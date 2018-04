Podle insolvenčního zákona se velká trpělivost nevyplatí

Jak a kdy by měli zaměstnanci začít po novele insolvenčního zákona jednat, pokud jim podnik přestane vyplácet mzdy? Vyplatí se jim být nyní trpělivější a čekat s výpovědí?

Pokud by mi zaměstnavatel dlužil mzdu za jeden či dva měsíce, rozhodoval bych se podle toho, jaké jsou šance, že podnik bude i nadále fungovat, a také za jakých podmínek mi bude umožněno v něm setrvat. Samozřejmě, pokud mám šanci snadno najít práci u jiné firmy, je odchod na místě. Ale ne každý se bude za prací stěhovat do Prahy či do některého z center automobilového průmyslu. Obecně lze říci, že přílišná trpělivost se zaměstnancům nevyplatí ani po novele.

Odpovídal Jiří Urban Jiří Urban je absolventem Právnické fakulty MU v Brně. V roce 2002 nastoupil do Advokátní kanceláře Tomáš Rašovský, jedné z největších právních firem v ČR. Zde pracuje na pozici advokáta pro velké korporátní klienty. Specializuje se především na autorské právo, insolvenční právo a pracovní právo.

Zaměstnanec, jemuž není vyplácena mzda, může na firmu spolu se stejně postiženými kolegy podat insolvenční návrh. Doporučoval byste tento krok?

Pokud by zaměstnavatel dlužil mzdu již za tři měsíce a tato situace by se během několika následujících dnů nezměnila, bylo by podání insolvenčního návrhu vhodné. Spolu s tím bych zvážil okamžité rozvázání pracovního poměru. Jestliže vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu anebo její část do 15. dne po její splatnosti, máte nárok okamžitě zrušit pracovní poměr a náleží vám odstupné ve výši trojnásobku průměrné měsíční mzdy.