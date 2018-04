Podat přiznání za rok 2008 ještě letos je možné, ale pozor na zbytečnosti

S ohledem na dopad daňové reformy účinné od 1.1.2008 není divu, že daňová přiznání za roky 2007 a 2008 nebudou totožná. Skutečně nejsou a v tiskopisech jsou poměrně zásadní změny. Jestliže bude někdo povinen podat DP za rok 2008, může si stáhnout formulář na internetových stránkách ministerstva financí anebo si tiskopis vyžádat na příslušném finančním úřadu. Jaké jsou nejčastější důvody poplatníků pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob ještě během roku 2008?

Podnikání není dobré ukončovat, nejsou-li k tomu opravdu nutné důvody

Zaměstnanci mající souběžně s příjmy ze zaměstnání i příjmy z podnikání nebo pronájmu se povinnost podávat daňové přiznání za rok 2008 ještě v letošním kalendářním roce nedotkne. Jestliže chtějí nebo musí svoje vedlejší příjmy v podobě příjmů z podnikání nebo pronájmu nějak utlumit, tak nejlepší variantou je nedělat nic a počkat si na zákonné termíny pro zdanění příjmů za rok 2008 (březen 2009).

Příklady:

Zaměstnanec pronajímá svůj druhý byt nájemci a příjmy zdaňuje dle paragrafu 9 – příjmy z pronájmu. Nájemní vztah mu skončí v červenci 2008 a ví, že do konce roku 2008 již nebude mít žádné další příjmy tohoto typu ani žádné jiné příjmy s výjimkou zaměstnání. Bylo by určitě chybou se snažit zdaňovat svoje příjmy podáváním daňového přiznání za rok 2008 ještě v roce 2008. Správným řešením je počkat na standardní lhůtu pro podání DPFO, což je březen 2009. Ničemu nevadí fakt, že od července do prosince 2008 nebude mít poplatník žádné jiné příjmy s výjimkou příjmů ze zaměstnání.

Živnostníci – zvažte nutnost ukončení podnikání během roku 2008

Lidé s příjmy z podnikání nebo pronájmu vedle zaměstnání by si s výpadkem svých příjmů během roku 2008 neměli lámat hlavu a prostě vše nechat být. Lhůtou pro podání jim zůstane nám všem notoricky známé datum 31. března (tentokrát samozřejmě 2009).

Poněkud jiná situace je u živnostníků včetně ostatních osob samostatně výdělečně činných, kteří se rozhodnou během roku 2008 ukončit podnikání. Jestliže chtějí jít tou nejpřímější cestou v podobě zrušení živnostenského listu, tak se bohužel vystavují riziku, že budou muset podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob již během letošního roku. Jak by měl takový poplatník postupovat?

Je vhodné navštívit živnostenský úřad a oznámit úmysl ukončit podnikání. Podnikatel navrhne nějaké konkrétní datum, ke kterému má v úmyslu podnikání ukončit. Úřady v dnešní době již spolu komunikují a bezpochyby dojde k propojení živnostenského a finančního úřadu.

Končícímu podnikateli lze doporučit návštěvu finančního úřadu a oznámit to svému správci daně, který bezpochyby vysvětlí končícímu podnikateli správný postup. Jenom připomínám, že ukončení podnikání (byť v podobě živnosti) předchází poměrně složitá úprava v oblasti odpisů, zásob, pohledávek apod. Jak se na lhůtu pro podání přiznání dívá legislativa?

Dojde-li k ukončení podnikání během roku 2008, tak velmi záleží na posouzení správcem daně

Někteří správci budou po poplatníkovi požadovat vypořádání daňových povinností do 25 dnů po ukončení podnikání, zatímco jiní si vystačí s podáním až v řádné lhůtě (31- 3. 2009). Každopádně Zákon o správě daní a poplatků umožňuje správci daně stanovit v případě kratšího zdaňovacího období než je kalendářní rok i kratší lhůtu. Po podání daňového přiznání nesmí bývalý podnikatel zapomenout na vypořádání svých závazků vůči orgánům sociálního zabezpečení a zdravotnímu pojištění.

Pokud to situace jen trochu umožňuje, tak je vhodné živnost takto násilně neukončovat a nechat živnostenský list aktivní alespoň do konce roku 2008. Tím si živnostník zajistí lhůtu stanovenou na konec března 2009 a bude mít na vše dostatek času. Na druhou stranu za určitých okolností takto čekat živnostník nemůže a v takovém případě se musí připravit na urychlené papírování.

Při úmrtí podnikatele musí jeho daně vyřizovat dědic

V podstatě nevinně se dostanete ke složitým daňovým řešením v případě, že jste dědicem živnostníka. Jestliže zemře podnikatel během roku 2008, jsou dědicové povinni vypořádat jeho daně do šesti měsíců od jeho úmrtí. To je sice relativně dlouhá doba, ale papírování se jako dědic stejně nevyhnete.

Asi nejvíce paradoxní může být situace, kdy došlo k úmrtí podnikatele začátkem roku 2008. Dědic se může dostat do situace, kdy musí vypořádat daňové povinnosti zemřelého za rok 2007 (podáním přiznání do konce března 2008 za zdaňovací období 2007) a ještě vypořádat část období od 1. ledna 2008 až do dne úmrtí. Je samozřejmě jasné, že zdaňovací období 2008 končí ke dni úmrtí podnikatele. Dědic je v takovém případě povinen nejpozději do šesti měsíců od úmrtí podnikatele vypořádat jeho daňové povinnosti za rok 2008.

Samozřejmě bude při svojí práci vycházet z právní úpravy platné pro rok 2008 a použije i tiskopis pro rok 2008. Na druhou stranu je lhůta šesti měsíců od úmrtí relativně velkorysá a dědic nepracuje pod extrémním časovým tlakem.