Podle průzkumu by tři čtvrtiny lidí chtěly do roka změnit práci

Více než tři čtvrtiny lidí by chtěly v následujících dvanácti měsících změnit zaměstnání. Téměř třetina z nich už si nové místo aktivně hledá, další pětina to plánuje. Vyplývá to z průzkumu pracovního portálu OnlinePrace.cz. Následující čtvrtina dotázaných vyčkává, zda ji s výhodnou pracovní nabídkou někdo osloví. Naopak více než pětina lidí změnu zaměstnání v následujícím roce neplánuje.

"Výsledek ankety odráží současnou situaci na pracovním trhu, kdy se i stávající zaměstnanci poohlížejí po nové práci a nových příležitostech, ale jsou mnohem opatrnější s ohledem na možnosti, které nyní pracovní trh nabízí. Naprostá většina zaměstnavatelů již dříve zmrazila platy a výrazně omezila benefity. To nadále trvá, takže lidé hledají a doufají, že si najdou lépe placenou práci," říká personalistka Lea Kozáková a upozorňuje na to, že by lidé mohli být v novém zaměstnání nemile překvapeni. "Proto doporučuji pečlivě zvážit, zda opravdu opustit stávající místo," dodává.

Výjimkou může být situace ve velkých městech, zejména v Praze, kde je mezi firmami stále veliká konkurence a podniky si chtějí klíčové zaměstnance udržet pomocí atraktivních benefitů nebo zvyšování platů. I to ale platí jen u některých pozic, například u obchodníků. V jiných regionech je nyní situace ustálená a firmy drží platy na podobné úrovni. "Celkově nabídka na pracovním trhu v důsledku ekonomického vývoje stagnuje a v nejbližší době nelze očekávat výraznější změnu," uzavírá Lea Kozáková.