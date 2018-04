Podnikáme v Číně: V jakém oboru máte šanci uspět?

V prvním díle o podnikání v Číně jsme si nastínili, jak s obchodem v nejlidnatější ekonomice začít. Dnes se podíváme, jaké kategorie oborů pro zahraniční investice samotná Čína připouští.

Podle pravidel upravujících podmínky investování „Regulations for Guiding the Direction of Foreign Investment“, které platí od 1. dubna 2002 a nahrazují předpisy z roku 1995, existují čtyři kategorie oborů pro zahraniční investice:

1) zakázané

2) s omezením

3) povolené

4) podporované

Zařazení projektu do určité skupiny však nemusí být zcela striktní, např. z „Povolených“ do „Podporovaných“ může být převeden záměr, jenž počítá s vývozem 100 % budoucí produkce; obdobně, pokud 70 % výstupů bude exportováno, lze změnit kategorii „S omezením“ za „Povolenou“.

Se vstupem do WTO se Čína zavázala k postupnému uvolnění některých, z hlediska zahraničních investic, strategických oblastí – bankovnictví, telekomunikace, maloobchod, velkoobchod a distribuce.

Investoři mohou realizovat své záměry v Číně prostřednictvím založené obchodní společnosti. Čínské zákony umožňují výběr ze třech tipů společností:

a) plně vlastněná zahraničním subjektem - není omezena minimální ani maximální výše vloženého kapitálu. Pokud je vklad splácen ve splátkách, musí být splacen do tří let, přičemž první splátka, která činí minimálně 15 % celkové částky, musí být zaplacena do 90 dnů od vystavení povolení k činnosti;

b) Equity Joint Venture - společný podnik, kde práva a povinnosti odpovídají podílu jednotlivých společníků; minimální podíl zahraničního investora musí být alespoň 25 %, horní hranice neexistuje;

c) Contractual Joint Venture – společný podnik, který zpravidla vzniká na kratší dobu nebo při investicích typu BOT; na rozdíl od a) i b) není vyžadována registrace jako právnická osoba; zisky nemusí být rozděleny podle podílů; minimální podíl zahraničního investora je stejný jako v případě varianty b).

Nejdůležitějším informačním zdrojem k této problematice je internetová stránka www.chinainvest.com.cn, kde je možné získat kromě platné legislativy i přístup k aktuálním zprávám o investičním prostředí v ČLR a speciálních ekonomických zónách.

Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové programy

Čínská vláda kvůli velkým ekonomickým rozdílům mezi územními celky před cca 6 lety zahájila velký program pro rozvoj 8 centrálních a 12 západních provincií. Sem patří: Shanxi, Jilin, Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Vnitřní Mongolsko, Ningxia, Xinjiang, Guangxi.

Pro uvedené provincie dne 23. června 2004 Státní rozvojová a reformní komise ČLR a Ministerstvo obchodu ČLR schválily společně nově revidovaný materiál na podporu investic. Dokument má název „Catalogue of Competitive Industries Open to Foreign Investment in the Central and Western Part of China“. Pro každou provincii je jmenována řada konkrétních odvětví, která by měla mít větší podporu správních úřadů ČLR.

Program mimo jiné zahrnuje daňová zvýhodnění po dobu 10 let (2001 - 2010), kdy sazba daně činí 15 % v případě, že daná investice spadá pod vládou podporované obory. Další daňové úlevy mohou být poskytnuty ze strany místních vlád v autonomních oblastech s národnostními menšinami.

Kromě oblasti daní jsou další zvýhodnění poskytována u uživatelských práv k pozemkům, poplatkům za energii, vodu, plyn aj. Problémem je však nedokonalá infrastruktura a nedostatek kvalifikované pracovní síly v těchto regionech. Nově se pokouší vláda ČLR revitalizovat dřívější průmyslové oblasti na severovýchodě země. Sem patří 3 provincie: Liaoning, Jilin, Heilongjiang.

Nejperspektivnější z hlediska investic jsou odvětví, která se teprve začínají otevírat zahraničnímu kapitálu, tj. finanční sektor, domácí obchod a distribuce, služby cestovních kanceláří a dále tzv. high - tech obory, především informační technologie. Mimo uvedené oblasti budou PZI přednostně směrovány do rozvoje zemědělské výroby (nové technologie, zemědělská infrastruktura aj.), energetiky (výroba i rozvod), dopravy, využití přírodních zdrojů, strojírenství, petrochemie, farmacie, výroby zdravotnického zařízení a projektů zaměřených na vývoz.

Velice zajímavé jsou projekty, jejichž realizace se připravuje v souvislosti s přípravami olympijských her v Pekingu (r. 2008), Světové výstavy (r. 2010) a závodů vozů Formule 1 v Šanghaji. Prodej, resp. nákup licencí a know how je v ČLR běžný a představuje další z forem, jak proniknout na čínský trh. Čína se v současnosti čím dál tím více orientuje na nákupu moderních technologií s vysokou výrobní náročností.