Podnikám s kasinem a přijedu k vám domů nebo do firmy

Možná máte pocit, že pan Dvořák takovým druhem podnikání riskuje mnohem víc, než hráči v kasinu. Může takové kasino opravdu vydělávat? A proč se vůbec český podnikatel do tak netradiční formy podnikání pustil?

"První impulz přišel asi někdy ke konci roku 2006, kdy jsem mobilní kasino viděl u jedné zahraniční firmy a zároveň jsem pozoroval spoustu chyb. Od toho okamžiku jsem začal přemýšlet o postavení nového mobilního kasina, ovšem v dokonalejším provedení a designu," říká.



Proč právě tyto služby?

Lidé pořádají večírky, oslavy, party, rauty a vlastně již vše jako doplňující formu zábavy vyzkoušeli. Od kouzelníků přes barmanské show až po třeba ukázky tanců. Tak proč jim nenabídnout nový směr inteligentní a zároveň trochu adrenalinové zábavy? Vždyť kasino nemusí znamenat jen hru se skutečnými penězi. Prší, kanasta nebo poker s přáteli se také nehraje nutně o peníze! Proto i u nás hrajeme s fiktivní měnou, ale žetony, ruletová kola, karty apod. jsou reálné.



Já osobně skutečná kasina nenavštěvuji. Je to ale asi jen profesionální deformace, protože vím, že kasino vlastně nikdy neprohrává.



A všeobecně zažitý název "mobilní casino“ vlastně vystihuje to, že můžeme s kasinem přijet, kamkoliv si zákazník přeje – od restaurace, hotelu až po střechu domu nebo louku u lesa.



Hry nabízíme standardní: ruleta, black jack, poker, a pro zpestření jsme vytvořili starou hru Gotes (známou i pod názvem Plátýnko). Další hra – Party kostky je naprosto vymyšlená, ale má ohromný úspěch, protože pravidla jsou velmi jednoduchá.



Kasino je postaveno, plně funkční a připraveno na to, až nás nějaký zákazník osloví a dohodne termín své akce. Podle jeho požadavků se stoly a příslušenství naloží do auta a může se jet. Pokud to trochu přeženu, jsme schopni v případě poptávky do dvou hodin vyjet. V praxi samozřejmě požadujeme objednávku několik dnů předem z důvodu zajištění krupiérů, aby poptávka nekolidovala s jinou akcí apod.

Co vše jste musel podstoupit, aby jste mohl začít?

Pro pořádání podobné formy zábavy není potřeba žádné zvláštní povolení. Na tuto aktivitu se vztahuje činnost, která nese název "pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě“ – tedy živnost volná. Takže ani žádné problémy s úřady nevznikly. Jen se zkrátka doplnila činnost firmy.

Máte zaměstnance?

Tuto činnost bych sám skutečně nezvládl, navíc ve své firmě se nevěnuji jen mobilnímu kasinu. Takže valnou část vyřizování a aktivit převzala moje manažerka a asistentka v jedné osobě a další můj kolega se věnuje technické stránce.

Dalšími lidmi, bez nichž bych se neobešel, jsou krupiéři. Sháněli se skutečně velmi těžko, ale dnes již spolupracujeme s několika stálými a do toho si vychováváme svoje. Důležitým faktorem pro jejich výběr byla v první řadě spolehlivost. Pevné kasino, pokud se krupiér nedostaví, si umí poradit, ale my, když třeba pojedeme někam na akci a nepřijde krupiér, máme velký problém. Takže dochvilnost (jak jsem již zmínil) a spolehlivost bylo určující kritérium pro další spolupráci. A to, že od nás mají práci vlastně "jen“ příležitostně, ničemu nijak nevadí, protože všichni mají svou stálou práci.

Kolik jste musel investovat do startu? A co vše jste k tomu vlastně potřeboval?

Vytvoření celého kasina znamenalo investici několika set tisíc korun a hodně silné nervy. Vše je postaveno "na klíč“ a tvořeno od základu, takže bylo nutno sehnat dobrého truhláře, plátna na potah stolů, dobrou tiskárnu, která plátna potiskne dle vašeho přání a ještě zvolí technologii tisku, který je odolný vůči otěru, dobrého čalouníka, švadlenu, která si poradí s návrhem, někoho, kdo udělá osvětlení stolů, atd. Sehnat dobré kolo rulety (pokud nechcete mít malé kolo o průměru 60 cm jako někteří jiní nebo za něj nechcete zaplatit cca 150 000,-) není také právě jednoduché. Nám se nakonec podařilo sehnat "dospělá“ kola o průměru 80 cm, jedno je z Rena z Nevady a druhé z Londýna. A takovýchto a podobných úskalí byla celá řada. Nevěděli jsme, kde co sehnat, žetony, držáky na žetony, kuličky na rulety, kvalitní karty, ale ani jak některé věci technicky vyřešit. Naštěstí se vše díky opravdu dennodenní intenzivní práci a spoustě hodin přemýšlení podařilo. Přesto celá realizace trvala přibližně půl roku. Na druhou stranu jsme hrdi na to, že je naše kasino originál, a tak nikdo nemůže mít stejné.



Na začátku jsem již také zmiňoval ten fakt, že jsme se snažili poučit z chyb našich konkurentů. Z tohoto důvodu jsme třeba po obvodech stolů nezvolili koženkové (nebo v lepším případě kožené) čalounění, ale dali jsme přednost dřevěnému masivu. Koženka se totiž snadno poškodí, rozřízne, roztrhne nebo ji hráči třeba pomalují a těžko se pak dává do původního stavu. V podstatě to znamená přečalounění (i když někteří to řeší třeba přelepením lepenkou a pak to podle toho také vypadá). Oproti tomu masiv se udržuje daleko lépe a v nejhorším lze vyměnit pouze poškozenou část.



Naše pojízdná ruleta má běžnou velikost kasinových rulet (80 cm oproti jiným o průměru třeba 50 nebo 60 cm). Na fiktivní měnu jsme použili papír o váze 180 g a ne standardních 80 g. Tím pádem jsou peníze i tisk kvalitnější, tolik se nemačkají a hráči mají pocit, že drží skutečnou měnu, a v neposlední řadě s penězi podle toho i zacházejí.



Hrací žetony používáme o hmotnosti 11,5 g, opět oproti některým kasinům, která mají žetony o váze pouze 7 g nebo jen plastová kolečka, takže ta hra není potom tak autentická. Naproti tomu se žetony o to více ztrácejí, protože hráči si je rádi nechávají jako suvenýr. V tomto ohledu jsou náklady větší.

Tisk na plátně je vytvořen takovou technologií, že je vše vlastně zapečeno do plátna. Z tohoto důvodu má velikou životnost, neotírá se, a hlavně je naprosto ostrý a čitelný. Sítotisk takovéto vlastnosti nemá, a hlavně hrany tisku jsou jakoby rozmazané.



Naše stoly pro karetní hry nemají tvar půlkruhu, jak bývá zvykem, ale jsou šestiúhelné. Tím získává hráč větší pohodlí při hře a stoly jsou zajímavější. I oblečení krupiérů je pro nás důležité. Všichni mají bílé košile nebo halenky s vyšitým logem.

Plátno na hracích stolech jsme zvolili bordó, opět oproti běžnému plátnu barvy zelené nebo modré, takže zlatý tisk úžasně kontrastuje a vypadá luxusně. Zkrátka je vše vytvořeno a sladěno tak, aby kasino navozovalo pocit profesionality a reality, což se nám zjevně podařilo, protože se u nás baví i lidé, kteří navštěvují i skutečná kasina.

Ale vše není bezproblémové. Musím říci, že stále nějak bojujeme s osvětlením. Ne že by nefungovala, ale světla jsou ve tvaru šibenice, kdy na jedné straně stolů je poměrně malý podstavec, takže světla nad stolem mají dost velkou váhu a mají tendenci přepadávat. Bohužel, podstavec nemůže být větší nebo těžší, protože manipulace a převoz by potom byly velmi náročné. Také stoly nemají takovou stabilitu jako stoly pevné. Je to opět způsobeno tím, že se musejí dát poměrně lehce složit, rozložit a převážet a nelze také trávit montáží několik hodin. Zákazník nás většinou limituje časem na přípravu, a tak musí být vše poměrně jednoduché.

A protože se i občas stane, že máme dvě i tři akce za jeden večer, musí být složení i rozložení stolů opravdu v co nejkratším čase. Musíme mít zkrátka stále na paměti, že jsme mobilní.



Jakým způsobem vlastně nabízíte své služby? Kde a jak sháníte prostory?

K prezentaci našich služeb byly v první řadě vytvořeny kvalitní webové stránky, kde si zájemci o naše kasino mohou přečíst vše potřebné. Proč Party Casino, o co se hraje, technické parametry, pravidla her, ceník, ale i zajímavosti ze světa casin, fotogalerii, novinky, co kde o nás napsali, apod. Pokud si nás někdo objedná, zkonzultujeme s ním možnosti prostoru pro akci a navrhneme optimální řešení – počet stolů, skladbu her a další.



Pozitivní je fakt, že někteří zákazníci se k nám vracejí a podávají o nás dál dobré reference, což je, jak uznáte, ta nejlepší reklama.

Lidé jsou ale různí, několikrát se nám třeba stalo, že zákazník od nás požadoval hru za skutečné peníze a nechtěl pochopit, že toto není možné. Jednak na to nemáme patřičnou licenci a jednak my sloužíme lidem pouze k zábavě.

Kolik času tomuto oboru podnikání věnujete?

V současné době se já osobně kasinu už tolik nevěnuji, to má plně na starosti moje manažerka. Pokud se objeví nějaký problém, samozřejmě ho řešíme společně. Vlastně se ještě starám o chod webových stránek, píši články, vkládám fotografie atd.

Co vám udělalo největší radost?

Největší radostí asi pro mne je – a teď se bavíme pouze o jednom produktu firmy Party Casino, když nám po skončení akce objednatel děkuje, jak to bylo skvělé, že se všichni výborně bavili a že nás rozhodně bude dál doporučovat a těší se na další spolupráci. Je to vážně dobrý pocit.

Jaká bude budoucnost firmy, co nového chystáte?

Co se týče Party Casina, rádi bychom se pochopitelně dostali ještě více na náš trh, ukázali lidem, že kasino neznamená vždy jen hazard a možnou prohru, ale i nový směr zábavy, příjemné doplnění večírků a možnost vyzkoušet si strategii při hře a třeba i náklonnost paní Štěstěny. Navíc se dá casino využít při prezentaci výrobků, na stáncích při výstavách, lze jej použít k pořádání karetních večerů, na kulturních a společenských akcích a podobně. Těch možností je celá řada a kasino se dá opravdu spojit s čímkoliv. Chce to jen překonat předsudky a mít chuť se bavit!