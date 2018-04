Počítačové znalosti potvrdí certifikát platný v EU

Projekt ECDL vznikl v západní Evropě a slouží k ověření počítačové gramotnosti. Tu lze definovat jako minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl efektivně využívat informační technologie. O získání certifikátu je velký zájem - do poloviny roku 2000 bylo ve světě vydáno víc než 700 000 ECDL indexů, což je jakási žákovská knížka zájemce o certifikát, v lednu 2001 jich už bylo přes milion. V řadě mezinárodních firem jsou testy ECDL jedním z kriterií při hodnocení kvalifikace zaměstnanců.Mezi významné firmy, které používají koncept ECDL jako součást svých kariérních řádů patří například Bank Of Ireland, IKEA, Volvo či Siemens v Rakousku. Ve východní Evropě se ECDL testování provádí v Polsku, Maďarsku, Estonsku, Litvě a Slovinsku. A jak je na tom Česká republika? "V tuzemsku se testování zatím rozbíhá, zatímco například v Rakousku má ECDL index už více než 30 000 lidí," říká místopředsedkyně České společnosti pro kybernetiku a informatiku Olga Štěpánková. Také v Maďarsku chtějí počítačovou gramotnost řešit co nejdříve - většina státních zaměstnanců má povinnost získat certifikát ECDL. "Zaměstnavatelé si čím dál víc začínají uvědomovat, že nestačí počítač koupit, ale že se s ním musí pracovníci naučit i pořádně zacházet," míní Milan Mareš, ředitel Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd. Nejdál je projekt testování učitelů. Ministerstvo školství počítá s tím, že ECDL by měla v souladu s plánem státní informační politiky ve vzdělávání, schváleným vládou, v budoucnu získat většina učitelů. "Už koncem roku by měl být na každé škole alespoň jeden učitel s certifikátem ECDL," říká Petr Špirhanzl, vedoucí odboru celoživotního vzdělávání na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Na středních školách to podle Petra Špirhanzla nebude žádný problém, protože tam více než polovina učitelů odpovídající znalosti IT už má. "U základních škol není počítačová gramotnost učitelů na úrovni, jakou si představujeme. Počítače se tam často nedostaly v takové míře, jak by měly," soudí Špirhanzl. Vzhledem k blížícímu se vstupu České republiky do EU, kde je certifikát akceptován zaměstnavateli, je důležité, aby ho získalo také co největší množství studentů. "O kursy, které pořádáme pro studenty a učitele středních škol, je stoupající zájem, studenti si dobře uvědomují, že se jim certifikát může v budoucnu velmi hodit," říká profesorka Policejní školy Magdalena Herzogová. Podobné zkušenosti má i Petra Poulová z Univerzity Hradec Králové: V současné době absolvuje testy téměř čtyřicet pracovníků Magistrátu a Obecního úřadu v Hradci Králové.Testování se skládá ze sedmi modulů - každý lze přitom splnit samostatně, ale ECDL Certifikát získá jen ten, kdo úspěšně projde všemi testy. Může je podstoupit v jakémkoli středisku, které je oprávněné pro provádění testů. Postupně splněné zkoušky se zájemci zaznamenávají do indexu ECDL. Co se testuje? Jeden z modulů například ověřuje schopnost práce s datovými soubory, jejich kopírování, tvorbu adresářů, v jiném modulu se testuje práce s textovým editorem a v dalším zase schopnost pracovat s tabulkovým kalkulátorem a samozřejmě zvládnutí internetu. Zahraniční zkušenosti ukazují, že během jednoho roku víc než padesát procent uchazečů úspěšně složí všechny požadované testy. Zájemce o certifikát může podle náplně jednotlivých modulů znalosti nastudovat sám, nebo se zúčastnit nějakého kursu. Ceny klasických výukových kursů, kam zájemce dochází, se ale velmi liší - například kompletní příprava na certifikát může zájemce přijít na pět, ale i na více než deset tisíc korun. Připravit se na testování může člověk také mnohem levněji - sám na počítači, pomocí návodného výukového programu. Například program WIT firmy M2S, který chce v české verzi uvést v září na trh společnost Tertia, by měl stát zhruba 2000 korun. Je rozdělen do tří částí a pokud je zájemce všechny absolvuje, neměl by mít se získáním certifikátu problém. Vedle ECDL Certifikátu mohou zájemci získat také osvědčení ECDL Start jako doklad o tom, že úspěšně složili zkoušky ze čtyř modulů ECDL. V České republice má licenci na vydávání certifikátů pouze Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) www.cski.cz). Ta má také jako jediná právo akreditovat školy a střediska pro ECDL testování.Kolik stojí certifikát?Zájemce o certifikát platí za index a pak za každou složenou zkoušku. Doporučená cena indexu je 500 korun, v zahraničí se za něj přitom platí 30-50 EUR, což je minimálně jednou tolik peněz co v tuzemsku. Za každou jednotlivou zkoušku se platí 300 korun, takže kompletní certifikát vyjde na 2600 korun. Pokud si zájemce koupí index i testy v jednom balíčku, zaplatí 2500 korun. "Pro srovnání, v Rakousku je cena stejná, jenže v šilincích," uvádí Olga Štěpánková. Levnější testování mají učitelé a studenti, za celý komplet testů a indexu zaplatí 1950 korun.