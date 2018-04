Pocítila, co je nemít ani korunu. Dříve počítala miliony

Paní Kristýna podnikala v cestovním ruchu a realitách. V peněžence byla běžně zvyklá nosit pět tisíc korun. Najednou v ní neměla ani korunu. "Jeden z klientů mi nezaplatil. Šlo o vysokou částku jeden a půl milionu korun," vzpomíná Kristýna. "Nemám na zaplacení, i mně zákazníci dluží," reagoval na její urgence dlužník.

Dluhy a stres se podepisují na zdraví



Chybějící hotovost dostala podnikatelku do druhotné platební pasti. I ona přestávala mít na zaplacení faktur. Dluhy přerostly únosnou mez a živnost, která Kristýnu po léta dobře živila, vzala za své. "Nespala jsem a žila ve stresu, už jsem to nezvládala." Dlouhodobý stres se na ní podepsal. Když uslyšela od lékařky diagnózu rakovina, vzala vše s pokorou. Léčbu zvládla, skončila v invalidním důchodu a na svět se začala dívat úplně jinýma očima.

"Exekuci se naštěstí podařilo odvrátit," říká. K důchodu si teď snaží přivydělávat jako dluhová poradkyně. "Denně se setkávám se zoufalstvím zadlužených lidí, kteří vidí svůj problém jako neřešitelný. Často přemýšlejí o sebevraždě, v lepším případě uvažují o psychiatrovi. Někteří věřitelé jsou nekompromisní a svým vyhrožováním dlužníky k tomuto kroku mohou skutečně dohnat," začíná popisovat příběhy dlužníků.

Některým případům se až nechce věřit. Třeba příběhu dlužnice z Prahy. S pokutami za jízdu načerno si moc hlavu nelámala. "Pamatuje si, že ji chytil revizor snad asi čtyřikrát. Obsílky ji také nezajímaly, házela je do koše," přibližuje poradkyně. Jak dodává, soudní rozhodnutí už žena ignorovat nemohla, dluhy se celkově vyšplhaly na částku 300 tisíc korun (o typech lidí, kteří se zpravidla zadlužují, se můžete dočíst zde).

Na první upomínku reaguje jen čtvrtina lidí



"Zavírat oči před problémem je zbytečné. Penále původní dluh značně navýší," poznamenává paní Kristýna a popisuje další případy z Kolínska a Benešovska, ve kterých hrála hlavní roli pštrosí povaha dlužníků a tvrdé penále. "Oba živnostníci měli problémy s placením sociálního a zdravotního pojištění. Původně malý dluh se jim za řadu let zvedl na 100 a 120 tisíc korun. "Kdyby si zajistili splátkový kalendář a začali své dluhy řešit, problém jim nemusel přerůst přes hlavu," poznamenává.

Co odhalil průzkum Začít o závazku komunikovat je prvním krokem k vyřešení finančních potíží. Většina dlužníků ale před potížemi strká hlavu do písku. Jak reagují dlužníci na upomínku:

• Na první výzvu k úhradě dlužné částky nereaguje 75 procent lidí.

• Na druhou výzvu reaguje jen 18 procent dlužníků.

• Na další výzvy reaguje v průměru 21 procent dlužníků.

Zdroj: průzkum M.B.A. Finance, květen 2010 Dluhy českých domácností za letošní duben stouply podle České národní banky o 3,93 miliardy na celkových 997,3 miliardy. Meziročně byly vyšší o 81,6 miliardy korun.



Lidé, s nimiž se paní Kristýna setkává, nasekali dluhy například i proto, že se nechali zlákat na vidinu snadného nakupování s kreditními kartami. Na to, že musí peníze do určitého termínu bance vrátit, již ale nemysleli.

"Jeden dlužník si pořídil celkem osm kreditních karet. Některé dostal od bank prý takříkajíc na počkání a bez okolků. Když jeho dluhy za nákupy na karty začaly narůstat, vzal si úvěr a pak ještě další. Výsledná suma, kterou nyní dluží, dosáhla částky 480 tisíc korun," přibližuje dluhová poradkyně.

Důvěřivost a naivita se může vymstít



Některé dlužníky, zvláště ženy, dostane do potíží jejich důvěřivá povaha a naivita. Jako třeba starší ženu z Prahy. Její letitá kamarádka ji požádala o půjčení peněz, žena ji nechtěla odmítnout, tak velkou částku ale neměla. Aniž se poradila se svým manželem, došla do banky, vzala si půjčku a peníze vysázela kamarádce s naivní představou, že je dostane ve splátkách zpět. Mýlila se. S odchodem do důchodu začaly ženě chybět peníze na splátky. Teď má na krku exekuci a obstavený důchod. Celkem dluh narostl na 400 tisíc korun.

Řadu rodin dostane do finančních potíží i to, že nemyslí na zadní vrátka a pro případ, že se něco stane, nemají vůbec žádnou finanční rezervu. "Najednou přijde blesk z čistého nebe. Řádný táta od rodiny, který má na krku hypotéku, přijde o práci nebo ho krize připraví o živnost. Znám několik takových případů. Psychický tlak na tyto muže je velký. Často od nich slýchávám, že by vše vyřešila sebevražda. Naštěstí je drží zpátky to, že mají malé děti," uzavírá paní Kristýna.

Finanční potíže lidí prohloubila recese



Řady dlužníků v Česku se rozrůstají. "O možnost vyhlásit osobní bankrot požádalo od začátku letošního roku do konce května již celkem 3 773 lidí, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku trojnásobně více. Letos se naplno projevují důsledky krize, kdy zadlužení lidé nemohou dostát svým závazkům," říká Stanislava Menšíková ze společnosti Creditreform, která pravidelně analyzuje vývoj zadluženosti fyzických osob a firem.

Kolik lidí požádalo soud o možnost vyhlásit osobní bankrot Rok Počet insolvenčních návrhů 2008 1 936 2009 4 237 2010 3 773* Zdroj: Creditreform, *údaj za leden až květen

Začíná se mírně měnit i struktura zadlužených lidí, kteří hledají radu, jak se vymanit z finančních potíží. "Do našich bezplatných poraden začali chodit i lidé ze střední třídy, kteří dříve neměli problém splácet. Většinu klientely ale tvoří dlužníci s nízkými příjmy," říká Přemysl Houda z Asociace občanských poraden.

"Celkové nejčastější zadlužení klientů se zvýšilo z přibližně 300 tisíc na 500 tisíc korun. Mezi příčinami platební neschopnosti stoupl důvod ztráty zaměstnání, vzrostl také podíl rozvedených klientů," upozorňuje David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.

S nárůstem dlužníků se v Česku začaly rojit i nabídky nejrůznější firem na možnost oddlužení. "Firmy nabízející takzvané oddlužení mohou pod tímto slovem ve skutečnosti skrývat další konsolidační či překlenovací úvěry často s nutností zástavy nemovitosti. Nejde o nic jiného než o tahání peněz lidem z kapsy," varuje David Šmejkal.

"Někdy mohou tyto firmy pomoci dojednat splátkový kalendář. Jde ale o zpoplatněnou službu a pro dlužníka to je další výdaj. V občanských poradnách ji mohou získat bezplatně," poznamenává Přemysl Houda (kde poradí dlužníkům zdarma, čtěte zde).