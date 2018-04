Podílové fondy i ropa hlásí pokles. Jistotu najdete ve zlatě

Květen je obvykle měsícem, ve kterém na základě historických dat předvádějí akciové indexy nejhorší výkony v celém roce. Nejinak tomu je i letos.

Klesaly i podílové fondy



Evropská dluhová krize se řádně zavrtala do peněženek investorů. Dotkla se i České republiky poklesem koruny k většině světových měn, výprodejem akcií na pražské burze a také zvýšením úroků dluhopisů, které vydává stát na krytí deficitu státního rozpočtu.

Nikdo nezůstal ušetřen, klesaly také podílové fondy. Největší zásah dostali investoři, kteří měli peníze uložené v cyklických akciích těžařů, bankovních domů a průmyslových komoditách.

Pražská burza ztratila v posledních čtyřech týdnech více než pět procent, přičemž velkou část ztrát se jí podařilo dohnat na sklonku minulého týdne. V prvním květnovém týdnu však ztratila více než 10 procent a mnoho investorů začalo prodávat své pozice.

Česká burza v první polovině měsíce klesala více, než burzy některých zemí postižené dluhovou krizí primárně kvůli zvýšené rizikovosti pro zahraniční investory. Fakt relativně nízké zadluženosti a aktuálního schodku rozpočtu v kontextu ostatních států Evropské Unie, není pro rozhodování investorů stěžejní.

O moc lépe na tom nebyly ani evropské akcie. Londýnská burza, která je největší v Evropě, klesla o 5,7 procent. Akciové burzy nejpostiženějších zemí jižní Evropy ztratily více než desetinu své hodnoty. Příkladem může být španělský nebo řecký akciový trh.

Ropa klesala o více než pětinu



Poklesů nebyly ušetřeny ani komodity, které jsou na trzích vnímány ještě rizikověji než akcie. To se potvrdilo i v minulých týdnech, kdy poklesy oproti akciím byly téměř dvojnásobné. Ve dnech největší paniky ztrácely některé komodity i čtvrtinu své ceny z konce března.

Dokonce i ropa, která má na komoditních trzích významné postavení, klesala o více než pětinu. Ani přes pozitivní změnu sentimentu na konci minulého týdne se ropa nedostane do jednociferných ztrát.

Naopak zlato se ukázalo tím pravým přístavem na rozbouřeném moři, když mu panika na trzích pomohla k více než tříprocentním ziskům.

Pro většinu investorů tak předcházející týdny nebyly příliš úspěšné a jen pečlivým výběrem instrumentů, či spekulacemi na pokles šlo vydělat. Investorům v amerických dolarech pomohl vzestup této měny, také oni však většinou zaznamenali ztráty.

Jednou z mála jistot by mohlo být zlato



Přes velmi dobrou náladu posledních dní je třeba i v následujících týdnech zůstat ve střehu. Dluhy evropských států jen tak nezmizí. Úsporná opatření, která začaly provádět některé země Eurozóny, jsou tou správnou cestou k obnovení důvěry na trzích.

Zůstává ovšem otázka, zda už situace nezašla příliš daleko. Pokud budou zavedená opatření úspěšná, tak se zpomalí zadlužování, ovšem celkový dluh bude stále narůstat. O žádném snížení dluhu tak zatím nemůže být řeč. To zvyšuje rizika pro finanční trh, který by dále nemusel předvádět takové růsty, jakých jsme byli svědky od jara minulého roku.

Naopak riziko poklesů je nadále reálné. Bude ještě třeba přijmout spoustu nepopulárních politických rozhodnutí k položení základu zdravého růstu ekonomik. Akciové indexy i komoditní trhy by si tak měly začít zvykat na horší výkony v následujících měsících. Jednou z mála jistot by mohlo být do budoucna zlato.