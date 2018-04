Pochválili vás? Zkuste si to užít

A aby to bylo opravdu dokonalé, všichni ještě ocenili váš příspěvek na poradě. Umíte si ale chvály užít? Jen, proboha, neříkejte "to nic není, to by udělal každý" nebo "to nestálo za řeč".

Nesnažte se jim vysvětlovat, že "ty šaty jsou už staré" a "ten účes nic zvláštního". Poděkujte a zkuste si chválu užít. Odměňte se drobností, kupte si něco malého na sebe či do bytu nebo zajděte na dobrou večeři.

Můžete ale také chválu někomu hned oplatit. Samozřejmě ne tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že je to jen oplátka.

Druhou stranu určitě potěšíte, když na pochvalu vhodně zareagujete: "pod takovým šéfem se prostě věci daří", nebo že "od kolegů vás to zvlášť potěšilo, protože víte, že tomu rozumí", nebo že "jste rád, že to kolegyně říká, protože ona vždycky umí nový image ocenit".

O svou radost z pochvaly se nezapomeňte podělit se svými blízkými, protože i jim určitě uděláte radost a navíc se možná dočkáte uznání i od nich.

Prostě si pochval užívejte - takový den, kdy vám několik lidí řekne něco pěkného se pravděpodobně hned tak opakovat nebude. A i když přijdou horší časy, určitě vám zvedne náladu vzpomínka na dny, kdy bylo lépe.