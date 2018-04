Podnikání bude snazší, živnostenský zákon tenčí

O 21 paragrafů, tedy o 33 stran, se ztenčuje živnostenský zákon. Novela, která prošla Sněmovnou, zjednoduší podnikání 920 tisícům podnikatelů, dalším statisícům lidí, kteří si s živnostenským listem přivydělávají, i těm, kdo se do podnikání teprve pustí. Platit by měla poté, co získá souhlas Senátu a podpis prezidenta, od července.