Podnikáme v Číně: Jak založit obchodní společnost?

V prvním díle o podnikání v Číně jsme si nastínili, jak s obchodem v nejlidnatější ekonomice začít a ve druhém jaké kategorie oborů pro zahraniční investice samotná Čína připouští. Dnes se podíváme jak na čínském trhu založit obchodní společnosti, nebo reprezentační kancelář.

1) Reprezentační kancelář

Reprezentační kancelář nemá zastoupení oprávnění k obchodní činnosti na území ČLR, zaměřuje se na vyhledávání kontaktů a konzultační činnost. Kancelář je zakládána českou mateřskou firmou je jí i financována.

České firmy působící v Číně delší dobu zde povětšinou mají právě reprezentační kanceláře (cca 10). Některá další zastoupení jsou reprezentována Číňany (Agrofert, Adast, Elitex, Tescoma). Náklady na činnost kanceláře v ČLR dosahují až 150 tis. USD ročně.

Pro zřízení kanceláře jsou třeba získat následující povolení:

Schválení Ministerstvem obchodu (MOFCOM)

MOFCOM může požadovat, aby žádost byla podána čínským zástupcem. Lhůta pro její vyřízení je 30 dnů. Je třeba předložit tyto dokumenty (vše v čínštině):

a) Application Letter (na hlavičkovém papíře zakladatele) s informacemi typu: údaje o mateřské firmě, jaký je účel založení reprezentační kanceláře, předpokládaná doba jejího fungování, jméno vedoucího, název a adresa kanceláře, atd.

b) Certificate of Incorporation - výpis z obchodního rejstříku. V tomto případě někdy stačí anglická kopie, nemusí být originál.

c) Credibility Letter - jedná se o bankovní referenci ke spolehlivosti firmy. Tento doklad je platný 3 měsíce od jeho vydání příslušnou bankou.

d) Appointment Letter - ve kterém je jmenován vedoucí reprezentační kanceláře, dále je nutné přiložit jeho stručný životopis, fotokopii pasu a několik pasových fotografií.

e) Nájemní smlouva – zpočátku je nutné sjednat pronájem kancelářských prostor, aniž by bylo možné je označit jménem firmy. To je možné provést až po ukončení schvalovacího procesu. Kvůli úspoře nákladů si zahraniční společnosti zpravidla pronajímají provizorní minimální prostory (např. jménem mateřské firmy), které později vymění za větší, které vyhovují jejich činnosti. Pozn. Čínští pronajímatelé většinou požadují platbu nájemného na rok dopředu, avšak díky obrovskému přetlaku nabídky na realitním trhu je možné sjednat i dobu výrazně kratší (v praxi potvrzeno např. na tři měsíce).

f) doporučení od čínského partnera, nebo zprostředkovatelské kanceláře.

Kromě výše uvedených dokumentů je třeba vyplnit ještě dva oficiální formuláře:

Application for Establishment of Representative Offices of Foreign Enterprises (Form I),

Application for Personnel of the Representative Offices of Foreign Enterprises (Form II).

Schválení MOFCOM má platnost tři roky. O jeho prodloužení je potřeba zažádat dva měsíce před skončením platnosti. Předkládají se v podstatě podobné doklady jako při zřízení, navíc je třeba předložit zprávu o činnosti za uplynulé tři roky. Jedná se tedy kromě nové žádosti (Application for the Extension) o výše uvedené body b) až e), dále o dokumenty dokládající původní registraci a o fotokopie pasů zaměstnanců či je nahrazujících dokladů (ID karty). Prodloužení stojí u zprostředkovatelské agentury zhruba 400 USD.



Registrace na State Administration for Industry and Commerce of the PRC (SAIC)

Po schválení ze strany MOFCOM je třeba bez prodlení (do uplynutí lhůty 30 dnů) provést registraci na dalším úřadě, který v případě Pekingu má název Beijing Administration for Industry and Commerce. Po předání dvou vyplněných formulářů, povolení MOFCOM, nájemní smlouvy a kopií pasu vedoucího zastoupení, tento úřad po prozkoumání vydá (v praxi během několika dnů) následující doklady:

Registration Certificate of Foreign Enterprise´s Permanent Office in China,

Representative Card of the Representative Office (pro vedoucího kanceláře).

Jedná se o základní dokumenty, které se předkládají při styku s dalšími čínskými úřady, v podstatě jde o zaregistrování jako podnikatelského subjektu v Číně. Doklady je třeba každoročně obnovovat; poplatek za jejich vydání je cca 680 CNY, při obnovení 380 CNY, každá změna stojí dalších 100 CNY. Pro prodloužení je třeba mimo některé doklady předložit zprávu o obchodní činnosti za minulý rok (např. kontrakty s čínskými firmami, jejich hodnota apod.).

Získání razítka na Public Security Bureau

V Pekingu se jedná o úřad Division of Entry and Exit Management of Foreigners of the Beijing Public Security Office. Pro registraci na tomto úřadě a získání razítka je třeba mít fotokopie dokladů uvedených v bodě dvě. Razítka jsou dvě, jedno pro běžnou potřebu kanceláře, druhé pro finanční úřady, obě jsou kulatá a jejich vydání stojí cca 50 USD. Tento úřad též vydá povolení k trvalému pobytu zahraničnímu vedoucímu kanceláře a na něm závislým osobám, pokud ten má pracovní vízum, přičemž cizinci musí navštívit úřad do 30 dnů od příjezdu do Číny.

Registrace u soudu

V některých případech je vyžadována registrace kanceláře též u místního soudu; poplatek činí asi 300 CNY.



Zřízení účtu společnosti



Nejprve je nutné získat povolení od State Administration of Foreign Exchange Bureau k operacím s devizovými prostředky. Pak je třeba otevřít účet u Bank of China, k čemuž je vyžadováno mimo jiné razítko firmy a Registration Certificate of Foreign Enterprise´s Permanent Office in China. Účet lze otevřít zároveň v CNY a USD.

Registrace na daňových úřadech



Podle čínských předpisů je třeba se zaregistrovat u dvou daňových úřadů, a sice u State Taxation Bureau a Local Taxation Bureau. Registrace musí být do 30 dnů od vydání výše uvedeného dokladu Registration Certificate.



Registrace na celním úřadu



Vzhledem k tomu, že téměř vždy je potřebné něco dovézt, minimálně pro vybavení kanceláře, je nutná i registrace na příslušném celním úřadě. Protože řada dokladů je v čínštině, je v podstatě bez čínského spolupracovníka nemožné provést celou proceduru. Navíc zakládající cizinec většinou nemůže celou dobu být v Číně a některé kroky tedy může svěřit domorodému spolupracovníkovi. Ten také většinou zná adresy různých institucí a najde je snadněji než cizinec. Zřízení kanceláře Číňanem a pak změna na zahraničního pracovníka stojí cca 860 CNY Je přirozeně nutné vyplnění příslušných formulářů a proces může trvat asi 1 měsíc.

2) Podmínky pro založení společného podniku

Některá odvětví jsou považovaná v Číně za strategická, kde čínské zákony nepřipouštějí majoritu zahraniční firmy, např. automobilový průmysl, kde je dovoleno vlastnit 50%, bankovní služby (25%) aj. Situace se však mění po vstupu do WTO a limity se snižují.

Založení společného podniku předchází několik kol jednání. V tom prvním je projednán a podepsán Letter of Intent (Memorandum of Understanding), který vyjadřuje záměr obou stran založit společný podnik. Čínský partner poté zpracuje a předkládá nadřízeným institucím předběžnou technicko-ekonomickou studii, která již řeší a formuluje nejen předmět smlouvy, ale také způsob financování, kapitálovou návratnost a kapitálový podíl obou stran. Jestliže je tato předběžná studie v souladu se záměry, které odpovídají kritériím, jež jsou stanovena zodpovědnými čínskými institucemi, zpracuje čínský partner podrobnou technicko ekonomickou studii, kterou předkládá provinčním plánovacím orgánům a Ministerstvu obchodu. V řadě případů přenáší MOC pravomoci na místní instituce, které mají vůči ministerstvu pak jen oznamovací povinnost. Důležitými kritérii při schvalovacím řízení je případná orientace společného podniku na vývoz, zda je postaven na bázi moderní technologie, zda uvažuje se zaškolením čínských techniků atd.

Po souhlasu příslušných institucí se založením společného podniku je třeba provést registraci podniku prostřednictví Státní správy pro průmysl a obchod. Ta se provádí na základě předložení zejména následujících dokumentů:

konečná studie o investičním záměru v ČLR,

smlouva o společném podniku, základní ustanovení společnosti,

seznam kandidátů na funkce v orgánech společnosti,

stanovisko místních orgánů z předpokládaného sídla společného podniku.

Povolovací instituce má zaujmout své stanovisko do tří měsíců. Jakmile společnost obdrží oprávnění k činnosti je povinna si zřídit účet v místní měně u Bank of China nebo u jiné určené banky a dále devizový účet u některé z bank, které jsou na seznamu Státní devizové správy. Majetkové joint ventures musí uzavřít pojištění s People´s Insurance Co. of China (Čínskou lidovou pojišťovací společností).

Pokud se jedná o pozemky a budovy, kde podniky se zahraniční kapitálovou účastí pracují, mohou si je dlouhodobě pronajmout, nikoliv je vlastnit. K výstavbě budov na pronajatém pozemku je třeba povolení příslušných čínských úřadů. Objekty musí být postaveny v souladu s čínskými předpisy. Na projektech se musí podílet čínský architekt.