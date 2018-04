Přehledně: připravte se na revoluční změny v nájemním bydlení

Podstatnou úpravou prochází především postup při sjednávání nájemného. Jeho jednostranné zvyšování vzalo za své s koncem roku 2010 ve více než polovině nájemních bytů. Dalších zhruba 300 tisíc bytů přijde na řadu za rok a půl.

Nájemné určí dohoda, nebo soud

A právě pravidla pro sjednávání nájemného řeší novela občanského zákoníku. Podle ní může pronajímatel nájemné navýšit, jak se mu líbí, musí se však o jeho výši dohodnout s nájemcem. V případě, že k dohodě nedojde, rozhodne o nájemném soud.

Nájemní vztahy v zákoně Zákon č. 132/2011 Sb. Novela občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení, byla ve Sbírce zákonů zveřejněna 25. května letošního roku. Od tohoto data je účinná ta část novely, která se týká sjednávání nájemného pouze v místech, kde již skončilo jeho jednostranné navyšování. Zbývající část novely týkající se dalších úprav nájemních vztahů nabude účinnosti od 1. listopadu 2011. Od 1. ledna 2013 bude účinná část novely pro úpravu nájemného v místech, kde skončí jednostranné navyšování nájmu k 31. 12. 2012 (např. v Praze, Brně a obcích nad 10 tisíc obyvatel ve Středočeském kraji).

Pronajímatel vám musí zaslat písemný návrh na změnu nájemného. Na vyjádření souhlasu či nesouhlasu máte dva měsíce. Pokud tak neučiníte, může se pronajímatel, ale i vy, ve lhůtě dalších tří měsíců obrátit na soud. Podání na soud musí mít podobu žaloby. Soud k datu podání určí výši nájemného, které je v místě i čase obvyklé. Jeho úkolem tedy není rozsoudit spor dvou protichůdných představ o výši nájemného, ale najít takovou částku, která odpovídá místnímu trhu.

Pronajímatel po vás nemůže požadovat zvýšené nájemné, dokud soud o jeho případném navýšení nerozhodne. Počítejte však s tím, že pokud se vám nájemné zvýší, budete je muset zaplatit zpětně, tedy ke dni podání žaloby k soudu.

Přechod nájmu jen v případě smrti nájemce

Dosud platí, že pokud se nájemce z bytu odstěhuje a zůstanou v něm další lidé, kteří s nájemcem žili ve společné domácnosti, může dojít k přechodu nájmu bytu na ně. Od 1. listopadu se vše mění. Přechod nájmu bude možný jen v případě smrti nájemce.

Pokud tedy nájemce zemře, přechází nájem na člověka, který s ním žil ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt. Háček je však v tom, že přechod nájmu bude jen na dva roky. Na druhou stranu se toto omezení netýká dětí do 18 let a seniorů, kterým bylo v okamžiku přechodu nájmu 70 let.

Nově musíte hlásit osoby s pobytem přesahujícím dva měsíce

Pokud se k vám někdo přistěhoval, bylo vaší povinností pronajímateli nahlásit změnu v počtu osob v domácnosti. Od listopadu však budete muset bez zbytečného odkladu písemně oznámit jak počty osob, tak jejich jména a data narození. Pochopitelně nebudete hlásit návštěvu babičky, která k vám přijede na týden, ale pobyt člověka, který u vás bude déle než dva měsíce. Pokud to nesplníte, počítejte s tím, že hrubě porušíte povinnost vyplývající z nájmu bytu.

K tomu, abyste si do domácnosti nastěhovali někoho jiného, souhlas pronajímatele nepotřebujete. Ovšem za předpokladu, že to nebudete mít ve smlouvě. Novela pronajímateli umožňuje právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. To ale neplatí například pro osoby blízké. Na druhou stranu nájemce není povinen na takové ujednání přistoupit.

Služební byty končí, výměna bytů jen se souhlasem

Novela občanského zákoníku ruší od 1. listopadu 2011 institut služebních bytů. Ovšem bývalé služební byty budou mít i nadále zvláštní režim. Jsou nahrazeny institutem nájmu bytu na dobu výkonu práce pro pronajímatele.

I nadále bude možné měnit nájemní byty. Ovšem od listopadu, pokud pronajímatel nebude s výměnou bytu souhlasit, je zbytečné se obracet na soud, ten již nebude moci zvrátit rozhodnutí pronajímatele.