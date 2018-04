Počítáme s vámi: Jak naučit puberťáka hospodařit

Čeští rodiče by se pro děti rozdali. Podle průzkumu společnosti Profi Credit se kvůli výdajům na děti uskrovní 74 procent českých rodičů, nejvíce domácnosti se středoškoláky. Nejvíce se u nás utrácí za hračky a spotřební zboží, třetina výdajů jde na věci spojené se školou, čtvrtina za oblečení a obuv. S výchovou ke vztahu k penězům se však stále máme co učit.

Někomu stačí pár stovek, jiný potřebuje víc

Kolik dávat puberťákům? A je dobré je zapojit do toho, jak funguje rodinný rozpočet? Nejsložitější úkol pro mnohé rodiče je však naučit své potomky peněz si vážit.

Počítáme s vámi Televizní seriál o penězích

1. téma: Kapesné učí děti zacházet s penězi

2. téma: Puberťáci a peníze

Příště uvidíte: První krok do života



Někteří rodiče si myslí, že dávat dětem pravidelně peníze je zbytečné. Vždyť jim koupí vše, co potřebují. Podle odborníků to však není dobré, takový benevolentní přístup se nevyplácí. Mladí by se odmala měli seznamovat s hodnotou peněz, a jak jinak, než když budou hospodařit s vlastní částkou.

Kolik by měli teenageři dostávat, nelze tak jednoznačně určit. Záleží totiž na tom, jestli dáváte peníze jen na zábavu a pamlsky či i na věci potřebnější, jako jsou svačiny, kredit do mobilu nebo jízdné. "U středoškoláků je možné veškeré výdaje, jako je mobil, jízdné, svačiny a podobně sečíst, k tomu připočítat částku předpokládaného kapesného a umožnit jim hospodařit s částkou celou," navrhuje psycholožka Václava Masláková.

Zapojte je do rodinných financí

Mnozí rodiče si myslí, že bavit se s dětmi o penězích je zbytečná zátěž. To je však podle odborníků špatně. Aby se mladí naučili znát hodnotu peněz, je nutné je zapojovat do hospodaření domácnosti, probírat s nimi běžné nákupy.

Také by měli v tomto věku už znát, že peníze se "nerodí" v bankomatu, že bydlení také něco stojí a že když chtějí nějakou dražší věc, měli by si na ni alespoň částečně přispět ze svého. A to "své" může být třeba z ušetřeného kapesného, z peněz od prarodičů a u starších z brigád.

"Nechte je jednat samostatně, třeba tak, že je necháte vybrat na internetu nejlevnější dovolenou," radí bankéř Jan Doubek.

Nechte je starat se o své finance samostatně

Od druhého stupně základní školy můžete založit dětem účet v bance, těm starším i s platební kartou. A kapesné můžete posílat elektronicky. Děti se tak nenásilně naučí účet ovládat. Pro začátek určitě zvolte limit na výběr z bankomatu a jejich počínání s účtem kontrolujte, žádný učený z nebe nespadl.

Když začnete s finanční výchovou včas, můžete se vyhnout mnohdy nesplnitelným přáním k osmnáctým narozeninám svého potomka. Podle průzkumu Equa bank chtějí totiž dvě třetiny mladých po rodičích k plnoletosti byt. "Většina mladých lidí si v tomto věku neuvědomuje, že jejich rodiče stále ještě splácí půjčky na své bydlení a že tudíž nemají tolik peněz, aby svým dětem s prvním bydlením vypomohli," komentuje výsledky ankety ředitel úvěrových produktů Equa bank Ondřej Hák.

Měli by si teenageři část kapesného ukládat?