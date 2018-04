Pobočce banky se vyhněte obloukem

Bez bankovního účtu to už nejde

Svůj finanční život si bez bankovního účtu už ani neumíme představit, to potvrdil i průzkum společnosti Factum Invenio pro ČBA z počátku letošního roku. V něm vyjádřilo názor, že využívání služeb banky je v dnešní době nezbytností celých 88 % respondentů. Stejný průzkum mimo jiné potvrdil, že nejčastějším důvodem k nespokojenosti klientů u jejich banky jsou právě vysoké poplatky za služby a transakce (podle 31 % respondentů) a pro 87 % z dotázaných je nejčastějším způsobem komunikace s jejich bankou osobní jednání na přepážce.

A tak podle rčení „musíme tam jednou všichni“, zaměřili jsme se na pobočky bank a transakce realizované přímo u jejich přepážek. Někdo do banky zamíří dříve a zpravidla častěji, jiný později a naopak pouze výjimečně, např. potřebuje-li si jednou za několik let převzít platební kartu.

Ten, kdo preferuje osobní jednání s bankovním poradcem, si však musí připravit peněženku a mnohdy i pevné nervy. Obsluha pracovníkem banky u přepážky (resp. lidská práce) totiž bývá více ceněna, alespoň soudě podle bankovních sazebníků. Bankovní poradce je tudíž cesta pro klienta finančně méně výhodná, zejména pak ve srovnání s transakcemi realizovanými prostřednictvím některého z kanálů přímého bankovnictví. Poplatky za transakce provedené elektronickou cestou jsou řádově o několik desítek procent nižší než poplatky účtované za transakce na přepážce. Pro ilustraci změna či zrušení trvalého příkazu elektronicky zdarma, je u přepážky v Raiffeisenbank zpoplatněna 50 korunami.

BANKY MĚNÍ SAZEBNÍKY

Jsou ovšem položky, které ať už je důvod jakýkoliv, potřebujete mít potvrzené přímo bankou. Nemusí se přitom jednat o transakce výjimečné povahy jako je např. potvrzení stavu pohledávek a závazků, kdy s vyšší cenou za jeho vyhotovení už předem počítáte. Existuje celá řada transakcí běžnějších a na ty se zde zaměříme. V tomto případě se jedná o bezhotovostní operace – jako úhrady jednorázových příkazů (resp. složenek), změny či rušení trvalých příkazů, příp. příkazů k inkasu. Z hotovostních se pak jedná o vklady a výběry hotovosti přímo u pokladen banky.

Pomůže-li bankéř

Velká část klientů bank se snaží maximálně využívat tzv. elektronické bankovnictví, alespoň pokud se jedná o výše zmíněné a časově nenáročné bankovní operace. Bohužel však občas narazíte na situaci, kdy je třetí stranou vyžadováno razítko, které „potvrzuje zaplacení“ (např. složenka a doklad o úhradě povinného ručení) a jen těžko vysvětlíte, že jediným správným dokladem, který skutečně potvrzuje úhradu, je až výpis z bankovního účtu.

Přicházejí v úvahu dvě možná řešení – první je, že zaplatíte příkaz k úhradě prostřednictvím elektronického bankovnictví a necháte si jen doplnit razítko jako stvrzenku úhrady. Druhou a stále klienty oblíbenou možností je nechat si složenku zaplatit u přepážky a pracovníkem zadat přímo do systému banky. Poplatky za přepážkovou transakci se pohybují od 4 korun u Poštovní spořitelny (program Junior, Senior a Handicap) po 53 korun v České spořitelně (8 Kč položka + příplatek 45 korun za zpracování příkazu na přepážce).

Pokud si neporadíte s provedením změny či zrušením trvalého příkazu nebo trvalého příkazu k inkasu, pak očekávejte poplatek pohybující se v rozmezí 20 korun (v Poštovní spořitelně) po 50 korun (v Raiffeisenbank, eBance a také HVB Bank). Elektronickým bankovnictvím provedené změny příkazů jsou přitom zpravidla zdarma.

Když už stojíte u pokladny

Vklad či výběr finančních prostředků u pokladny v bance nemine pravděpodobně čas od času nikoho. Například výběr větší částky hotovosti na dovolenou apod. Nejvíce je přitom poplatky zatížena menší hotovost do 15 tis. korun. A není divu, vždyť uvedená hranice odpovídá limitům pro možný výběr platební kartou z bankomatu, kde není nutná přítomnost pracovníka banky. Výběr z bankomatu přijde na 4 – 19 korun, některé banky dokonce umožňují určitý počet výběrů zdarma. Hotovost na přepážce pak získáte za nejméně 12 korun (v Poštovní spořitelně výběr Maxkartou) ovšem může dosáhnout i několika set korun, jak je tomu v případě Raiffeisenbank nebo eBanky.

Přehled poplatků za transakce včetně poplatků za platební kanál v Kč

Banka Platba (pob./net) Trvalý příkaz Vklad Výběr (pob./ATM vlastní banky) Komerční banka 20/3 45 0 45-110/6 Česká spořitelna 45/2 30 8 - 53 23-53/6 ČSOB 18/3 40 4 - 30 30/5 Poštovní spořitelna 4-8*/1 20 6 12/5 Raiffeisen-bank 20-25 /3 50 8 - 8+0,15% z částky 50 -

50+0,15% z částky/

první dva 0, pak 19 eBanka 20/5,90** 30+20 0 30 + 0,15% z částky, max.1000/6,90 Živnostenská banka 10-20/2 30 20 20/0-5* Citibank 49/6 83 0 18/15 BAWAG Bank 20/0 30 0 30/6,50 GE Money Bank 29/3 30 6-50 10/první dva 0, pak 15 HVB Bank 20/3,50 50 60 30/9-30*

Pozn.: *) dle programu, **) program Základ nebo Základ Zdarma; zdroj: banky

Pohodlnost, obavy či nejistota ve využívání elektronického bankovnictví, to jsou jen některé důvody, které stále přivádějí klienty k přepážkám bank, a to i za cenu poměrně vysokých poplatků. Čím častěji řešíte jednoduché operace u přepážky, tím více vás to bude stát. Máte přitom k dispozici celou řadu způsobů, jak s bankou na dálku pohodlně a velice bezpečně komunikovat.