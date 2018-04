Podílové fondy netáhnou

Pokud by se někdo podíval na čistý přírůstek aktiv domácích fondů členů UNISu za uplynulý týden, mohl by být příjemně překvapen. Podle statistiky UNISu totiž činily čisté prodeje za jediný týden takřka 2 miliardy korun (1,86 mld. Kč). Nicméně, pokud se podíváme na čísla blíže, o boomu podílových fondů nemůže být řeč. Rekordních 1,73 mld. Kč totiž patří fondu ČSOB výnosový, který je určen institucionálním investorům. Pokud k tomuto číslu přičteme ještě další fondy určené hlavně institucionálním klientům a právnickým osobám, výsledné číslo je více než zklamáním. Drobní klienti do podílových fondů vložili pouze o 13 mil. Kč více, než z fondů vybrali (prodeje za uplynulý týden činili u nákupů drobných klientů 587,7 mil. Kč). Jisté je, že podílové fondy v posledních týdnech „netáhnou“. V investičních produktech (fondy, akcie, dluhopisy) mají v České republice domácnosti uloženo pouze 7 % svých úspor, což je výrazně méně než v zemích Evropské unie – Německo 32 %, Francie 48 %, Velká Británie 24 %, Španělsko 52 %, zdroj UNIS). I náš celkový podíl aktiv ve fondech v Evropské unii a dalších státech (Polsko, Maďarsko, Norsko, Švýcarsko) činí pouhých 0,1 %. Podrobné informace z oblasti podílových fondů naleznete v naší specializované sekci ZDE. Informace ze světa investic a akciových trhů nalaznete na stránce akcie.idnes.cz