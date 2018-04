Uměli se trefit do rostoucí poptávky. Mají levandulové pole i kavárnu

„Ze zkušenosti z gastronomie vím, že je dnes velká poptávka po bylinkách. Láska k vínu, kraji Provence a potřeba odlišit se nás dovedla až k levanduli,“ říká Lukáš Drlík. Jejich levandulové keře jsou zatím benjamínci, ty nejmladší mají rok. Lukáš a Veronika mají přitom ambici mít největší souvislé levandulové pole v České republice.

Lukáš Drlík (33) Vystudoval hotelovou školu, pracoval v gastronomii v tuzemsku i na zaoceánských lodích.

Pochází ze statku a navázal na hospodaření svých předků. Podniká s přítelkyní Veronikou Pejšovou (32).

V roce 2014 vysázeli levandulové pole v bio kvalitě a založili Levandulový statek Bezděkov.

V květnu 2015 otevřeli v Zábřehu Levandulovou kavárnu zaměřenou na produkty vlastní levandulové farmy.

Projekt levandulové biofarmy a kavárny získal letos v soutěži Rozjezdy roku prvenství v Olomouckém kraji i v celostátním kole.

Nápad je jedna věc, ale uvést ho do života už tak snadné není. Nebo snad ano? Probírali jste to doma dlouho? A hádali jste se?

No, tak každý se občas pohádá. V tomto případě ale k hádce nedošlo, měli jsme oba jasno a oba jsme se chtěli pustit do něčeho nového.

Jeli jste na zkušenou do francouzské Provence, která je proslavená pěstováním levandule. Jaké hlavní postřehy jste si z této cesty přivezli?

Z Provence jsme si dovezli krásné vzpomínky, nadšení a inspiraci. Levandulová pole vypadají tak nádherně, že už jenom z toho důvodu jsme se do tohoto podnikání chtěli pustit. Jen nás trochu mrzelo, že jsme si kvůli jazykové bariéře moc informací od místních farmářů nepřivezli.

Našli jste však odborníka za humny, přesněji v olomouckém bylinkářském institutu. Co vám pan Karel Dušek poradil?

Přesně tak, jak jsme jeli z Provence nezkušení, tak z Olomouce si vždy dovezeme dobré rady k nezaplacení. Pan Dušek s manželkou nás velice překvapili vstřícností a trpělivostí. Rostliny nám předpěstovávají a my je pak sázíme na naše pole.

Je snadné pěstovat levanduli na Moravském poli?

Do té doby než jsme potkali manžele Duškovy, tak jsme si mysleli, že to vůbec nebude možné. Nyní víme, že pěstování levandule na Moravském poli nemá žádnou překážku.

Co je na pěstování levandule nejtěžší? Co levandule miluje?

Levandule potřebuje propustnou zeminu, hodně sluníčka a spíše méně srážek. Jelikož jsme se rozhodli navíc hospodařit v bio režimu, nejtěžším úkolem je v tomto množství prvním rokem malé sazeničky zalévat a okopávat.

Kolik máte už zasázeno keříčků a kolik vás to už stálo?

Zatím máme 500 keříčků levandule, na podzim chystáme vysadit další dva tisíce sazenic a v dalších létech mnohonásobně více. Zatím nás to stálo moc úsilí, vlastní práce a řádově pár tisíc korun.

Jak se sklízí levandule? Jsou na to nějaké sklízecí kombajny, nebo to jsou opět hlavně ruce?

Na větších plochách se dá levandule sklízet kombajnem. V našich podmínkách nám musí stačit naše ruce.

Na levanduli sází v Česku již několik pěstitelů. Nemáte strach, že vás konkurence převálcuje?

To opravdu nemáme. Nejen kvůli tomu, že již nyní nestíháme uspokojit poptávku, ale hlavně proto, že náš koncept je opravdu ojedinělý. Máme vlastní levandulový statek, kde levanduli pěstujeme, ale také máme vlastní kavárnu, kde produkty z levandule prodáváme. Až bude naše produkce větší, chystáme otevřít i další kavárny v jiných městech.

Takže nejste jen pěstitelé.

Přesně tak. To odlišení spočívá v tom, že nechceme být pouze pěstitelé, kteří prodávají vypěstovanou surovinu někomu dalšímu k výrobě levandulových produktů, nýbrž prodejci koncových výrobků prostřednictvím vlastní prodejní sítě. Dalším odlišením by měl být fakt, že bychom rádi měli největší souvislé levandulové pole v České republice a to s výhledem řekněme do pěti let.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

V Zábřehu jste otevřeli Levandulovou kavárnu a máte s ní úspěch. Co se dá z levandule připravit a prodat?

Výhodou je, že jsme vysázeli na doporučení manželů Duškových takovou levanduli, která je vhodná k potravinářským účelům, tedy levanduli pravou lékařskou. Tato levandule má spoustu blahodárných účinků, a my ji tedy přidáváme u nás v kavárně do nápojů a pokrmů. Přítelkyně se stará o nové nápady levandulových dekorací a s pomocí jejího bratra Tomáše také vyrábí vlastní levandulovou kosmetiku.

Kde sbíráte recepty?

Tak zde přichází na pomoc kamarád Google, případně naši fanoušci či si jen řekneme: sem by se levandule hodila, pojďme to vyzkoušet.

Jak to všechno stíháte? Máte už nějaké zaměstnance?

Zatím víceméně stíháme sami s pomocí našich nejbližších z rodiny. Nicméně již přemýšlíme o posile do týmu, takže pokud se nám přihlásí někdo zkušený, kdo by nám mohl pomoci, ať už s rozjezdem kaváren, nebo s nápadem a pomocí, jak efektivně levanduli zpracovávat, budeme rádi.

Dá se na levanduli zbohatnout? Kolik korun vám už pole vynáší?

Jsme na začátku, ještě nejsme schopni z reálných čísel říct, zda tento druh podnikání vynáší, či nikoliv. My jsme ale přesvědčeni, že vynášet bude a již nyní k tomu máme pár indicií. Tou hlavní je obrovský zájem o naše produkty, který ani nejsme schopni teď na začátku našeho podnikání uspokojit.

Dříve jste pracoval v gastronomii a máte zkušenosti ze zahraničí, kdy jste pracoval na zámořských lodích. Co vám tato zkušenost dala do podnikání?

Práce v gastronomii na manažerských pozicích mi dala asi nejvíce zkušeností a předpokladů k provozování kavárny. K zemědělským dovednostem mi to ovšem bylo úplně k ničemu. Možná jsem viděl kus světa, určitou roli hrál i výdělek a také jsem viděl západní styl života a přístup k práci, který je mnohem efektivnější. To mě také určitě posunulo dál.

Na podnikání jste dva, což je určitě výhoda. Ale má to i nějakou nevýhodu?

Vidím jenom samé výhody (smích). Znáte to, někdy je těžké ve dvou vyjít, ale když ji miluješ, není co řešit a Verunka je moc šikovná a pro Levandulový statek nepostradatelný element.

Máte nějaký vlastní recept na úspěch v podnikání?

Jelikož ještě nejsme úspěšní podnikatelé, tak si nedovolím dávat žádné recepty na to, jak správně podnikat, snad se nás přijeďte zeptat za rok.

Váš podnikatelský projekt levandulová biofarma a levandulová kavárna získal letos v soutěži Rozjezdy roku prvenství v Olomouckém kraji i v celostátním kole. Čekali jste takový úspěch?

Jisté ambice jsme měli, ale prvenství nás opravdu překvapilo.

Když by někdo chtěl začít podnikat ve vašem oboru, co byste mu poradili?

Hodně trpělivosti a ať počítá s tím, že den má sice jenom 24 hodin, ale on bude muset pracovat 25 hodin. Za tu námahu to ale stojí.

Když se řekne peníze, co pro vás znamenají?

Pro nás jsou peníze nutností k tomu, aby se náš statek mohl dále rozvíjet.