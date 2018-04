Podílové fondy sčítají ztráty

Výrazný pokles majetku hlásí otevřené podílové fondy zaměřené na investice do akcií. Většina z nich už obnovila odkupy a prodeje podílových listů, zastavené po teroristickém útoku na USA.

V posledním týdnu vykázalo ztráty od dvou do deseti procent zhruba 70 procent smíšených a 80 procent tuzemských podílových fondů. Celkem v podílových fondech spoří v Česku několik set tisíc lidí a spravovaný majetek se blíží 70 miliardám korun. "Situace, která nastala je jistě obtížná. Postihlo to všechny, kteří mají akcie v USA i Evropě," řekl Vladimír Fichtner z investiční společnosti Pionner. Celý svět v současné době čeká na sílu a efekt odvety Spojených států a vliv válečného konfliktu na americkou a potažmo světovou ekonomiku. Z pohledu finančních trhů jde o jeden z klíčových faktorů pro vývoj cen akcií a tím i výnosnost či ztrátovost podílových fondů. "Výkonnost fondů půjde určitě ještě nějaký čas dolů, zejména v USA. Po teroristickém útoky se šance na obnovení růstu americké ekonomiky odsouvají, stále panují obavy z rozšíření globální recese," soudí analytik Komerční banky Dan Karpíšek.

Ztráty podílových fondů ovšem nepřišly až po teroristickém útoku, ten je pouze prohloubil. Ztráty některých fondů již předtím dosahovaly v roční perspektivě i více než čtyřiceti procent. "Ve chvíli, kdy trhy byly na dně však teroristický útok znamenal poslední kapku a nejistotu, kde až to dno vlastně může být," konstatoval Fichtner.

Současná situace podle něj představuje prakticky první "medvědí trh" (tedy dlouhodobý pokles trhu) v Česku. A s něčím takovým nemají tuzemští klienti zkušenosti. Právě proto se odborníci domnívají, že situace může vést ke ztrátě důvěry v podílové fondy, které v posledních měsících představovaly pro stále více občanů alternativu ke spoření v bankách, kde úrokové sazby nestačí na pokrytí inflace.

Ztrátové investice v podílových fondech však neplatí pro sektor jako celek. Podílové fondy, které se akciím vyhýbají a investují do instrumentů peněžního trhu či dluhopisů, naopak vykazují nárůsty majetku. Tyto konzervativní fondy jsou sice stabilnější, ale výnosy spíše jen mírně převyšují úroky v bankách. Podle odborníků může ovšem současná situace na trhu znamenat vhodnou dobu pro nákup podílových listů, naopak prodejní panika by prý nikomu moc nepomohla. "Když byla válka v Perském zálivu, tak do šesti měsíců od konfliktu přišlo zhodnocení majetku o deset až dvacet procent," uvedl Fichtner.

Důležité ovšem je sledovat skladbu portfolií jednotlivých fondů. Ty se v současné době většinou zbavují akcií pojišťoven, bank, leteckých společností či automobilek či firem podnikajících v cestovním ruchu. Petr Kalina ze společnosti Newton Investment naopak předpokládá růst poptávky po akciích zbrojovek, softwarových společností, léků či zboží základní potřeby. V delším horizontu pojišťoven.

Zotaví se podle Vás české podílové fondy v brzké době z utrpěných ztrát? Porostou akcie zbrojažských a developerských společností?