Podle čeho vybírat pojišťovnu na povinné ručení

Dvanáct pojišťoven nabízí povinné ručení. Jak mezi nimi vybrat tu pravou? Jedním z důležitých kritérií je určitě cena pojištění. V letošním roce se sazby jednotlivých pojišťoven liší až o několik set korun. Vedle ceny by se však měl klient zajímat i o další nabídku pojišťoven a posuzovat ji nejvíce podle toho, k čemu a jak často auto užívá. Při výběru pojišťovny je třeba brát v úvahu také rozsah asistenčních služeb, limity pojistného krytí a doplňkové služby. Nezanedbatelná je také finanční síla, počet likvidatur a pověst pojišťovny.

Už totiž neplatí, že rychlost a kvalitu servisu vybrané pojišťovny pozná pouze poškozený, a nikoliv pojištěný klient. Povinné ručení se začíná přibližovat havarijnímu pojištění. Pojištěný s povinným ručením získává i krytí událostí, které s odpovědností nemají nic společného (například opravu vozu při poruše či jeho odtah).

Rovněž limity plnění a nabídka doplňkových služeb má význam pro klienta pojišťovny, nikoliv pro poškozeného. Za zhruba stejné ceny nabízejí některé pojišťovny vyšší krytí. U většiny nehod sice stačí základní limity plnění, tedy pět milionů korun pro škody na majetku a 18 milionů korun pro škody na zdraví, ale ten, kdo jezdí hodně často, by měl raději volit variantu s vyšším plněním. Už proto, že po silnicích jezdí stále víc a dražších aut a příplatek za vyšší limit není vysoký. V každém případě by se měl klient ptát, co všechno nabídka obsahuje.

V případě asistenčních služeb je důležité vědět, zda jsou určeny pro poškozeného či pro klienta pojišťovny a v jakých konkrétních případech je lze použít. Právě v rozsahu asistenčních služeb se jednotlivé pojišťovny výrazně liší. Nejčastěji zahrnují uhrazení nákladů na technickou pomoc (opravu, odtah, uschování vozidla, ubytování v nouzi, náhradní dopravu, půjčku a podobně). Jednotlivé pojišťovny se odlišují v rozsahu, územní platnosti (zda platí i v zahraničí a v jakém rozsahu) i v limitech plnění. Lze se setkat i s nabídkou pouhého přivolání asistenční služby a náklady si musí hradit pojištěný sám. Širší rozsah asistenčních služeb je zpravidla nabízen u vyšších variant.

Různá je také nabídka doplňkového pojištění, které pojišťovny nabízejí se slevou či zdarma k povinnému ručení. Většinou jde o úrazové pojištění sedadla, pojištění garáže, skel či zavazadel nebo úrazové pojištění přepravovaných osob. Výhodné je pojištění právní ochrany do určité výše zdarma nebo slevy ve výši 5 až 30 procent z pojistného na havarijní pojištění.

Změnit, či zůstat?

Pokud se zákazník jedné pojišťovny rozhodne vyměnit ji za jinou, neměl by na tom zatím tratit. Při přestupu mezi pojišťovnami je uznáván získaný bonus většinou na základě písemného potvrzení od předchozí pojišťovny či čestného prohlášení. Nově vybraná pojišťovna si klienta zařadí podle svého systému bonusů. Protože se po dobu regulace sazeb povinného ručení výše bonusů mezi pojišťovnami výrazně neliší, je možné se o přestupu rozhodovat pouze na základě porovnání cen a dalších výhod nabízených pojišťovnami. Později, až se budou bonusy mezi pojišťovnami výrazněji různit, bude vhodné vzít v úvahu i jejich dynamiku, protože by při změně pojišťovny klient mohl vlastně tratit.

Písemně vypovědět povinné ručení je možné nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období, u smluv s platností od začátku roku je třeba to udělat zhruba do poloviny listopadu.

