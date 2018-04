Podílové fondy: kdo nechce riskovat, získá výnos podobný úroku v bance

Šance na vysoký zisk a stejně velké riziko ztráty. Tak lze jednou větou shrnout výhody a nevýhody podílových fondů. Problematika investování jejich prostřednictvím je však mnohem složitější. Výnosy některých fondů se podobají bankovním úrokům a peníze jsou v nich téměř stejně bezpečné. V jiných se dokážou rozmnožit i o několik desítek, či dokonce stovek procent za rok, ovšem se značnou pravděpodobností, že stejně velký může být i prodělek. Jejich zisky ovlivňuje mimo jiné situace na kapitálovém trhu, investiční strategie, profesionalita správce a často i obyčejné investiční štěstí.

Co je vlastně podílový fond?

Otevřený podílový fond vzniká tak, že velké množství menších investorů vloží své úspory společně a svěří je do správy profesionálnímu správci - investiční společnosti. Z malých částek se složí velká suma peněz, kterou správce investuje do cenných papírů. Každý vkladatel dostane podílové listy, jejichž prostřednictvím se podílí na všech investicích fondu a výnosech z nich.

Počet lidí, kteří do fondu investují ani množství vydaných podílových listů není omezen. Nové podílové listy jsou vydávány, takzvaně emitovány, podle poptávky a strategie fondu. Pokud majitel požádá, jsou fondy zpravidla povinny od něj podílové listy odkoupit.

Aktuální kurs podílového listu není určen nabídkou a poptávkou, ale odpovídá přesné hodnotě majetku, který připadá na jeden podíl. Stanovuje se obvykle každý den.

Výnos z investice do otevřených podílových fondů, neboli výkonnost fondu, je tvořen dvěma složkami. První, méně důležitou jsou vyplacené výnosy - dividendy. Druhou, důležitější složkou je změna hodnoty podílových listů. Je dobré mít na paměti: nákup podílových listů není spoření, ale investování - výkonnost fondu může být záporná.

Podle čeho vybírat

Podílové fondy lze rozdělit do několika skupin podle toho, kam investují. Od toho se zároveň odvíjí šance na výnos a riziko ztráty. Přičemž platí, že riziko roste přímo úměrně s výší výnosu. Člověk který si vybírá fond, by měl mít jasno, na jak dlouho se vzdá možnosti nakládat se svými penězi, a hlavně jak velké riziko chce podstoupit.

Členění fondů podle rizika trhu

1. Fondy peněžního trhu

Trvale investují na trhu dluhopisů a na peněžním trhu. Peníze se do nich vyplatí ukládat nejméně na šest měsíců. Tyto fondy zaručují minimální riziko, čemuž odpovídá i nižší výkonnost v porovnání s ostatními typy fondů.

2. Obligační (dluhopisové) fondy

Tyto fondy ukládají peníze do dluhopisů. Doplňkově mohou investovat i do akcií, ale jejich podíl nesmí překročit 10 procent aktiv fondu. Poskytují obvykle vyšší výnos než fond peněžního trhu při mírném růstu rizika. Jsou vhodné pro lidi, kteří chtějí uložit peníze na jeden rok až pět let.

3. Akciové fondy

Investují na akciovém trhu minimálně 66 procent svých aktiv. Počítají minimálně s pětiletým investičním horizontem. Akciové fondy obvykle nabízejí vyšší výnos, ale i větší riziko krátkodobého poklesu. Proto se hodí pro investory s delším investičním horizontem, kterým nevadí krátkodobé poklesy.

4. Balancované (smíšené) fondy

Peníze ukládají do různých aktiv na různých trzích, nemají žádné limity pro podíl akcií či dluhopisů. Minimální investiční horizont je tříletý. Investor by měl dobře znát investiční strategii fondu, případně i investiční styl manažera fondu.

5. Fondy fondů

Minimálně 66 procent aktiv vkládají do podílových listů a akcií jiných investičních fondů. Minimální investiční horizont je tříletý. Tento typ fondů snižuje svojí investiční politikou teritoriální a strukturální riziko. Od svých správců vyžaduje aktivní obchodní politiku spojenou s podrobnou znalostí mezinárodních finančních trhů. Investor by tedy měl dobře znát investiční strategii fondu, případně i investiční styl manažera fondu.

Kdo se chce vyhnout nebezpečí zvolení špatného fondu nebo nemá dostatečný přehled o podílových fondech, může sáhnout po takzvaném "balíčku". Ten nabízí investiční společnosti České spořitelny a Komerční banky. Klient si vybere vhodnou investiční strategii, která odpovídá jeho představám a o konkrétním uložení peněz rozhodnou odborníci investiční společnosti. "Výhoda pro klienty spočívá v tom, že "balíčky" v sobě zahrnují nejen produkt samotný, ale také řešení klientova problému, jak investovat," vysvětluje Petr Zapletal.

Jsou tzv. "balíčky", které nabízejí investiční společnosti, vhodným řešením diverzifikace rizika? Vyrovnají se české podílové fondy svým konkurentům ze zahraničí?