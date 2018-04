Podnikáme v Číně: Podmínky zaměstnávání

V prvním díle o podnikání v Číně jsme si nastínili, jak s obchodem v nejlidnatější ekonomice začít a ve druhém jaké kategorie oborů pro zahraniční investice samotná Čína připouští. Naposledy jsme zjistili jak na čínském trhu založit obchodní společnosti, nebo reprezentační kancelář. Dnes si řekneme o podmínkách zaměstnávání cizinců a místních sil a o možnosti založení společnosti plně vlastněné zahraničním kapitálem.

Podmínky založení společnosti plně vlastněné zahraničním kapitálem

Tuto formu volí pro své podnikání v ČLR zahraniční firmy, jež nepotřebují participaci místního subjektu. V poslední době se touto cestou vydalo i několik českých společností s poměrně velmi pozitivními prvními zkušenostmi. V tomto případě je zapotřebí počítat se zvýšenými náklady na marketing, distribuci výrobků, reklamu aj. Odpadá ovšem nebezpečí majetkoprávních sporů s čínským partnerem.

Je nutné předložit studii s rozpracovaným záměrem ministerstvu obchodu. Další vyžadované doklady jsou:

žádost o založení WFOE

seznam zástupců, resp. členů představenstva

výpis z domácího obchodního rejstříku

seznam věcí, které jsou zamýšleny dovézt pro potřeby WFOE

potvrzení příslušné místní vlády o umístění WFOE

v některých regionech též studii dopadu na životní prostředí

Od podání žádosti musí být vydáno příslušné rozhodnutí nejpozději do 90 dnů. Poté, nejpozději do 30 dnů, se musí WFOE registrovat u State Administration for Industry and Commerce a následně, během 30 dnů od vydání “Business Licence”, též u finančního úřadu.

Založení reprezentační kanceláře či obchodní společnosti v Číně je administrativně složitá procedura, a proto doporučujeme využít služeb specializovaných zprostředkovatelských kanceláří, nebo prověřeného čínského partnera. V současnosti existuje několik společností, které poskytují služby při zakládání trvalého zastoupení v ČLR. Jejich počet roste a spolu s ním se zlepšuje i kvalita nabízených služeb. Kontaktní informace na nejznámější čínské společnosti ZDE.

Historicky první právnickou osobou, která získala příslušné povolení od centrálních orgánů na tehdy velmi regulovaném trhu byla státní FESCO. Později (od roku 1995) pak začala činnost CIIC. Těchto dvou kanceláří využily dříve i české firmy, které již v Pekingu mají své zastoupení, existují tedy o nich dostupné reference. Jako doplněk ryze čínským subjektům působí již několik let na trhu společnost Dezan Shira (www.dezshira.com) se zahraničním managementem, který dokáže pružně reagovat na požadavky cizinců (kontakt: Betty Jiang, e-mail: bettyjiang@dezshira.com)

Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Zaměstnávání cizinců se řídí předpisem „Regulations for the Management of Foreigners´ Employment in China“. Cizinec potřebuje pro práci v ČLR pracovní vízum, pracovní povolení a povolení k dlouhodobému pobytu. Musí vykonávat pouze kvalifikovanou práci, práce v dělnických profesích je zakázána. Směrnice též řeší otázky sociálního pojištění a ochrany zdraví při práci.

Podle pracovněprávních předpisů není striktně předepsán počet čínských pracovních sil působících v reprezentačních kancelářích či firmách zahraničně založených. V praxi však, zejména u společných podniků se zahraniční kapitálovou účastí, místní provinční orgány vytvářejí v řadě případů určitý tlak na zaměstnanost místních sil.

V oblasti zaměstnávání místních sil u zahraničních subjektů v Číně působí specializované organizace typu FESCO, která měla dříve monopol, ale v současné době tuto činnost provádějí také organizace China International Enterprise Cooperative Corp. (CIECC), China International Talents Development Center (CITDC), China International Intellectech Co. (CIIC) a China Star Corp. for International Economic & Technical Cooperation (STAR). Podle informací z kanceláře FESCO není problém sehnat specialistu na určitý obor s dobrou znalostí angličtiny (příležitostně prý i češtiny). Průměrná mzda u absolventa vysoké školy příslušného oboru je 5 až 6 tisíc CNY měsíčně, u starších a zkušenějších pracovníků bývá výdělek u západoevropských nebo amerických společností cca 10 tisíc CNY měsíčně.

Společnost CIIC vlastní databanku pro vyhledání čínských pracovníků pro jejich zaměstnání v reprezentačních kancelářích. Podle čínských předpisů toto zaměstnání musí jít přes čínské úřady a CIIC má k tomu povolení. Firmy plně vlastněné zahraničním vlastníkem a JV mohu pracovníky najímat přímo. Vedoucí kanceláře může být kdokoliv, tedy i Číňan.

Životní náklady



Rozhodnutí zda podnikat v Číně, ovlivní jistě i výše životních nákladů. Nejdražšími městy jsou Peking, Šanghaj a Šenzen. Peking a Šanghaj patří mezi 20 nejdražších měst světa. Hlavními položkami rodinného rozpočtu u cizinců je nájemné a školné. Výše nájemného za 200 metrový, plně vybavený luxusní byt, v prestižní čtvrti činí v Pekingu 14 000 USD, což je přibližně 345 000 Kč měsíčně a v Šanghaji 9 400 USD, resp. 232 000 Kč měsíčně. Nájemné v Šanghaji i Pekingu je v současné době dražší, než v New Yorku, kde za srovnatelný byt zaplatíme měsíční nájemné ve výši 7 400 USD, resp. 185 000 Kč. Roční školné činí v průměru 420 000 Kč. Poplatek v mateřské školce činí 445 000 ročně, školné na základní škole 470 000 Kč, střední škole 371 000 Kč a v Hong Kongu dokonce 420 000 Kč.

Rizika podnikání



V Číně jsem byl na pozvání evropsko-čínského manželského páru. Jejich podnikatelský úspěch byl podmíněn tím, že evropský „manžel“ se soustředil na budování obchodních vztahů s Evropou a vlastní výrobu, jednání s čínskými partnery a úřady vedla jeho paní. Otevřeně přiznával, že se ani po 15 letech pobytu nenaučil správně „číst“ úmysly místních obchodních partnerů, neorientoval se v neustále se měnících právních předpisech a neuměl takřka nic vyřídit na čínských úřadech. V obdobném postavení asi bude většina českých podnikatelů. Dal mi dvě rady, jak uspět v Číně, resp. jak minimalizovat podnikatelská rizika: najít si spolehlivého a loajálního čínského zaměstnance, vyškolit ho v Evropě a následně jej jmenovat do čela evropskou firmou založené a plně vlastněné společnosti v Číně. Za druhé, předcházet sporům s čínskými partnery. Zkrátka a dobře, jednat a jednat tak dlouho, až jsou oběma partnerům jasné všechny podmínky spolupráce a následně i smlouvy. Vyhrát u soudu, či v arbitráži nad čínským partnerem je stejně pravděpodobné, jako vyhrát 1. cenu v loterii.