Počítače mohou využívat i dříve narození

Mnozí příslušníci střední a starší generace pociťují při vyslovení e-mail, internetová adresa, webová stránka svíravý tlak v žaludku. Přitom se není čeho bát. Zde je dostupná šance pro všechny, kteří chtějí podobné obavy překonat.



Ovládnutí počítače pro všechny



V únoru se rozeběhl projekt Národní program počítačové gramotnosti. Ministerstvo informatiky hodlá ve spolupráci se společnostmi Intel a Centrum Internetu umožnit co nejširší veřejnosti naučit se základům práce s počítačem a internetem. "Chceme nabídnout počítačové kurzy hlavně lidem střední a starší generace, kteří počítač nemají a neměli možnost se s ním setkat.

Měli by také ztratit ostych při práci s výpočetní technikou," uvádí ministr informatiky Vladimír Mlynář. Kurz má celkem tři lekce, každá trvá 120 minut, cena je 100 korun za jednu lekci. Pavel Komárek ze společnosti Centrum Internetu tvrdí, že se podle odhadu do projektu jen letos zapojí přes 40 tisíc zájemců. "Již nyní máme za první měsíc zaregistrováno přes 4500 uchazečů o proškolení. Naším zatím nejstarším absolventem je dvaaosmdesátiletý muž, který si chce mailovat s vnukem v USA," říká.



Více informací a rad, jak proniknout do problematiky výpočetní techniky najdete v přiloženém článku přímo ZDE

Registrace na jednotlivé lekce je přijímána na modré lince 844111130. Telefonní číslo platí pro celou Českou republiku a má všude cenu místního hovoru. "Nejprve představíme zájemci tři typy dvouhodinových kurzů," říká pracovnice modré linky Gabriela Dýlová. "Dále spolu s ním zjistíme, které školicí centrum je pro něj nejbližší či nejdostupnější, a nabídneme mu k výběru časové termíny, kdy by mohl kurzy absolvovat. Například, je-li zájemce ze Svitav a okolí, může si vybrat ze dvou školicích středisek přímo ve Svitavách."Pavel Svoboda ze společnosti Intel, která organizačně a logisticky projekt zajišťuje, zdůrazňuje: "Dnes je v projektu zapojeno již sto padesát regionálních center ve více než stovce měst. Občané se nemusí bát, že nabídka je využitelná jen pro obyvatele velkoměst." Lektoři jsou převážně učitelé informatiky, vysvětlují práci s počítačem a internetem srozumitelně a postupně. Kurz je možné za stejnou finanční částku i opakovat. Při úspěšném fungování program počítačové gramotnosti jistě přispěje ke zvyšování kvalifikace obyvatel republiky ve všech regionech. Vzhledem k cenové dostupnosti a širokému okruhu školicích míst je opravdu pro každého.V lekci Poprvé u počítače se účastník kurzu naučí pracovat s klávesnicí a myší. Získá vědomosti o funkcích jednotlivých kláves, objasní si nabídku Start a práci s plochou. Součástí lekce je také práce se soubory a složkami. V této lekci není předmět výuky práce s internetem, ale má zásadní význam pro zájemce, kteří jsou u počítače poprvé nebo se neorientují v pojmech adresáře, soubory, složky, zástupce a podobně. V lekci Úvod se prakticky probírá orientace a objasnění základních pojmů, ovládání počítače, připojení k internetu, práce s internetovým prohlížečem, pohyb po webových stránkách, vyhledávání stránek odhadem adresy, orientace v katalogu a ve vyhledávači na portálu.

Účastníkům je založena e-mailová schránka. Naučí se tak přihlásit do vlastní e-mailové schránky, posílat a přijímat e-mail bez příloh. Lekce Internet obsahuje výuku pokročilejší práce s internetem: práci s menu, efektivní využití myši při práci na internetu, uložení (stažení souborů) obrázků do počítače, přidání stránky do oblíbených záložek, tisk bloku textu z internetu, odesílání e-mailu s přílohou na adresu z adresáře kontaktů, práce s adresářem kontaktů, pokročilé vyhledávání (fulltext, katalog, firmy, obchody, obrázky). Každý účastník obdrží šestnáctistránkovou brožuru s obsahem kurzu a hlavními tipy.