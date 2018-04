Podmínky zveřejnění volných míst

Tuto problematiku upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v § 35. Podle něho je zaměstnavatel povinen do deseti kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku. Když se mu je podaří obsadit, pak to musí nejpozději do deseti kalendářních dnů úřadu oznámit.

Volnými pracovními místy se přitom rozumí nově vytvořená nebo uvolněná místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance. Podle § 38 výše zmiňovaného zákona úřad práce volná pracovní místa nabízí uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání. Se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje - to se vztahuje i na zveřejnění v elektronických médiích.

Pokud zaměstnavatel se zveřejněním míst nesouhlasí, úřad práce informace o nich zpracovává pouze interně a nabízí je uchazečům, kteří jsou u něj evidováni. Pro další nabídku těchto volných pracovních míst, tím se rozumí zveřejnění v denním tisku, televizi či elektronických médiích, je potřebné, aby zaměstnavatel udělil úřadu práce souhlas s jejich zveřejněním.