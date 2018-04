Počítač v práci? I kvůli erotice

Jaké internetové stránky navštěvují zaměstnanci v pracovní době nejčastěji? Zpravodajské a erotické. Čeští zaměstnavatelé se je snaží od zneužívání internetu odrazovat. Je totiž příliš velkým lákadlem odvádějícím pozornost od práce.



Se zjištěním o surfování po erotických internetových stránkách v zaměstnání přišla měřicí služba navrcholu.cz. Uvedla, že zaměstnanci nejčastěji surfují v odpoledních hodinách, koncem pracovní doby.

Ovšem nezajímá je pouze erotika. Ráno začínají svůj pracovní den čtením novin. Jak jinak - těch internetových. Od přečtení zpráv už není daleko ke kontrole soukromé poštovní schránky, zkontrolování programu kin a návštěvám dalších stránek. Není divu, že se zaměstnavatelé brání.

Zábava zabírá více místa

Až polovinu místa na pevných discích firemních počítačů využívají zaměstnanci k soukromým účelům. Vyplývá to z průzkumu společnosti trueconneXion. Podle něho lidé s nástupem vysokorychlostního internetu stále častěji používají pracovní počítače jako soukromou úschovnu hudebních alb či filmů. Velmi podobná je i situace při využívání internetu v práci.



Firmy často nakupují software, který zaměstnanci vůbec nevyužívají. Podle průzkumu je to až 30 procent z nakoupených počítačových programů. Zaměstnavatel tak zbytečně utrácí za nákup licencí. Zneužívání internetu má ještě další stránku. Je poměrně běžné, že šéfové začínají pracovat až po obědě. Respektive úkoly zadávají zásadně odpoledne a výsledky očekávají ještě ten samý den. Při práci dlouho do noci jsou všichni druhý den ráno vyčerpaní. Zaměstnanci tak po příchodu do práce surfují po internetu, protože ještě nedostali zadání. A odpoledne se už nedokážou soustředit, protože mají za sebou "noční směnu".

Zablokujte přístup

Podle loňského průzkumu společnosti LexisNexis v 63 amerických firmách musela třetina z nich sáhnout ke kázeňským postihům zaměstnanců, kteří v pracovní době zneužívali internet. Majitelé českých firem jsou zatím zpravidla benevolentnější. Ale i oni si stále více uvědomují, kolik je stojí zaměstnanec surfující čtvrtinu pracovní doby na internetu. Podle mluvčí Hospodářské komory České republiky Viktorie Plívové považují firmy sledování internetu zaměstnanci v pracovní době za problém. "Internet je celkem běžně zneužíván," tvrdí. Nejde však pouze o erotické stránky, ale i o další weby se zábavou. "Firmy se snaží provádět namátkové kontroly a některé adresy blokovat," dodává.)

Blokování přístupu je již běžné i v malých a středních firmách. Běžné je například omezení přístupu na určité stránky nebo zakázání internetu v pracovní době. "Máme vytvořené různé skupiny uživatelů, přičemž každá má vlastní nastavení přístupu. Někteří zaměstnanci mají povolené sledování pouze vybraných internetových stránek, jiným se některé stránky zakazují," říká správce sítě na finančním úřadě, který nechce být jmenován. "U nás máme na pracovních počítačích omezený přístup na stránky. Ale na každém oddělení je jeden počítač, ze kterého se můžeme připojovat bez omezení. Pouze musíme počítat s tím, že se na něm všechno zaznamenává," potvrzuje pracovnice v bance.



J ak nejčastěji využíváte počítač v práci?

Pracovně a k odeslání pošty známým 37 %

Část pracovní doby surfuji na internetu 21 %

Pouze pracovně 18 %

Ke sledování hudby a filmů 8 %

Ke stahování erotických stránek 16 %



Hlasovalo 321 lidí

Zdroj: jobs.cz