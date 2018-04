Podnikání a mateřská jdou dohromady, ale je třeba dodržet pravidla

Jak je to s pobíráním peněžité pomoci v mateřství (PPM) a podnikáním? Musí rodič na mateřské přestat s podnikáním?

Tato situace má určitá pravidla. Platí, že když osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) pobírá mateřskou (PPM) z nemocenského pojištění z titulu OSVČ, nemůže po dobu vyplácení této dávky osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Rodič ale svou samostatnou výdělečnou činnost přerušovat či ukončovat v době pobírání PPM nemusí, pokud podnikání, živnost či řemeslo (přesněji řečeno samostatnou výdělečnou činnost) vykonávají jeho zaměstnanci, nebo osoby takzvaně spolupracující.

V praxi tedy platí, že nevykonává-li OSVČ samostatnou výdělečnou činnost osobně, ale například chod prodejny zajišťují pouze prodavačky či rodinní příslušníci, výplata PPM mu náleží.

Znamená to tedy, že pokud by živnost nemohl provádět například rodinný příslušník a rodič nechtěl s činností přestat, o mateřskou přijde?

V situaci, kdy osobní výkon této činnosti trvá, výplata PPM z nemocenského pojištění OSVČ nenáleží. Když to správa sociálního zabezpečení zjistí, výplatu peněžité pomoci v mateřství pozastaví či ukončí.

V jakém případě je možné pobírat mateřskou a zároveň pracovat?

Při pobírání PPM můžete vykonávat jinou výdělečnou činnost, například jiné zaměstnání, než ze kterého se PPM vyplácí. Není tím ovšem myšlen výkon samostatné výdělečné činnosti, protože OSVČ vykonává pouze jednu činnost, i když se jedná o více druhů samostatné výdělečné činnosti, například výkon daňového poradce a výkon advokáta a podobně.

Je-li mateřská vyplácena ze zaměstnání (přesně řečeno z nemocenského pojištění zaměstnanců), je možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (podnikat). V případě čerpání PPM z titulu zaměstnance tedy není nutno přerušovat podnikání.

Počet výplat peněžité podpory v mateřství za 1. pololetí 2013 rok 2013 za 1. pololetí 2014 Počet případů výplaty 264 794 536 412 260 763 Muži 1 007 2 303 1 412 z toho OSVČ 101 185 68 Ženy 263 787 534 109 259 351 z toho OSVČ 6 549 12 776 5 853 z toho nových případů 36 743 74 123 37 320 Muži 231 520 277 z toho OSVČ 26 49 16 Ženy 36 512 73 603 37 043 z toho OSVČ 868 1 733 792 Výdaje na PPM v Kč 3 551 768 334,02 7 258 351 773,16 3 533 591 855,99 z toho OSVČ 40 731 960,00 78 756 731,00 34 259 023,00 Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Peněžitá pomoc v mateřství (lidově „mateřská“) je dávkou nemocenského pojištění. Náleží zpravidla zaměstnancům po dobu 28 týdnů (v některých specifických případech, jako je narození vícerčat, to je 37 týdnů) a vyplácí ji okresní správa sociálního zabezpečení. Nárok na ni má i OSVČ, pokud si dobrovolně platí nemocenské pojištění OSVČ a splní dané podmínky. Na výplatu PPM většinou navazuje výplata rodičovského příspěvku, který je dávkou státní sociální podpory a vyplácí ho Úřad práce ČR.