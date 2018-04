Podmínky povinného ručení u jednotlivých pojišťoven

Allianz pojišťovna

téměř 583 000 vozů

www.allianz.cz

infolinka: 800 170 000



limity pojištění majetek/zdraví: základní 35/35, vyšší 50/50 a nejvyšší 100/100 milionů korun

segmentace: 4 základní typy sazeb: Praha, velká města, obce do 90 tisíc obyvatel a podnikatelé, věk řidiče, účel, k jakému je vozidlo používáno

bonus a malus: bonus až 50 %, malus až 150 %

slevy: klientům nad 40 let, podnikatelům a právnickým osobám slevy 10 %, navíc akční zvýhodnění: 10% sleva pro klienty s IČ za připojištění těm, kteří v pojišťovně mají uzavřené pojištění majetku, životní pojištění anebo penzijní připojištění, klientům z vybraných měst (České Budějovice, Brno, Liberec, Hradec Králové, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Ústí nad Labem), pro automobily do 3,5 t se zdvihovým objemem od 1 851 až 2 000 cm3, pro nová vozidla (do 1 měsíce od data první registrace)

limit plnění

35/35 nejnižší sazba max. bonus do 1 000 cm3 2 388 1 045 do 1 350 cm3 2 868 1 255 do 1 850 cm3 4 142 1 812 do 2 500 cm3 6 402 2 801 nad 2 500 cm3 9 037 3 954 Poznámka: nejnižší sazba platí pro klienta ve věku 40 let, bydlícího v obci do 90 tisíc obyvatel, s novým vozidlem a jiným pojištěním u pojišťovny (životní pojištění, penzijní fond nebo pojištění majetku a odpovědnosti občanů), sazby platí při současném sjednání povinného ručení a základního havarijního pojištění

Zdroj: Allianz



AXA pojišťovna

1 100 vozů

www.axa.cz

infolinka: 841 111 121



limity pojištění majetek/zdraví: Standard 35/35, Standard Plus 70/70 milionů korun

segmentace: zvýšení sazby při kombinaci věku držitele (do 24 let) a výkonu vozidla (vyšší než 110 kW)

bonus a malus: maximální bonus 50 %, maximální malus 150 %





limit plnění

35/35 nejnižší sazba max. bonus do 60 kW 4 000 2 000 61 kW - 80 kW 6 300 3 150 81-110 kW 9 400 4 700 111 kW a více 13 100 6 550 Poznámka: nejprodávanější a nejnižší sazby jsou pro majitele vozidel 1,4 benzin do 60 kW, 1,9 diesel do 60 kW, 1,9 diesel do 80 kW

Zdroj: AXA

Česká podnikatelská pojišťovna

800 000 vozů

www.cpp.cz

infolinka: 841 444 555



limity pojištění majetek/zdraví: Sporopov 35/35, Speciál Plus 50/50, Super Plus 100/100 milionů korun

segmentace: stáří vozidla, věk pojistníka, region

bonus a malus: bonus až 50 %, malus až 150 %

slevy: akční podzimní sleva 5 % na povinné ručení i havarijní pojištění, v případě roční platby klesne cena o 7 %, pro fyzicky handicapované občany sleva 10 % z ročního pojistného, sleva při sjednání smlouvy přes internet je 15 %

limit plnění

35/35 nejnižší sazba max. bonus do 1 000 cm3 2 500 1 163 do 1 250 cm3 3 050 1 418 do 1 350 cm3 3 600 1 674 do 1 650 cm3 4 600 2 139 do 1 850 cm3 5 400 2 511 do 2 000 cm3 7 100 3 302 do 2 500 cm3 8 100 3 767 nad 2 500 cm3 11 300 5 255 Poznámka: nejnižší sazba je pro klienta staršího než 40 let, který bydlí v obci do 10 000 obyvatel, jeho vozidlo je buď úplně nové, nebo starší než 9 let

Zdroj: ČPP

Česká pojišťovna

více než 2 212 000 vozů

www.ceskapojistovna.cz

infolinka: 841 114 114



limity pojištění majetek/zdraví: Bonus Exklusive 100/100 a Standard 40/40 milionů korun

segmentace: bydliště, věk, IČO

bonus a malus: bonus až 50 %, malus až 150 %

slevy: 10% sleva při sjednání po internetu, 5% sleva na havarijní pojištění sjednané společně s povinným ručením, výhodné pojištění čelního skla a úrazové pojištění zdarma pro řidiče

limit plnění

35/35 nejnižší sazba max. bonus

40/40* do 1 000 cm3 2 981 1 716 do 1 200 cm3 3 712 2 124 do 1 350 cm3 3 712 2 182 do 1 500 cm3 5 512 3 171 do 1 850 cm3 5 512 3 229 do 2 500 cm3 8 831 5 090 nad 2 500 cm3 12 149 7 010 Poznámka: nejnižší sazba je pro člověka staršího 46 let z malé obce

* Pojišťovna nabízí prostřednictvím autoprodejců sazbu s limitem 35/35, té se však netýká nejvyšší možný bonus 50 %

Zdroj: ČP

limity pojištění

segmentace:

bonus a malus:

ceny:

350 000 vozůwww.csobpoj.czinfolinka: 800 100 777majetek/zdraví: Standard 35/44, Dominant 60/60, Premiant 100/100 milionů korunstáří vozidla, 42 vybraných okresů sleva 10 %bonus až 50 %, malus až 100 %15 % při bezeškodním průběhu nad 3 roky pro první rok pojištění, 10 % pro druhý rok pojištění a 5 % pro třetí rok pojištění, 5 % za jiné pojištění u pojišťovny nebo při současném havarijním pojištění, 3 % za roční četnost placení, 4 % za sjednání on-line

limit plnění

35/35 nejnižší sazba max. bonus do 1 000 cm3 3 053 1 454 do 1 350 cm3 3 279 1 560 do 1 850 cm3 4 720 2 234 do 2 500 cm3 7 202 3 394 nad 2 500 cm3 10 370 4 875 Poznámka: nejprodávanější je zároveň i nejnižší sazba pro jakéhokoliv klienta s vozidlem starším 9 let a s bydlištěm v jednom ze 42 vybraných okresů

Zdroj: ČSOB

limity pojištění

segmentace:

bonus a malus:

ceny:

limity pojištění

segmentace:

bonus a malus:

slevy:

limit plnění

50/50 nejnižší sazba max. bonus do 1 000 cm3 2 300 1 265 do 1 350 cm3 2 860 1 573 do 1 850 cm3 4 200 2 310 do 2 500 cm3 7 100 3 905 nad 2 500 cm3 10 500 5 775 Poznámka: nejnižší sazba je pro obyvatele menších měst a venkova

Zdroj: Dolnorakouská pojišťovna

30 000 vozůwww.direct.czinfolinka: 221 221 221majetek/zdraví: základní 35/35, rozšířené 70/70 milionů korunbydliště, věk a řidičská zkušenost klienta, objem i výkon motoru, stáří vozu, tovární značka, užití vozidlabonus až 50 %, malus až 200 %pojišťovna nepoužívá ceníkové sazby, každý zákazník má svou individuální cenu. Při výpočtu využívají více než 10 údajů (například bydliště, věk, řidičská zkušenost, objem, ale i výkon vozidla, stáří vozu, tovární značka, užití vozidla).údaj nezveřejňujewww.drpoj.czinfolinka: 543 128 401majetek/zdraví: 50/50 milionů korunregion, podnikatelé, věkbonus až 50 %, malus až 120 %on-line 10 % (přes prodejce)

Generali Pojišťovna

asi 570 000 vozů

www.generali.cz

infolinka: 844 188 188



limity pojištění majetek/zdraví: 35/35, 70/70 milionů korun

segmentace: kritériem je bydliště, rozlišují město a venkov

bonus a malus: bonus až 50 %, malus určují individuálně

slevy: souběh povinného ručení a havarijního pojištění, zabezpečení vozidla, program Handicap 20 % sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P, program Sleva Plus zvýhodní klienty, fyzické osoby, kteří již u pojišťovny mají pojištěno osobní nebo užitkové vozidlo a mají zájem pojistit si druhé osobní nebo užitkové vozidlo, slevu lze přiznat pouze na druhé vozidlo stejného vlastníka. Výpočet se provádí individuálně, záleží na výši bonusu. Smlouvu lze sjednat přes internet, ale není za to žádná sleva.





limit plnění

35/35 nejnižší sazba max. bonus do 1 000 cm3 2 800 1 540 do 1 350 cm3 3 600 1 980 do 1 850 cm3 5 280 2 904 do 2 500 cm3 8 320 4 576 nad 2 500 cm3 12 240 6 732 Poznámka: nejnižší a také zároveň nejprodávanější je sazba pro občany a OSVČ s trvalým bydlištěm v obci do 30 tisíc obyvatel

Zdroj: Generali

Hasičská vzájemná pojišťovna

asi 3 500 vozů

www.hvp.cz

infolinka: 844 114 411



limity pojištění majetek/zdraví: Standard 35/35, Nadstandard 54/54 milionů korun

segmentace: sazbu určují podle sídla provozovatele vozidla

bonus a malus: bonus až 50 %, nejvyšší malus může být 30 %

slevy: pro držitele ZTP, pro vozidla Sboru hasičů ČSM, sleva za roční splatnost, množstevní slevy u flotil několika pojištěných aut, v nejbližší době zprovozní možnost uzavřít pojištění přes vlastní webové stránky pojišťovny, i za to bude sleva

limit plnění

35/35 nejnižší sazba max. bonus do 1 000 cm3 1 936 1 065 do 1 350 cm3 3 385 1 862 do 1 850 cm3 5 350 2 943 do 2 500 cm3 8 161 4 489 nad 2 500 cm3 11 503 6 327 Poznámka: nejnižší sazba, když sídlo provozovatele je na venkově

Zdroj: HVP

Kooperativa pojišťovna

1 400 000 vozů

www.koop.cz

infolinka: 800 105 105



limity pojištění majetek/zdraví: Standard 35/54, Benefit 70/70 milionů korun

segmentace: nesegmentují

bonus a malus: maximální bonus 50 %, maximální malus 120 %

slevy: 5 % pro majitele vozidel s kubaturou 1 350–1 400 cm3, klienti s průkazem ZTP mají slevu 10 %, sleva na první pojistné 100 korun při platbě prostřednictvím SIPO, SINK, v ceně povinného ručení je živelní pojištění automobilu zdarma. Smlouvu lze sjednat přes internet, ale není za to žádná sleva.





limit plnění

35/54 nejnižší sazba max. bonus do 1 000 cm3 3 912 2 148 do 1 350 cm3 4 556 2 504 do 1 400 cm3 6 440 3 540 do 1 850 cm3 6 780 3 728 do 2 500 cm3 10 676 5 868 nad 2 500 cm3 14 752 8 112 Poznámka: pojišťovna nesegmentuje, sazba při produktu Standard se týká všech klientů nezávisle na místě bydliště, věku či jiných kritériích

Zdroj: Kooperativa



limity pojištění

segmentace:

bonus a malus:

slevy:

limit plnění

35/35 nejnižší sazba max. bonus do 1 350 cm3 2 723 1 282 do 1 850 cm3 4 936 2 323 do 2 500 cm3 6 827 3 213 nad 2 500 cm3 10 588 4 982 Poznámka: nejnižší sazba pro řidiče staršího 35 let, který má auto starší 8 let a využívá Bonus Kredit (sleva za příslib bezeškodního průběhu v příštích 24 měsících)

Zdroj: Slavia pojišťovna

funguje od října, údaj neuvedlawww.slavia-pojistovna.czinfolinka: 221 803 444majetek/zdraví: Základ 35/35, Profi 100/100 milionů korunvěk řidiče, stáří vozubonus až 60 %, malus až 150 %sleva až 15 % za příslib bezeškodného průběhu, 5 % řidičům, kteří používají zimní pneumatiky, 30 % invalidé, 11 % pro druhé až čtvrté auto v rodině

Triglav pojišťovna

asi 120 000 vozů

www.triglav.cz

infolinka: 542 425 000

limity pojištění majetek/zdraví: 50/50 milionů

segmentace: nesegmentuje

bonus a malus: bonus až 60 %, malus až 150 %

slevy: 10 % při sjednání on-line





limit plnění

50/50 nejnižší sazba max. bonus do 1 000 cm3 4 020 1 608 do 1 350 cm3 4 344 1 738 do 1 850 cm3 6 348 2 539 do 2 500 cm3 9 828 3 931 nad 2 500 cm3 13 176 5 270 Poznámka: pojišťovna nabízí pouze jeden produkt

Zdroj: Triglav

limity pojištění

segmentace:

bonus a malus:

slevy:

limit plnění

35/54 nejnižší sazba max. bonus do 1 000 cm3 2 362 1 299 do 1 350 cm3 2 779 1 528 do 1 400 cm3 3 430 1 887 do 1 850 cm3 4 010 2 206 do 2 500 cm3 5 945 3 270 nad 2 500 cm3 8 486 4 667 Poznámka: nejnižší sazba je pro občany se ZTP-P s bydlištěm mimo velká města

Zdroj: Uniqa

téměř 156 000 vozůwww.uniqa.czinfolinka: 800 120 020majetek/zdraví: zákonné 35/35, komfortnější 50/60, maximální 100/100 milionůbydliště, věk klientabonus až 50 %, malus až 200 %uzavření smlouvy on-line 10 %, osoby ZTP, lékaři, řidiči nad 55 let 5 %, akční nabídka 10 % pro nové klienty

Wüstenrot pojišťovna

41 000 vozů

www.wuestenrot.cz

infolinka: 800 225 555



limity pojištění majetek/zdraví: 35/35 a 70/70 milionů korun

segmentace: výkon, stáří vozidla, věk a právní forma vlastníka

bonus a malus: bonus až 60 %, malus až 150 %

slevy: 10 % pro klienty a partnery skupiny Wüstenrot, 10 % při sjednání přes internet