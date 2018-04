Podle tarotových karet se bude propouštět ve státních službách a ve farmacii

Podle kartářky Evy budu velice úspěšní odborníci v oblasti úpravy a vzhledu – vizážista, kadeřnice. Dobře se také povede vedoucím z obchodních firem ze zahraničí. Rovněž umělci, programátoři a redaktoři mohou očekávat jistotu. Úspěšní budou lidé intuitivní, nezávislí a rozhodní, kteří půjdou za svým cílem.

Propouštění naopak karty paní Evy odhalily v oblasti farmaceutického průmyslu a také v oblasti státních služeb, tedy policie, vojenství. "Mnoho lidí se vydá cestou k získání moudrosti, začnou studovat či rozšiřovat své schopnosti. Patříme k národům, který se vždy svou pracovitostí a šikovností proslavil po světě. Opět začneme vzbuzovat pozornost, tím se rovněž zvedne zájem o naše zboží. Pokud bych to tedy shrnula, půjde konečně o celkové zlepšení pracovní atmosféry," říká Eva Jeřábková.

Karty kartářky Sáry řekly, že dobře si povedou na trhu práce lidé patřící k ohnivému a vzdušnému živlu. Ohnivý živel reprezentují znamení Beran, Lev a Střelec, vzdušný pak Váhy, Vodnáři a Blíženci. "K důležitým vlastnostem, díky kterým bychom měli uspět na pracovním trhu, patří aktivita, dynamičnost, vytrvalost, odvaha a iniciativa, umocněné kreativitou, intelektem, logikou, nadhledem a v neposlední řadě komunikací."

Na trhu práce je zájem o řemeslníky. Lidi z oblasti služeb čekají problémy

"Na otázku, co pomůže uplatnit se na trhu práce, mi vyšla odvaha, nebát se, jít do boje, ať už jde o konkurz. Nebo také drzé čelo, nebát se zeptat. Naopak překážet nám při tom mohou omezení, která si stanovíme sami. Je potřeba přestat s postojem ‘nemůžu, protože‘. Jsou to jen výmluvy na to, proč se nám do něčeho nechce, ať už proto, že je to pohodlnější, nebo z prosté obavy před tím, abychom nebyli odmítnuti nebo neudělali chybu. Příležitost přeje odvážným a připraveným se jí chopit," říká Sára.

Dále dodává: "Šance budu přát povoláním, která nejsou příliš strnulá, kde je nějaká akce nebo která vyžadují myšlenkové nasazení a komunikaci – například záchranáři, hasiči, řidiči, právníci, novináři, chirurgové, pojišťovací agenti, sportovci, cestovatelé, tlumočníci, překladatelé, spisovatelé, ilustrátoři, herci, manažeři, soudci, terapeuti, programátoři, výzkumníci a makléři. Ale pozor, nový rok bude přát i podvodníkům, padělatelům, falešným a hazardním hráčům," upozorňuje Sára.