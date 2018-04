Podílové fondy: novinky i spekulace

Dobrá zpráva na úvod - ING snižuje poplatky

Od začátku týdne dochází k cca. 40% snížení vstupních poplatků u fondů spravovaných skupinou ING. U dluhopisových fondů je nový vstupní poplatek maximálně 1,9% z objemu investice, u akciových fondů maximálně 3,5%, u indexových "click" fondů 2,5% a u fondů peněžního trhu 0,5%. ING tak reagovalo na zahraniční konkurenci a toto snížení znamená, že se ING fondy dostaly pod jejich cenovou úroveň. Zároveň se také snížil rozdíl vyplývající ze srovnání s českými investičními společnostmi.

Oslavy v ISČS - spravují přes 30 miliard

Koncem minulého týdne se Investiční společnosti České spořitelny podařilo překonat významnou hranici objemu spravovaného majetku. Zejména díky přílivu prostředků do největšího českého fondu - Sporoinvestu, se celkový objem peněz ve fondech ISČS přehoupl přes 30 miliard Kč. České spořitelně se tak relativně úspěšně daří přesvědčovat klient rušící si své anonymní vkladní knížky, aby své prostředky převedly právě do podílových fondů. Lze tak očekávat, že objem spravovaného majetku u ISČS bude i nadále narůstat a není vyloučeno, že koncem roku by mohl snadno přesáhnout i 40 mld. Kč.

Spekulativní příležitost u fondu YSE Akcionářů.

Otevřený podílový fond YSE Akcionářů spravovaný investiční společností Newton Investment má ve svém portfoliu dvě zajímavá aktiva, která by se mohla v nejbližší době výrazně zhodnotit. Jedním z nich je pohledávka vůči ČKD Praha Holding a druhým jsou dluhopisy společnosti Fortuna Hotels. Celkem by tak podílníci mohli do Vánoc získat až 30%-ní výnos. Více jsme o této možnosti psali ZDE.

Statistiky UNISu - setrvalý stav

Majetek českých fondů v uplynulém týdnu mírně vzrostl o podprůměrných 53 mil. Kč. Nejvíce se o tento nárůst postaral ISČS Sporoinvest s 215 mil. Kč a naopak stále pokračují zpětné odkupy u nedávno otevřeného Živnobanky obligačního fondu. Z tohoto fondu od minulého pondělka odplynulo dalších 148 mil. Kč. Další podstatné informace o obchodování a výkonnosti jednotlivých fondů za uplynulý týden již přináší následující tabulka:

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ISČS Sporoinvest 215 mil. Živnobanka - OF -148 mil. IKS Peněžní trh 134 mil. 1. IN PIF -121 mil. ISČS Sporobond 73 mil. ČSOB Výnosový -69 mil. Akciové fondy ISČS Sporotrend 0,01% AKRO Eurotech -6,1% ČPI Ropného a energetického prům. -0,53% ISČS Eurotrend -4,6% AKRO Svět -0,94% IKS Fond světových indexů -3,97% Dluhopisové fondy ISČS Bondinvest 0,36% ISČS Trendbond -0,21% ISČS Sporobond 0,34% IKS Plus bondový -0,11% ČSOB Český dluhopisový 0,32% ČPI Korporátních dluhopisů -0,03% Fondy peněžního trhu IKS Peněěžního trhu 0,17% Akro Obligace -0,33% J&T Perspektiva - P 0,13% 1. IN Peněžního trhu -0,02% ŽB Sporokonto 0,10% ČSOB Český peněžní 0,03% Fondy fondů 1. IN Fond fondů -2,00% IKS Fond fondů -2,03% ISČS Globaltrend -3,01% Smíšené fondy J&T Komenius 0,9% Newton Euro -3,5% ISČS Český 0,53% ČPI Universální -2,1%

Zdroj: UNIS ČR