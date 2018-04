Počítáme s vámi: Tipy, jak se finančně postavit na vlastní nohy

Odborníci se shodují v tom, že klíčem k samostatnosti je naučit se šetřit a zbytečně neutrácet. Vyjít s nízkým příjmem není snadné, ale možnosti existují. Bankéř Jan Doubek spolu s psycholožkou Martou Boučkovou a moderátorem Markem Němcem přinášejí v dalším díle televizního seriálu několik osvědčených tipů.

Počítáme s vámi: Televizní seriál o penězích

1. téma: Kapesné učí děti zacházet s penězi

2. téma: Puberťáci a peníze

3. téma: První krok do života Příště uvidíte: Společné účty

1. Porovnávejte ceny, nakupujte ve slevách

Doba, kdy ve slevách a v akčních nabídkách nakupovali hlavně důchodci, je dávno pryč. Dnes se tak chová prakticky každý rozumný člověk. Porovnat nabídku akčních cen a slevových letáků nejrůznějších obchodníků se dá snadno po internetu, například na portále Akčníceny.cz. Pozor si dávejte zároveň na to, abyste nepodlehli svodům a ve slevách a v akčních nabídkách nekupovali zbytečnosti.

2. Využívejte nákupy u internetových obchodníků

Výraznou úsporu lze dosáhnout nakupováním v e-shopech, kde bývají ceny nižší než v kamenných obchodech. Pozor však na to, abyste nesedli na lep neseriózním obchodníkům a nenaběhli si na tak zvanou "šedivku". Tedy zboží, které není určené pro náš trh a u něhož není na opravu zdarma v záruce nárok (čtěte více zde). Pokud nakupujete v e-shopech rádi a často, veďte si měsíční celkový účet, kolik utrácíte, abyste měli nad výdaji kontrolu.

3. Hledejte možnosti, jak snížit pravidelné platby

Pokud již máte samostatné bydlení, snažte se srazit účty za energie. Pro výběr vhodného dodavatele se dají využít internetové porovnávače, například na portále FINmarket.cz. Jak změnit dodavatele, čtěte zde. Hlídejte si také účty za mobil a internet. Mobilní operátoři jsou dnes výrazně vstřícnější a cenově zajímavější. Ušetřit se dá přechodem na vhodnější tarif i změnou operátora.

4. Pořiďte si bankovní účet na míru

Poohlédněte se po nabídkách bankovních účtů pro mladé. Některé banky zvýhodňují běžné účty nejen pro studenty, ale pro všechny mladé až do 26 let věku. Pokud máte běžný účet v některé z velkých bank, porovnejte, jak výhodný můžete získat účet u menší banky. Když vás stávající banka nehýčká, změňte ji, jde to snadno. Nová banka, která se řídí kodexem mobility, zařídí přechod za vás. Jak na to, čtěte zde.

5. Hlídejte si výběry peněz z bankomatu

Při výběru hotovosti z bankomatu si hlídejte, kde vybíráte a jak často. Když použijete bankomat cizí banky, může vás to stát i několik set korun ročně. Pro výběr používejte zásadně debetní a nikoliv kreditní kartu. Zároveň je užitečné vědět, kolik za výběr peněz z bankomatu aktuálně zaplatíte. Přehled aktuálních poplatků najdete zde.