jak postupovat při obnově obydlí

- rady, jak vyřizovat pojistky a kde sehnat další finanční pomoc

- pomoc dobrovolníků při odklízení a nápravě škod

Jak kontaktovat humanitární organizace

- prostřednictvím obecních úřadů v postižených oblastech

- na jejich telefonních linkách

- pracovníci sami vyhledají postižené rodiny

Co zamýšlí stát

- Výhodné státní dotace pro vyplavené. Od státu by oběti letošních povodní měly dostat až 90 procent z celkových nákladů na opravy, a to až do výše 200 000 korun v případě domu se třemi byty, půl milionu na opravu domu s osmi byty, a pokud má nemovitost více než osm bytových jednotek, připadne na ni až 700 000 korun. Podmínkou je, aby škoda přesáhla 71 500 korun.

- O výhodnou státní půjčku 150 tisíc korun mohou žádat manželé bez omezení věku, zatímco dosud byla určena pouze lidem do 36 let.

- Pravidla pro přidělení peněz a vyplnění žádostí se připravují.

Kde získat informace o pomoci při povodních

- obecní úřady

- úřady práce

- inspektoráty práce

- okresní správy sociálního zabezpečení

- informační centra a kanceláře humanitárních organizací

- pracovníci humanitárních organizací pracující přímo v terénu



Osvědčila se forma splátek. Rodina například dostane nejprve dvě třetiny finančního příspěvku pomoci, poté si společnost ověří, zda ji použila tak, jak měla. Teprve pak je vyplacen zbytek. Postižené rodiny mohou dostat namísto hotových peněz i konkrétní věc, kterou nejvíce potřebují, například nábytek nebo pračku. Humanitární organizace se zaměřují především na lidi, kteří na jinou pomoc těžko dosáhnou, například proto, že jsou starší či nemocní, případně sociálně slabí.

Energetické společnosti chtějí slevit z ceny

- E.ON rozdělí 10 milionů korun ve formě dotace na odstranění následků povodní v místě trvalého bydliště zákazníka. Každá postižená domácnost může zaslat písemnou žádost na adresu společnosti E.ON ČR, Lannova 16, 370 49 České Budějovice. Obálku označí heslem "Povodňová pomoc". Podpora může dosáhnout až 10 tisíc korun pro domácnost.

- Povodňová sazba skupiny ČEZ slouží pro vysoušení objektů a likvidaci následků povodní. Sleva se pohybuje v rozmezí od 25 procent do 40 procent podle typu takzvané silové elektřiny, který zákazník využívá. Vnejběžnějším tarifu Standard činí sleva 30 procent. V celkové platbě za elektřinu se silová elektřina promítá zhruba polovinou.

- O slevu ve výši 350 korun za MWh silové elektřiny a nulovou měsíční pevnou cenu silové elektřiny mohou zažádat všechny domácnosti zasažené povodněmi. Výhoda bude poskytnuta na období od 7. dubna do 7. června 2006. Průměrná domácnost tak při vysoušení následků po povodních ušetří za dva měsíce zhruba 800 korun. Formuláře budou k dispozici na obecních a městských úřadech v postižených lokalitách. Žadatel musí vždy k žádosti přiložit potvrzení od úřadu, že byl vytopen.