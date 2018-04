Po rodičovské dovolené se nenechte vyhodit

1. Každou novou smlouvu konzultujte

Například Jana Z. z Prahy dostala k podpisu novou pracovní smlouvu, v níž přehlédla, že se jejím novým pracovištěm stává pobočka v Brně. Po podpisu bylo už pozdě, musela z firmy odejít. Alexandra Jachanová Doleželová, předsedkyně České ženské lobby, a tedy sítě organizací hájících práva žen, proto doporučuje, aby ženy zvláště po návratu z rodičovské projednaly případný podpis nové pracovní smlouvy s právníkem.

Nové smlouvě se však úzkostlivě vyhýbat nemusíte. "Kolikrát je lepší ji podepsat, pokud je alespoň nějaký předpoklad, že matka v místě vydrží a hlavně chce pracovat," radí advokátka Zdenka Beranová.

2. Může vás čekat konkurz na vaše místo

Žena má sice právo na zařazení na původní práci a pracoviště, ale pokud to není možné, původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí ji zaměstnavatel podle pracovní smlouvy.

Paní Alenu tak před návratem do práce čekalo nemilé překvapení v podobě konkurzu, který od ní zaměstnavatel vyžaduje, přestože už tři roky před odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou podepsala smlouvu na neurčitou. Podle advokátky Beranové můžete mít sice smlouvu na dobu neurčitou, ale v případě, že v ní budete mít napsáno něco v tom duchu, že kdykoli je to možné, můžete usilovat o lepší nebo jinou pozici, a to formou konkurzů, které vyhlašuje zaměstnavatel, můžete skutečně projít dalším výběrovým řízením.

3. Přesun na vícesměnný provoz odmítněte

Zaměstnavatel smí ženu i bez jejího souhlasu převést na jinou práci na dobu nezbytně nutnou, pokud je třeba odvracet mimořádnou událost. To ale neznamená, že vás třeba může z jednosměnného provozu přesunout do vícesměnného. Pokud nepřijmete jinou práci, může se stát, že dostanete výpověď. "Rozhodně nedoporučuji dát výpověď sama. Pokud výpověď dá zaměstnavatel nebo se i na důvodu nadbytečnosti obě strany dohodnou, náleží zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku," radí advokátka.

4. Když šéf nekomunikuje, pošlete dopis

Rodič do zaměstnání nastupuje nejpozději den poté, kdy dítě dosáhne tří let, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnou na jiném dnu nástupu. Je-li dítě narozeno na začátku měsíce, tak nástup obvykle platí od prvního v měsíci, pokud v půli, tak od 15. dne, pokud ke konci, znovu od začátku měsíce. Jinak musíte požádat o neplacené volno. Může se však stát, že s vámi nebude zaměstnavatel komunikovat. Zdenka Beranová pak radí: "Doporučuji informovat zaměstnavatele doporučeným dopisem na doručenku. Je to jistota, že žádost obdržel. Pokud se neozve, platí vámi uvedený den nástupu do práce."