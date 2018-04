Podívejte se: Platební karty se zrcátkem nebo z kůže

Například v Turecku si mohou lidé pořídit kartu se zrcátkem. Není sice přímo ze skla, svůj vzhled ale v odrazu bez problémů zkontrolujete. Kartu vydává Garanti bank.

Další zajímavá karta pochází z Itálie a byla dokonce představena na týdnu módy v Miláně. Kreditku navrhl Robert Cavalli a je pokryta imitací kůže. S touto kartou její majitelé také získají VIP vstupy do Cavalliho butiků a speciální online slevy.

Ve Velké Británii se zase zaměřili na životní prostředí. Za každou platbu speciální kartou putuje 0,5 procenta z hodnoty transakce na projekty zlepšující životní prostředí.

"Ve světě existují i karty vyrobené z biologicky odbouratelných materiálů, které se mohou třeba nechat rozložit v kompostu. Ale některé součásti karty nejdou nahradit ekologickými materiály. Je to například čip a magnetický proužek," upřesňuje Ivana Laňová, obchodní manažerka MasterCard Europe.

Podle slov Ivany Laňové je také možné vyrobit platební karty například s vůní růží nebo kávy.

V Česku jsme méně kreativní

V České republice existují platební karty s obrázky zvířat, se známými městy, s květinami nebo se sportovci. Některé banky také nabízejí, abyste si vzhled platební karty upravili sami. Například ČSOB nabízí Image kartu, na kterou si můžete dát v podstatě jakýkoli obrázek.

"Klienti by na svých platebních kartách měli rádi nějakou slavnou osobnost, hudební skupiny, či kreslenou postavičku. Hojně jsou zastoupeny i zbraně jako pistole a meče a oblíbeným motivem je i marihuana. Všechny tyto motivy jsou standardně zamítány," uvádí Denisa Salátková z Poštovní spořitelny, která také Image kartu nabízí.

Na platební kartě nemůžete mít naprosto všechno, co si zamanete. "Uvedené obrázky na kartě nesmí porušovat práva autorská, na ochranu osobnosti a na ochranu osobních údajů, nesmí obsahovat motivy zobrazující reklamu, celebrity, osobní údaje, provokativní a sexuální motivy, tabákové a alkoholické výrobky, nezákonné a nespolečenské chování, názory extremistické, politické a náboženské," doplňuje Pavla Hávová z ČSOB.

Image karta stojí jednorázově 200 korun. Do konce června si mohou studenti zařídit Image kartu zdarma.

Použít vlastní obrázek nebo fotografii z přednastavené galerie můžete i u karty Komerční banky s názvem Moje karta. Poplatek je v tomto případě roční a pohybuje se od 49 do 99 korun.

Navrhnout vlastní vzhled karty můžete i u Chytré karty České spořitelny. Poplatek za kartu se pohybuje od 19 do 89 korun, podle toho, kolik služeb máte na kartě nastaveno.

Na jaře představily dvě banky své nové kreditní karty. První je Lady karta od Komerční banky a druhá od Raiffeisenbank. "Karta má v sobě i ekologický prvek. Za každou vydanou, poprvé použitou a za 10 tisíc utracených korun měsíčně vysadíme strom. Stromy vysazujeme v oblastech, kde to příroda nejvíce ocení, zejména v chráněných krajinných oblastech," uvádí Jan Kubín, člen představenstva Raiffeisenbank. Z ekologického materiálu však vyrobena není, to by její výrobu značně prodražilo (více o nových kreditkách čtěte zde).