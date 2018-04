Po zvýšení DPH rodina vydá 600 Kč měsíčně navíc

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. DPH platíme všichni při nákupu většiny zboží a služeb, stačí se podívat na jakoukoli účtenku z obchodu. U každé položky je uvedeno, jestli je k ní účtována základní, nebo snížená sazba. V Česku je zatím základní sazba ve výši 19 procent a snížená je pětiprocentní, to se však od Nového roku změní. Kvůli reformě veřejných financí se spodní DPH zvedne z 5 na 9 procent.

Čtyři procenta navíc například u potravin nebo nealkoholických nápojů sice neznamenají závratné zvýšení cen, ale jídlo není to jediné, co podraží. Dražší budou také knihy, časopisy, noviny, léky, rostliny, cestování vlakem, autobusem i hromadnou městskou dopravou, ubytování v hotelech a penzionech, vstupné na koncerty, výstavy, do kina a divadla, ale i do bazénu, posilovny nebo do zoologické zahrady.

Když sečteme běžné výdaje modelové čtyřčlenné rodiny Kašparových, kvůli vyšší DPH zaplatí příští rok o 600 korun měsíčně víc. Za celý rok to bude přes 7 200 korun, což by stačilo na nákup skoro 735 kilogramů brambor nebo 3 600 rohlíků.

Jak DPH zahýbá s rozpočtem rodiny Kašparových?

Manželé Kašparovi se svými dvěma dětmi žijí ve vlastním bytě v malém východočeském městě. K dispozici mají i chatu s ovocnou zahrádkou, takže mají vlastní třešně, jablka a ořechy. Marmelády, džemy ani kompoty téměř nekupují, přesto za potraviny měsíčně utratí 8 000 korun, od ledna to kvůli vyšší DPH bude o 320 korun víc. Na nákupy do hypermarketu jezdí dvakrát do měsíce, jinak nakupují u menších soukromých obchodníků. Vitaminy ani léky rodina nekupuje. Za noviny, časopisy, květiny, krmivo pro zvířata utratí okolo 1 500 korun za měsíc (tyto výdaje jsou ve sloupku započítány v ostatním), příští rok cena poskočí na 1 560 korun.

Zdražení dopravy jejich rozpočet také neovlivní, do práce i do školy chodí celá rodina pěšky. Avšak vyšší vstupné na kulturní a sportovní akce už ano. Rodina je totiž zvyklá téměř každý víkend podnikat výlety – nejraději chodí plavat nebo do zoologické zahrady. Rodinné vstupné do bazénu Kašparovy od ledna 2008 vyjde namísto 300 korun na 312 korun a do zoo namísto 370 na 385 korun.

Na dovolenou rodina obvykle vyráží dvakrát ročně, v zimě lyžovat na Šumavu, v létě na kola do Třeboně. Týdenní ubytování v penzionu je letos vyšlo na 6 000 korun, příští rok si budou muset za každý pobyt 240 korun připlatit. Podraží i vleky – v Zadově loni za týdenní permanentku pro čtyři zaplatili 6 280 korun, jestli středisko zvedne ceny o 4 procenta, bude to letos o 250 korun víc.

Větším výdajem, který Kašparovi plánují na příští rok, je výměna starých dřevěných oken. Odhadují, že za stavební práce zaplatí 120 000 korun, s devítiprocentním DPH cena však vyskočí o nezanedbatelných 5 000 korun, což jsou jejich měsíční náklady na sport a kulturu.

