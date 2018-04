Podílové fondy pozastavují obchodování!

V důsledku pozastavení amerických akciových trhů a včerejšího poklesu evropských akcií většina podílových fondů, a to jak českých, tak i zahraničních, pozastavuje ode dneška obchodování s podílovými listy, a to až do odvolání.

Vzhledem k očekávanému propadu amerických akcií je tento krok preventivním opatřením před snahou některých podílníků prodat své podíly ve fondech, investujících na amerických a evropských trzích, ještě za včerejší, událostmi nedotčené, ceny. Zároveň má tento krok zabránit prudkému odlivu peněz z fondů v důsledku psychologické reakce některých investorů. Proto je v případě mnohých investičních správců pozastaveno odkupování i ve fondech, které by teroristickým útokem neměly být výrazně dotčeny – fondech peněžního trhu a dluhopisových fondech.

Společnost Pionner Investments pozastavila odkup pouze u fondu Pioneer Trust, u ostatních fondů není obchodování omezeno, a to až v odpoledních hodinách, v průběhu dopoledních hodin bylo ještě možné prodávat podílové listy tohoto fondu.

Odkupování přerušila i většina zahraničních správců, u některých společností (například Activest) s výjimkou fondu peněžního trhu a dluhopisových fondů.

Podle posledních informací se zatím teroristický útok dotýká nejvíce asijských trhů (Tokyo -6%, Hong Kong -9%), evropské trhy se naopak vydaly vzhůru (DJ Eurostoxx 50 +1,0%). Po otevření padá i české burza (-2,0%) a RM Systém (-3,1%). Situace se ale v průběhu dne může výrazně změnit. Největší ztráty tak dnes zaznamenají fondy investující v Asii. Největší propad přitom zaznamenají fondy, denominované v americkém dolaru, neboť bezopchyby dojde k jeho výraznému oslabení vůči koruně.

Aktuální situace českých fondů:

Pioneer – Odkup fondu Pioneer Trust pozastaven, ostatní fondy jsou stále odkupovány.

IKS – pozastaven odkup fondů IKS globální, IKS fond světových indexů a IKS fond fondů.

OB Invest – pozastaveno odkupování všech fondů (včetně fondu peněžního trhu), a to až do odvolání.

První investiční společnost – S výjimkou fondu 1. IN Peněžního trhu a 1. IN Dluhopisový pozastaveno odkupování až do odvolání.

ISČS – pozastaveno odkupování pouze u fondu Globaltrend FF, ostatní fondy nemají v portfoliu americké cenné papíry.

ŽB Trust – S výjimkou fondu Sporokonto a fondu Balancovaný fond nadací je pozastaveno odkupování všech fondů

NEWTON - pozastaven odkup fondů, které mají v portfoliu americké akcie: fondu International, YSE Akcionářů, Praděd a Fond Plus.

Jaký bude podle Vás dopad událostí posledních hodin na podílové fondy? Bude tato událost posledním hřebíčkem do rakve českých akciových fondů? Napište nám svůj názor!