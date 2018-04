Mniši z Nového Dvora podnikají. Vydělávají hořčicí i kosmetikou

V lesnatých kopcích nedaleko Teplé v západních Čechách stojí nebývale krásný klášter Nový Dvůr. Vždyť také stavba získala několik architektonických cen. Tam žije v současnosti zhruba třicet mnichů. Život věnují modlitbám, studiu a také práci. Vyrábějí v bio kvalitě hořčice, pomazánky a kosmetiku.

„Od nepaměti mniši pracují, jednak aby si udrželi určitou osobní rovnováhu, jednak aby si vydělali na živobytí. První mniši v Egyptě ve 4. století pletli koše, které pak prodávali. Podle řehole svatého Benedikta je zahálka nepřítelem duše. Mnišská práce si tak po staletí uchovává stále stejnou charakteristiku,“ říká bratr Josef.

Zajímavosti Řád trapistů je velmi asketický mnišský řád, který působí v rámci římskokatolické církve a jeho historie sahá do 17. století.

Klášter v Novém Dvoře vznikl ze zchátralého barokního statku u Teplé na Karlovarsku.



Místo vzdálené od ruchu civilizace přetvořili na architektonický skvost architekti Jan Soukup a Angličan John Pawson.



Klášter byl prohlášen za Stavbu Karlovarského kraje 2005, získal ceny Wienerberger Brick Award 2006, Ecola Award 2008 a ocenění Frate Sole 2008 za výjimečnou církevní stavbu, které je udělováno jednou za čtyři roky.



V klášteře je dům pro návštěvníky, kde je umístěna expozice přibližující klášterní život a také prodejna všech novodvorských produktů.

www.novydvur-obchod.cz



Při založení kláštera Nový Dvůr před třinácti lety mniši nevěděli, do jaké výroby se pustit. Pak se objevil nápad s hořčicí, mimo jiné i proto, že ji nikdo z klášterů řádu trapistů nevyrábí. To umožnilo její distribuci v síti prodejen s klášterními výrobky ve Francii, kde je mateřský klášter Sept-Fons.

A hořčici nabídli i v dalších zemích Evropy a v České republice prostřednictvím e-shopu. V současnosti prodávají desítky tisíc skleniček ročně. „Není zase až tak obtížné vyvinout kvalitní výrobek, s ohledem na náš život v odloučení od světa. Je však dosti nesnadné jej umět prodávat. To je jeden z důvodů, proč jsme otevřeli internetový obchod,“ vysvětluje mladý mnich.

E-shop je určen především pro koncové odběratele. Ale pak je tu ještě hodně obchodníků, většinou majitelů obchodů s regionálními či bio potravinami, kteří odebírají produkty přímo z kláštera.

Právě o hořčice, které jsou vyráběny podle originální trapistické receptury, je největší zájem. Mniši je dělají v malém objemu z vybraného hořčičného semínka, které dovážejí z Kanady. To je po namočení do octa smíchaného s vodou, rozdrceno na mlýnském kameni a provoněno medem a moravským bílým vínem. Alespoň tak poeticky to sami výrobci popisují.

K několika druhům hořčice se postupně přidaly další výrobky: sladké pomazánky a kosmetika z obilných klíčků. „Ve vlastní výrobě jsou zainteresovaní pouze bratři, při sestavování receptur nám pomáhají externí specialisté. Například na recepturách hořčic se podílel i jeden bývalý zaměstnanec Dijonských hořčicáren,“ uvádí bratr Josef.

Ale v e-shopu je výrobků z Nového Dvora mnohem více. Mniši totiž dovážejí ještě zavařeniny a dietetické výrobky z mateřského kláštera z Francie.

Ve výrobě pracuje přibližně polovina bratří. Ostatní pracují například v lese nebo se starají o stádo ovcí. Při rozdělení úkolů berou v opatství v potaz potřeby a zkušenosti jednotlivých konkrétních osob. Vzdělání bratří je různé, někteří jsou po vyučení nebo s maturitou, jiní jsou absolventi vysokých škol.

Pět hodin práce pro udržení rovnováhy

Mniši vstávají každý den ve tři ráno. V kostele se scházejí sedmkrát za den na bohoslužbu. Další dvě až tři hodiny se věnují modlitbám a duchovní četbě. Na manuální práci mají čtyři až pět hodin. I přesto si výrobu v opatství zajišťují sami. Žádné zaměstnance nemají, a to kvůli zachování kvality mnišského života. Postupně si však vytvořili síť subdodavatelů pro různé oblasti, ať už je to například balení výrobků, šití, nebo opravy strojů.

Zájem o výrobky z Nového Dvora se zvyšuje. Je to dáno i tím, jak lidé v současnosti stále více dbají na kvalitu potravin a vyhledávají české regionální produkty.

„Výrobu udržujeme v takové míře, abychom pokryli vlastní potřeby, náklady a současně měli dostatek prostředků na dary potřebným. Žádnou mzdu si nevyplácíme. Máme ale na zřeteli, aby bratři měli na jedné straně dostatek skutečné práce, a na druhé, aby nebyli přetížení,“ říká bratr Josef a dodává: „Část ze zisku kláštera směřuje různým charitativním organizacím, ale i jednotlivcům v nouzi. Ale víte co, Evangelium říká, ať pravice neví, co dělá levice, tedy, aby pomoc zůstala skrytá.“

U podnikatelů je to tak, že pokud zájem roste, přijmou nové zaměstnance a posílí výrobu. Mnišské podnikání je jiné. Jeho cílem není ekonomický růst do nekonečna. „Práce nestojí ve středu našeho života, náš cíl je jiný, duchovní. Víme ale dobře, že žijeme v ekonomickém prostředí, které má svá pravidla. Proto je tato rovnováha velmi jemná a vyžaduje si neustálou bdělost. Snadno by se dalo sklouznout do jednoho, nebo druhého extrému,“ připomíná mnich.

Co se týká politiky prodeje, zastávají mniši jasný názor: nejlepší reklama pochází od spokojených spotřebitelů. Proto využívají e-mailovou korespondenci se zákazníky. Posílají jim nabídky nových produktů nebo nabízejí dárek při nákupu nad určitou částku.

Klášter jako takový je církevní neziskovou organizací registrovanou na ministerstvu kultury a ekonomickou činnost zastává společnost Labora, kterou mniši kvůli podnikání založili. „Ekonomika kláštera stojí na schopnostech bratří, to je pravda, ale také na něčem, co křesťané nazývají prozřetelnost,“ dodává bratr Josef.