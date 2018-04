Podílové fondy: výnosy jak na houpačce

Burzy ve střední Evropě od poloviny července posilují. Po těžkých ztrátách kdy Pražská burza propadla o více než 20 %, se nezdají optimistické předpovědi analytiků nereálné. Experti nevylučují, že české akcie do konce roku poskočí o 10 %, zatím však od ledna ztrácejí 2,5 % ze svých původních hodnot. Zlaté časy středoevropských burz však skončily a na 40% zisky mohou investoři zapomenout.

Tahounem Pražské burzy se minulý měsíc staly akcie společnosti ČEZ, které si spolu se Zentivou připsaly více než 8% zisk. Nahoru ČEZ ženou očekávané výsledky virtuální aukce elektrické energie, podle kterých by měla elektřina dále zdražovat. Uzavírky některých elektráren na Slovensku pak zvýší vývoz elektrárenské společnosti k našim východním sousedům. Akciím společnosti Zentiva pomohly spekulace na hospodářské výsledky, které se počátkem srpna potvrdily. Společnost zvýšila tržby meziročně téměř o pětinu.

Akciové podílové fondy Podílový fond/Index výkon za měsíc výkon od 1.1.2006 výkon

za 1 rok ISČS Sporotrend 12,34% 2,31% 14,91% ING Český akciový 10,81% -3,33% 15,89% AKRO akciový fond 7,52% 6,13% 13,56% Conseq Invest 7,08% 3,24% 14,14% ČSOB Akciový mix 3,61% -0,74% 7,44% Pioneer - akciový fond 0,99% 8,45% -11,81% IKS Světových indexů 0,20% -2,35% -5,03%

Zdroj: Investiční společnosti, data k 30.7.2006

Na nepříznivý vývoj akciových trhů doplatil předminulý měsíc nejvíce podílový fond Sporotrend Investiční společnosti České spořitelny. V červenci se však karta obrátila a fond vydělal naopak nejvíce. Tento fond ve svém portfoliu drží polovinu rizikových akcií ruských a tureckých společností a za poslední měsíc vydělal více než 12 % své hodnoty. Druhou polovinu portfolia tvoří akcie Maďarska, Polska a České republiky.

Nejlepší výkonnost - červenec Akciové Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí ISČS-SPOROTREND 12,34% Zahraniční ERSTE-SPARINVEST STOCK ISTANBUL 23,49% Smíšené Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí ČSOB středoevropský 7,66% Zahraniční PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ 5,56% Dluhopisové Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí ČSOB dluhopisových příležitostí 3,87% Zahraniční ABN AMRO GLOBAL EMERG. MARKETS 8,40% Peněžní Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí ISČS-SPOROINVEST 0,23% Zahraniční ERSTE-SPARINVEST CASH FORINT 4,08%

Zdroj: AFAM, AKAT

Ze zahraničních akciových podílových fondů si nejvyšší zisky za měsíc červenec připsal ESPA STOCK ISTANBUL, a to více než 23 %. Fond investuje do široce diverzifikovaného portfolia tureckých společností, které jsou převážně kótovány na Istanbulské burze.

Dluhopisovým fondům se příliš nedaří. Od počátku roku české podílové fondy investující do dluhových instrumentů ztrácejí, nebo jsou na nule. Základní poučka tvrdí, že rostou-li úrokové sazby, klesá cena dluhopisů, aby mohly investorům nabídnout vyšší výnosy. V USA se již půl roku spekuluje o tom, kdy americká centrální banka ukončí cyklus zvyšováním úrokových sazeb. Příští rok by Fed mohl přistoupit nejen k zastavení růstu, ale i ke snížení úrokových sazeb, čím by se mělo utvořit příznivější prostředí pro dluhopisy.