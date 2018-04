Počítáme s vámi: Většina lidí chce bydlet ve vlastním. Kde na to vzít?

Kdo by nechtěl bydlet ve vlastním? Ostatně i anketa ve videu jednoznačně hovoří pro vlastní bydlení. Jenže to stojí hodně peněz. Podle rad bankéře Jana Doubka a moderátora Marka Němce je ideální využít vlastní zdroje. Pokud tedy nemáte bohaté rodiče, kteří vám jako první krok do samostatného života byt pořídí.

Jestliže úspory nemáte a nemusíte bytovou situaci řešit hned teď, měli byste začít spořit. Možností je víc, využít můžete výhodněji úročené spořicí účty, investovat do fondů, nebo ukládat peníze do stavebního spoření. To už sice není tak výhodné jako ještě před několika lety, ale aspoň s malou podporou od státu počítat můžete.

Pokud si chcete bydlení koupit hned, nezbude vám než využít půjčky na bydlení, hypotéku či úvěr ze stavebního spoření. Půjčky na bydlení jsou vhodnější spíše pro pořízení družstevního bytu nebo pro rekonstrukci. Nemusíte zde totiž zpravidla až do výše 600 tisíc korun ručit nemovitostí. Vhodný je také úvěr ze stavebního spoření.

Rada: Když se dostanete do situace, kdy nemáte peníze na splátky, pak co nejdřív začněte jednat s bankou o snížení, či pozastavení splácení. A pokud ho máte, využijte pojištění neschopnosti splácet. "V nejhorším případě můžete nemovitost prodat, splatit dluh a za zbývající peníze pořídit nějaké menší bydlení," říká bankéř Jan Doubek.

Financují bydlení více muži, nebo ženy?

Jedna věc je bydlení pořídit, druhá pak řešit řadu finančních otázek spojených s provozními náklady. Mezi ty nejdůležitější patří úhrada pravidelných plateb, výběr vybavení i případné opravy. Jak ukázal on-line panel mezi českými páry žijícími pod jednou střechou, realita je mnohdy jiná, než jak ji sami partneři vnímají.

Vybavení domácnosti

Více než polovina párů se rozhoduje o investicích do vybavení bytu společně. "Třetina mužů si ale i přesto myslí, že jsou oni těmi, kdo rozhoduje. Ženský hlas však jednoznačně převládá při rozhodování o samotném designu vybavení," konstatuje výkonný manažer Ery Libor Svoboda.

Nábytek a vybavení si většina párů vybírá s ohledem na jeho funkčnost a kvalitu. Umí si totiž dobře spočítat, že skutečná kvalita mnohem déle vydrží.

Jen třetina se rozhoduje hlavně podle ceny a zhruba pětina dává přednost vzhledu a posledním trendům. Paradoxem je, že tento postoj zastávají častěji muži. Zřejmě zde berou v potaz i technologický vývoj v oblasti domácích spotřebičů, které vnímají jako nedílnou součást vybavení.

Nejoblíbenějším místem bytu je podle žen i mužů jednoznačně obývací pokoj. Muži pak často uvádějí jako konkrétní místo křeslo. Na druhém místě skončila ložnice a kuchyň.

Zajímavostí je vztah ke koupelně. Některé ženy toto místo na rozdíl od pánů zkrátka milují a bez sebemenších pochyb ho prohlašují za to nejlepší místo doma. Muži mu však svou přízeň jednoznačně odpírají.

Pravidelné platby

"Obecně téměř u všech druhů pravidelných plateb partneři tvrdí, že je platí pouze, nebo převážně oni a nikoliv druh, nebo družka. Přitom ale ženy přiznávají, že poplatky často hradí společně s partnerem rovným dílem," komentuje výsledky průzkumu Libor Svoboda.

Například elektřinu platí podle samotných mužů 41 procent z nich. Podle žen však toto číslo činí jen 25 procent.

Nájem podle 61 procent žen hradí oba společně, ale podle mužů je toto číslo o 12 procent nižší.

Jedinou oblastí, ve které jednoznačně kraluje mužský protějšek, je placení oprav a pohonných hmot.

Ze svého příjmu pánové také častěji než ženy platí hypotéku.

Společný účet má v České republice na chod domácnosti více než polovina párů a všechny platby z něj provádí zhruba rovným dílem.

