Počet nezaměstnaných pracujících načerno roste

Načerno pracují hlavně dlouhodobě nezaměstnaní



Dlouhodobě registrované na úřadu práce a zároveň načerno pracující jsou i dvě mladé ženy z menšího města nedaleko Ostravy. Obě jsou svobodné a bezdětné a tvrdí, že kdyby si nelegálně nepřivydělávaly, nemají ani na jídlo. Jedna má ze sociálních dávek 4100 korun, z toho na nájemném za třípokojový byt a inkaso zaplatí 3500 korun.

Na život jí tak oficiálně zbývá 600 korun měsíčně. Pětadvacetiletá žena rovněž tvrdí, že z finančních důvodů si paradoxně nemůže pořídit ani levnější bydlení. „Mám byt ve vlastnictví OKD, kde žiji se svým přítelem. Nemohu ho však ani směnit za menší, protože těžební firma si účtuje za převod bytu patnáct tisíc korun a na to nemáme,“ říká mladá žena, která před úřady tají 6000 korun měsíčního výdělku.

Druhá z dívek je ochotná pracovat načerno za pouhých 3000 korun. „Už pět let jsem registrovaná na pracáku a současně dělám u jedné podnikatelky, která mi za žehlení dává tři tisíce měsíčně. Naštěstí mě neuhánějí kvůli bytu, protože je napsaný na matku,“ říká. Také tato osmadvacetiletá žena si prý hledá legální zaměstnání marně.



Z podpory nejde žít...



Podle statistiky ostravského úřadu práce pobíralo koncem loňského roku 341 uchazečů hmotné zabezpečení nižší než 1500 korun měsíčně. Průměrný měsíční nárok na hmotné zabezpečení loni činil v Ostravě 3227 korun. Svatava Baďurová podotýká, že pokud nezaměstnaní z nějakého důvodu nedosáhnou na dávky nebo je nepobírají v plné možné výši, nemají dostačující prostředky na pokrytí základních životních potřeb, jako je jídlo a bydlení. „Týká se to zejména osaměle žijících lidí. V Ostravě je přitom velmi obtížné najít kvalitní pracovní místo spojené se slušnou mzdou, z níž by mohli vyžít,“ upozorňuje.

Za celý loňský rok zjistilo kontrolní oddělení Úřadu práce v Ostravě 52 případů souběhu evidence na úřadu práce a zaměstnání nebo činnosti na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dodala Baďurová. Jen za letošní leden a únor to podle ní bylo již 31 osob, které pracovaly a zároveň byly vedeny v evidenci úřadu práce.

Pokud úředníci nezaměstnanému prokážou práci načerno, vyřadí jej z evidence. Přistižení zároveň musejí vrátit neoprávněně pobírané hmotné zabezpečení, případně sociální dávky a musí si doplatit zdravotní pojištění. Úřad práce na ně rovněž podá trestní oznámení kvůli podezření z podvodu.