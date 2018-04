Počítáme s vámi: kolik stojí svatba a jak se prodraží rozvod

Co zvážit a jak vše zorganizovat, aby vstup do manželství stál přiměřeně s ohledem na vlastní peněženku? Odpovědi přinášejí bankéř Jan Doubek spolu s psycholožkou Martou Boučkovou a moderátorem Markem Němcem v dalším díle televizního seriálu Počítáme s vámi.

Aby svatba nezruinovala rodinný rozpočet, je užitečné si nejprve vyjasnit čtyři základní otázky:

Znáte svůj finanční limit?

Kolik chcete pozvat hostů?

Cenu ovlivní i místo a čas svatby. Jste ochotní udělat kompromis?

Jste schopní si zařídit svatbu sami "svépomocí"? Máte na to čas?

"Pokud ženich chce malou komorní svatbu, a nevěsta velikou pohádkovou, může dojít k prvnímu konfliktu," říká psycholožka Martina Boučková.

Svatba je jen začátek. Když manželství nevyjde, počítejte s tím, že peníze utracené za svatební den jsou prvním výdajem na cestě k rozvodu.

Nakolik se nevydařené manželství a samotný rozvod prodraží, závisí na tom, jak rychle celé řízení proběhne a zda budete potřebovat právní pomoc advokáta.

Na otázky, kolik stojí rozvod, odpovídá advokát Miroslav Zeman z advokátní kanceláře Právník.cz.

Kolik stojí poplatek za zahájení rozvodového řízení a jak se tento poplatek hradí?

Tento poplatek se v roce 2011 zvýšil o sto procent z původních 1 000 korun na současných 2 000 korun. Poplatek se uhradí buď v kolkových známkách, které se lepí na horní část návrhu na rozvod manželství, nebo je možné počkat na výzvu soudu k uhrazení tohoto poplatku. V takovém případě vám soud zašle spolu s výzvou formulář pro nalepení kolkových známek nebo číslo účtu pro jeho úhradu.

Zahrnuje tento poplatek i to, že se s rozvodem řeší společný majetek?

V případě realizace rozvodu dohodou se uvedený poplatek vztahuje i na schválení soudu manželským párem předložené dohody o vypořádání společného jmění manželů. V případě rozvodu sporného se v rámci rozvodového řízení majetek neřeší, ale je třeba zahájit druhé řízení, které se týká pouze vypořádání majetku. V takovém případě se uhradí poplatek další. Záleží pak na tom, jaký konkrétní majetek máte ve společném jmění manželů. Pokud se jedná pouze o movité věci (nábytek, zařízení, automobily apod.) činí poplatek 1 000 korun. V případě, že potřebujete vypořádat i vlastnictví nemovitostí, tedy domů, bytů či pozemků, pak sáhnete do kapsy hlouběji a uhradíte na poplatku částku ve výši 5 000 korun za každou nemovitost, kterou je třeba vypořádat.

Kolik stojí rozvod, když klient využije právní pomoc a službu advokáta?

Cena je v takovém případě poměrně individuální a rozdílná. V Praze bývají advokáti dražší než například v menších městech, nicméně to nemusí být pravidlem. Vždy záleží na rozsahu poptávaných služeb, náročnost věci, na zkušenosti, věhlasu advokáta i jeho advokátní kanceláře.

Jestliže klient požádá advokáta o zpracování návrhu na rozvod a bude chtít, aby byl advokát i u rozvodového soudu, kolik to může stát?

Opět záleží na rozsahu, kvalitě a konkrétních požadavcích. Zpracování návrhu advokátem můžete pořídit již od 1 500 korun do 3 000 korun, jestliže požádáte advokáta i o právní poradu, pak za ni zaplatíte od 1 000 do 1 500 korun za hodinu. Mnoho advokátních kanceláří dnes poskytuje právní rady formou internetového poradenství, které vycházejí výrazně levněji než osobní schůzka s advokátem.

V případě, že budete chtít mít advokáta u soudního řízení, pak to bude stát dalších 2 000 až 2 500 korun. Přítomnost advokáta u jednání soudu ovšem nebývá vzhledem k formálnosti rozvodového řízení vždy nutná.

Řada rozvádějících zároveň řeší svěření dětí do péče a výživné, kolik stojí vypracování návrhu advokátem?

Základní návrh v této věci stojí od 1 000 do 2 000 korun.

A kolik si advokáti účtují za vypracování dohody o vypořádání společného jmění manželů?

Záleží opět na rozsahu, kvalitě a požadavcích klienta, zpravidla jde o částku od 1 500 do 3 000 korun. Tuto dohodu si může klient sepsat sám, ale obecně platí, že se právní rada vyplatí. Neplatnost dohody o vypořádání společného jmění manželů či vážné chyby v dalších dokumentech v budoucnu jen těžko napravíte a můžete se připravit o vysoké částky.

