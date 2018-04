Podílové fondy - zajímavá alternativa

Rozhodnete-li se vložit své úspory do podílových fondů, je dobré vědět, podle jakých hledisek si vhodný fond vybrat. Rozhodně nevycházejte jen z momentálních výnosů fondu. Jeho výkonnost v budoucnu není zaručena úspěšností v minulosti. To, že je fond nyní úspěšný, neznamená, že tomu musí být i v příštích měsících či rocích. Raději si prohlédněte historii za delší období - nižší, ale stabilní výnosy mohou vás možná na první pohled nezaujmout, ale pravděpodobně vám zajistí vyšší výnosy než takové podílové listy, které strmě vyletí vzhůru, ale stejně prudce klesá i jejich hodnota.

Důležité jsou při výběru fondu i poplatky - vstupní a výstupní se pohybují v rozmezí nula až deset procent. Za správu peněz si fondy naúčtují až dvě procenta. Nemáte-li tak úplný přehled o kapitálovém trhu, je dobré se orientovat podle správce fondu čili investiční společnosti. Za důvěryhodnými investičními společnostmi většinou stojí velké banky, ať už tuzemské nebo zahraniční, a to může být zárukou, že vaše peníze neskončí v nějaké firmě pochybné pověsti.

Odborníci většinou doporučují začínat s investováním v bezpečnějších typech fondů, jako jsou fondy peněžního trhu nebo dluhopisové. Ty umožní začátečníkům seznámit se s principy fungování a později tak mohou začít uvažovat i o smíšených či akciových fondech. Stejně tak musí člověk na začátku posoudit, jaké riziko je ochoten podstoupit a na jak dlouho se může vzdát svých úspor.

Jaké typy fondů můžete koupit?

Fondy peněžního trhu: malé riziko, nižší výnosy

Tento druh fondů je vhodný pro střadatele, kteří upřednostňují malou míru rizika a tím i nižší zhodnocení svých úspor. Peníze jsou ukládány na termínované účty v bankách, do dluhopisů a státních pokladničních poukázek. Jestliže víte, že nebudete své peníze potřebovat alespoň půl roku, je výhodnější do nich vložit peníze, protože nabízejí vyšší zhodnocení než termínované vklady v bance a po půlroční lhůtě jsou vaše peníze osvobozeny od daně. Nejúspěšnějším českým fondem peněžního trhu za uplynulých dvanáct měsíců byl IKS Peněžní trh s výkonností 4,13 procenta. S výjimkou fondu AKRO Obligace, který vykázal ztrátu téměř 14 procent, připsaly všechny fondy svým podílníkům výnos mezi třemi až čtyřmi procenty. Ze zahraničních byl na tom nejlépe KBC Multicash CAD Medium, který vykázal výkonnost více než šest procent, ale díky posilování koruny vám z investovaných 100 000 korun zbylo jen něco málo přes 78 tisíc korun.

Dluhopisové fondy: malé riziko, vyšší výnos než u fondů peněžního trhu

Manažeři fondu nakupují především státní a firemní dluhopisy. Jde o dlouhodobější investici - na dobu jednoho roku až dvou let. Podle odborníků nyní přeje doba investicím do dluhopisů, protože klesají úrokové sazby a dá se očekávat, že Česká národní banka by mohla přikročit k dalšímu snižování úroků.

Z hlediska výkonnosti všech fondů patří dluhopisové v současnosti k těm nejúspěšnějším. Z českých fondů a zároveň členů Unie investičních společností byl na tom nejlépe 1. IN Dluhopisový fond s výnosy přes sedm procent, nehůře na tom byl IKS Plus Bondový, který vykázal ztrátu čtyři procenta. Zahraniční dluhopisové fondy většinou vykázaly kladné zhodnocení, ale posilující čeká koruna zapříčinila, že takové investice byly ztrátové. V nejlepším případě - fond ABN AMRO Global Emerging Markets BF - jste přišli téměř o deset tisíc korun.

Smíšené fondy: větší riziko i vyšší výnosy

Investiční horizont těchto fondů, neboli jak dlouho je vhodné mít v nich peníze, je minimálně tříletý. Hodnota podílových listů je částečně určena pohybem kapitálových trhů, a proto je vhodné sledovat jejich vývoj a pak ve vhodný okamžik prodat své podílové listy, a tím se vyhnout případné ztrátě. Při volbě takového typu fondů je dobré předem vědět, na jaké trhy se fond zaměřuje či zda investuje jen do aktiv v české koruně nebo i zahraničních měnách. Zdaleka nejlépe, a to nejen mezi smíšenými fondy, na tom byl v uplynulých dvanácti měsících investAGe AGb fond, který rozmnožil sto tisíc korun na téměř 392 tisíc korun.

Fondy fondů: vyšší riziko i výnosy

Tyto fondy především nakupují podílové listy jiných fondů. V každém statutu fondu si můžete najít, jakou má fond skladbu cenných papírů ve svém portfoliu, a podle toho zvolit, zda případná investice je nebo naopak není pro vás příliš riskantní. Optimální doba pro uložení finančních prostředků se pohybuje kolem tří až pěti let.

Akciové fondy: vysoké riziko i výnosy

Akciové fondy jsou z podílových fondů tou nejrizikovější investicí, protože největší část prostředků vynakládají na nákup akcií na tuzemských nebo světových kapitálových trzích. Dlouhodobě sice dosahují toho nejvyššího zhodnocení, ale není vyloučeno, že právě váš fond se zaměří na špatné akcie, a vaše úspory tak mohou přijít vniveč. Pokud se člověk rozhodne podstoupit riziko vyplývající z kolísání cen akcií, odborníci radí nechat peníze ve fondu alespoň pět let. Z českých akciových fondů na tom byl nejlépe CitiEquity Czech Fund, který připsal výnosy více než deset procent, nejhůře na tom byl AKRO Eurotech, kde vám ze sto tisíc zbyla pouze jedna polovina. Nejvyšší zhodnocení mezi zahraničními dosáhl CI Gold Stock, který rozmnožil vaše úspory o 23 tisíc korun i přes pokles kurzu eura. Prodělat téměř osmdesát tisíc mohl ten, kdo zvolil fond KBC Equity Nasdaq.