Kvalita, jako hledisko výběru zboží, se nejvíce uplatňuje při nákupu spotřební elektroniky, obuvi, nábytku, potravin, kosmetiky, oblečení a textilu.

K dalším faktorům ovlivňujícím spotřebitele se řadí i cena a s ní spojené slevové akce. To, kolik zboží stojí, je nejdůležitějším hlediskem zejména při nákupu potravin, oblečení a textilu, obuvi a spotřební elektroniky. Další hlediska, jako například renomé firmy, doporučení známých nebo česká, či naopak zahraniční značka, nedosahují takového vlivu. Nejnižší vliv na spotřebitelské chování mají podle výsledků výzkumu spotřebitelské soutěže a reklama v jakékoliv podobě.

Podle letáků a slev nakupujeme čím dál víc

Co se změnilo za posledních pět let? „Ukazuje se, že postupně narůstá vliv letáků vkládaných do schránek, a to zejména v případě nákupu především zboží dlouhodobé spotřeby - nábytku, elektrotechniky, oblečení a obuvi,“ říká Iva Petrová, ředitelka výzkumu Factum Invenio. A slevy? „Rovněž role slevových akcí výrazněji motivuje k nákupu jak rychloobrátkového zboží, jako jsou potraviny, nápoje, kosmetika a toaletní potřeby, tak předmětů dlouhodobé spotřeby, tedy nábytku, spotřební elektrotechniky, oblečení a obuvi,“, dodává říká Iva Petrová.

Při nákupu potravin se spotřebitelé řídí zejména svou předchozí osobní zkušeností s výrobkem, jeho kvalitou a stavem peněženky. Váhu jednotlivých kritérií určuje finanční situace. Do jisté míry proto výběr a nákup potravin ovlivňují i slevové akce v obchodech. Necháme se podle výsledků šetření zlákat k nákupu českou značkou a doporučením známých. Ani v tomto případě reklama a spotřebitelské soutěže nejsou faktorem, který by k výběru a nákupu zboží významněji přispíval.

Při výběru alkoholických i nealkoholických nápojů je pro spotřebitele nejdůležitější předchozí zkušenost s výrobkem a jeho kvalita. Hodně významná je u alkoholu i cena výrobku. Určitý vliv mají i slevové akce, známost firmy, její renomé a doporučení známých. To platí i o tuzemské značce, která výběr a nákup výrobku ovlivňuje poněkud více než značka zahraniční. Nejmenší vliv na nákup nápojů mají spotřebitelské soutěže a reklama při rozhodování o koupi výrobku také příliš nerozhoduje.

Koupit, či nekoupit oblečení? Rozhoduje cena



Potřebujete zaplatit do 24 hodin? Připlaťte si!

Více ZDE.

V případě nákupu oblečení či textilu jsou spotřebitelé nejvíce ovlivněni cenou a kvalitou výrobku. Často dají i na předchozí zkušenost s výrobkem. Rozhodovací proces dále často ovlivňují slevové akce. Renomé firmy a česká značka mají vliv na koupi výrobku jen do určité míry. Reklama ve všech formách rozhodování o koupi výrobku však opět příliš neovlivňuje a spotřebitelské soutěže nemají vliv na výběr a nákup zboží téměř vůbec.

Při nákupu obuvi je nejvýznamnějším faktorem kvalita, cena a také předchozí zkušenost s výrobkem. Čtvrtým významným faktorem jsou pak slevové akce v obchodech, následuje renomé a známost firmy. Ostatní faktory výběr a nákup zboží téměř neovlivňují.

U kosmetiky se díváme na značku

Kosmetika se nejčastěji nakupuje na základě předchozí zkušenosti s výrobkem. Významným hlediskem je i kvalita a dále cena a renomé firmy. Často jsou rovněž využívány slevové akce a do jisté míry má vliv doporučení známých, zahraniční značka a doporučení prodavače v obchodě. Další faktory ovlivňují výběr a nákup výrobků jen minimálně.

V případě úklidových a toaletních prostředků se spotřebitelé řídí především předchozí zkušeností a cenou. Význam má i kvalita výrobku a slevové akce. Rozhodovací proces je dále do jisté míry ovlivněn doporučením známých a tím, že jde o českou značku.

Při nákupu nábytku a elektroniky jdeme za kvalitou

Kam pro lyže? Kde je nejlevněji?

Více čtěte ZDE.

Kvalita nabízeného zboží je v případě spotřební elektroniky rozhodující. Důležitá je podle vyjádření respondentů výzkumu i cena a předchozí osobní zkušenost se značkou. Kromě již uvedených faktorů hrají v rozhodovacím procesu významnou roli známost a renomé firmy, slevové akce a doporučení známých a prodavačů v obchodě. V tomto případě spotřebitelé upřednostňují zahraniční výrobek před tuzemskými značkami. Za poslední období vzrostl zejména vliv cen, slevových a letákových akcí, renomé firmy a doporučení prodavačů v obchodě a známých. Vliv kvality se oproti roku 1999 významněji nezvýšil.

Při výběru nábytku se spotřebitelé řídí především kvalitou. Dalšími velmi významnými faktory jsou cena, předchozí osobní zkušenost a slevové akce. Vliv české značky, renomé firmy, doporuční známých a prodavačů v obchodě působí pouze do určité míry. Působení reklamy je zanedbatelné.

Skokanem roku je Lidl a Kaufland

Kam na nákup? Pro pětatřicet procent českých domácností je tím pravým místem hypermarket. Preference těchto obchodů však na rozdíl od předchozích let podle výsledků výzkumu Incoma Research a Gfk loni stagnovaly. V supermarketech, jejichž oblíbenost v posledních letech klesala a loni se pád oblíbenosti zastavil, dává přednost nákupu pětina domácností. O dvě procenta více jich nakupuje v diskontu. Zbytek zůstává věrný malým samoobsluhám a pultovým prodejnám.

Podle odhadu společnosti Incoma Research utratili zákazníci loni o 20,1 miliardy korun více než loni - tržby vyšplhaly na 221,5 miliardy korun. Nejdynamičtější nárůst - o 7,5 miliardy korun si připsala skupina Schwarz, která má v Česku síť prodejen Kaufland a Lidl a v žebříčku firem obsadila třetí místo. První místo uhájilo Makro a druhý zůstal Ahold, provozující v Česku obchody Hypernova a supermarkety Albert.

„Hlavním motorem růstu je v posledních letech rozvoj menších hypermarketů a rychlá expanze diskontních řetězců,“ potvrzuje Zdeněk Skála ze společnosti Incoma Research. Podle jejich výzkumů nakupovala například v Lidlu, který patří k diskontům, loni každá třetí domácnost. Tři čtvrtiny českých domácností jsou přitom věrné jedné prodejně, kde realizují rozhodující část svých nákupů. Ze sledovaných největších řetězců mají na českém trhu nejvěrnější zákazníky Kaufland, Globus, Flosman, Carrefour a Tesco, naopak nejméně věrné zákazníky mají Albert, Billa, Lidl a Delvita.

Top 10 největších obchodníků na českém trhu (mld. Kč) podle tržeb za rok 2004 Top 10 největších obchodníků na českém trhu (mld. Kč) podle tržeb za rok 2004 Obchodník Tržby 2003 Tržby 2004 Změna 2003/2004 Makro 35,7 38,2 2,5 Ahold 32,5 34,6 2,1 Schwarz ČR (Kaufland, Lidl) 27,0 34,5 7,5 REWE ČR (Penny Market, Billa) 22,3 23,3 1,0 Tesco Stores 19,0 21,0 2,0 Globus 18,2 19,0 0,8 Tengelmann(Plus,OBI) 17,7 18,9 1,2 Carrefour 10,0 11,0 1,0 Spar ČR 9,0 11,0 2,0 Delvita 10,0 10,0 0,0

Poznámka: až na údaje z Globusu jde o odhady Incoma Research

Zdroj: Incoma Research

Na co byste si měli dát pozor při výběru banky? Co všechno vás čeká při rušení běžného účtu? Přečtěte si naše aktuální téma.





Podle čeho nakupujete vy? Který obchod máte nejraději? Necháváte se svést slevami k nákupům, kterých později litujete? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.