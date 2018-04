Počet ojetých aut pořízených na leasing roste

Na leasingovém trhu v ČR vládne finanční leasing a dominuje dopravní technika. V rámci dopravní techniky mají rozhodující podíl osobní auta – v roce 2003 činil co do objemu na komoditách leasingu 49 procent. V absolutním vyjádření došlo k nárůstu leasingového trhu osobních aut meziročně o pět procent.

T rh nových osobních automobilů

Trh nových osobních automobilů v ČR zaznamenal v uplynulém roce mírný nárůst, a to o 1,2 % - v roce 2003 tak u nás bylo prodáno 149 546 nových osobních aut. Největší podíl si stále suverénně zachovává Škoda; oproti minulému roku však došlo k poklesu jejího podílu pod hranici padesát procent (přesné výsledky Škody Auto za minulý rok naleznete ZDE).

Jaký je výhled do tohoto roku? Celkově je na trhu nových aut očekáván mírný růst, a to zejména vzhledem k potenciálu obměny – udává se, že 34% vozů u nás je starších patnácti let, zatímco automobily do dvou let stáří tvoří pouze dvě procenta vozového parku v ČR.

Co se týče nových osobních automobilů pořízených na leasing (pro soukromou potřebu), došlo meziročně k růstu počtu kusů o dvacet procent a co do hodnoty financovaných vozů dokonce o čtvrtinu (viz tabulka).

N ová versus ojetá auta

Ve výčtu charakteristik minulého roku nelze pominout ani ojeté osobní vozy – tam u obyvatelstva došlo k nárůstu objemu oproti roku 2002 pouze o dvě procenta, ovšem počet leasovaných kusů se zvýšil o úctyhodných třicet procent. Jaké je tedy srovnání nových osobních aut a ojetin pořizovaných obyvatelstvem na leasing?

Počet ojetých aut leasovaných obyvatelstvem v roce 2003 je cca o pětinu vyšší než počet nových aut (v roce 2002 byla převaha počtu ojetých automobilů menší). Nové vozy však vedou co do hodnoty pořízených automobilů – převyšují hodnotu ojetin leasovaných pro soukromou spotřebu 1,5x.

Pokud vydělíme příslušná čísla, vychází nám průměrná pořizovací cena nového vozu pořízeného na leasing cca 306 tisíc, ojetého 167 tisíc. Oproti roku 2002 jde v případě nových vozů o zvýšení, zatímco v případě ojetin naopak o výrazné snížení.

Leasingový trh osobních automobilů (2002 - 2003) Struktura leasingu osobních automobilů 2002 2003 Růst/Pokles mil. Kč* počet ks mil. Kč* počet ks Kč* ks nová auta pro soukromou spotřebu 8 830 30 093 11 079 36 224 25% 20% nová auta podnikatelským subjektům 25 485 58 338 24 873 49 978 -2% -14% ojetá auta pro soukromou spotřebu 7 225 34 030 7 382 44 223 2% 30% ojetá auta podnikatelským subjektům 4 560 13 709 5 048 16 300 11% 19%

Zdroj: Asociace leasingových společností (ALS)

Pozn.: *) majetek zakoupený pro leasing a předaný do leasingového užívání v roce 2002 a 2003 - pořizovací ceny v milionech Kč bez DPH

Rostoucí trend meziročně zaznamenal objem i počet ojetých osobních aut leasovaných podnikatelským subjektům (o 11, resp. 19%). V oblasti nových osobních aut pro podnikatele došlo na leasingovém trhu naopak v obou ukazatelích k poklesu. V tomto segmentu ale samozřejmě v absolutních číslech vedou nová auta, a to několikanásobně.

T rendy

Jaké trendy lze pozorovat? Podle jedné ze společností zaměřující se především na financování osobních automobilů pro soukromou potřebu se prodlužuje doba leasingu, klesá průměrná akontace u vozů a tím roste průměrná financovaná částka.

Globálně pak lze říci, že v minulém roce pokračovala koncentrace českého leasingového trhu – počet aktivně působících leasingových společností meziročně poklesl o 21%.

Leasingový trh v mil. Kč (2003)* Leasingová společnost Objem* 1. ČSOB Leasing 13 575 2. CAC Leasing 13 315 3. ŠkoFIN 12 545 4. FRANFINANCE 6 011 5. VB Leasing 5 862 6. IMMORENT ČR 5 604 7. GE Capital Leasing 5 146 8. Daimler Chrysler Services 5 092 9. ČP Leasing 4 954 10. CCB Finance 3 226

Zdroj: ALS ČR

Pozn.: *) PC bez DPH; pořadí největších leasingových společností dle objemu nově uzavřených obchodů v roce 2003

J ak se na leasingu projeví změny DPH?

Od 1.5.2004 se chystá zvýšení DPH z finanční služby u leasingu (marže leasingových společností), respektive její přesunutí z nižší sazby DPH do sazby vyšší, pro podnikatele zrušení možnosti odpočtu DPH z finančních služeb. Dále se připravuje snížení vyšší sazby DPH z 22 na 19 procent, což by se mělo dotknout ceny automobilů jako předmětu leasingu. K celkovému dopadu se prozatím nechtějí největší leasingové společnosti ani Asociace leasingových společností oficiálně vyjadřovat, novela zákona dosud nebyla schválena Senátem a podepsána prezidentem republiky.

Představitelé leasingových společností se nyní shodují pouze na tom, že smlouvy uzavřené do 30.4.2004 by neměly být změnami DPH ovlivněny. Dále předpokládají zvýšení zájmu o financování nákupu automobilů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů, a to nejen v souvislosti s daňovými změnami.

Zdá se vám leasing výhodným nástrojem financování automobilu, nebo byste raději uvažovali o úvěru? Pořídili byste si ojeté auto na leasing? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.