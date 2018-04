Na volné noze vydělává víc než v zaměstnání. Umí poradit, jak na to

Před pár lety se Robert Vlach rozhodl dát přednost podnikání na volné noze. Ostatně k podnikání neměl daleko, jeho rodiče mají v Ostravě prosperující výrobní firmu a zaměstnávají řadu lidí. "Viděl jsem, co to znamená zaměstnávat lidi. Je to hodně náročné," říká.

Odešel ze studií na vysoké škole a sbíral podnikatelské zkušenosti samostudiem a vlastní praxí. Nejprve ve Španělsku, kde se podílel na vývoji odborného webového portálu. "Španělštinu jsem vůbec neovládal, učil jsem se ji postupně od svých španělských kolegů," říká.

Robert Vlach (35) Vystudoval Obchodní akademii v Ostravě. Ze studií na vysoké škole odešel a odjel na zkušenou do Španělska.

Podnikatelské zkušenosti sbíral samostudiem, vlastní praxí a komunikací s dalšími podnikateli.

Provozuje portál Na volné noze, který sdružuje 550 nezávislých profesionálů.

Věnuje se systematické podpoře a popularizaci osobního podnikání a podnikatelskému poradenství.

Je držitelem ocenění Živnostník roku 2011 Moravskoslezského kraje.

Ve Španělsku dřel 12 až 16 hodin denně, šest dnů v týdnu. "Neznal jsem tehdy své hranice," poznamenává. Výsledkem bylo totální vyhoření. Do Česka se vrátil, aby si dal roční pauzu a vyčistil hlavu. "Počítače jsem nemohl ani vidět." Rok se na školním statku ve Valticích učil, jak zde pěstují a vyrábějí víno. Když se zotavil, začal přemýšlet, co dělat, aby byl opět soběstačný.

Pak přišel s nápadem prezentovat na internetu lidi na volné noze, aby si vyměňovali zkušenosti a získali nové klienty i zakázky. Postupně se z něj stal podnikatelský poradce. Vše, co v jeho hlavně uzrálo a co se o podnikání naučil od druhých, teď přednáší a předává dál.

Než se člověk rozhodne podnikat a postavit se na vlastní nohy a založit si živnost, jaký byl měl být první krok?

Veřejnost má většinou o podnikání představu, že je to jakási krabice, ve které je způsob, jak se živit. Škála podnikatelských možností a přístupů je ale velká. Jinak podniká firma s deseti zaměstnanci než ta, která jich má stovky. Jinak podniká člověk na volné noze. Každý styl podnikání vyžaduje jiné know-how, tedy jiné zásady, přístupy a zkušenosti, které vedou k úspěchu. Podnikání na volné noze je ten nejjednodušší styl podnikání. Kdo se chce postavit na vlastní nohy a stát se nezávislým profesionálem, měl by se nejprve poohlédnout po určitých zásadách a doporučeních, které u takové formy podnikání vedou k úspěchu.

Lidem, kteří chtějí podnikat na volné noze, radíte: "Prodejte to, v čem jste dobří!" Jak poznat, co má šanci na úspěch?

Podnikání na volné noze je především o dovednostech. Často vůbec nejde o to, co člověk vystudoval, ale o to, co vás baví a v čem jste dobří. Není však dobré pustit se bezhlavě do všeho, co vás baví. Uvažovat je třeba racionálně, tedy o kterou z mých dovedností by mohl být největší zájem. Příkladem může být třeba Sushiqueen Bára Rektorová, která si zamilovala sushi, a přestože jde tradičně o mužskou profesi, prosadila se a je úspěšná. Kdo je zručný, může něco vyrábět, kdo si rozumí s počítačem, může zkusit dělat grafiku, weby nebo aplikace. Každý má v sobě nějaký potenciál, který by mohl zpeněžit.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

Jak ověřit, že konkrétní dovednost skutečně prodám?

Podnikání je riziková činnost, není dobré hodit najednou vše za hlavu a pustit se jen do podnikání. Nejlepší je použít strategii takzvaných malých sázek. Spočívá v tom, že v malém zkoušíte, co vám jde, zda je o to zájem a zda vás lidé hodnotí pozitivně. Do toho potřebujete investovat jen svůj čas. Místo například vysedávání u televize si tedy uděláte rešerši oboru, ve kterém chcete něco nabízet, zkusíte získat klienty inzerováním na internetu, začnete o sobě dávat vědět přímým oslovením známých, v diskusních fórech.

Podnikání je o každodenních interakcích. Každý je členem nějakých komunit, ve kterých se mohou rýsovat i určité zakázky. Těch cest, jak získat zpětnou vazbu, je dnes hodně. To, zda sázka vychází, se pozná rychle v řádu několika měsíců. Pokud bude ohlas lidí pozitivní, jste na správné cestě. Když bude zpětná vazba negativní, metodou pokus-omyl prozkoumávejte další území. Princip malých sázek, v čem jste dobří, jde využít i v zaměstnání. Jestliže tomu budete věnovat čas, zvýšíte tím svou cenu a nakonec můžete zjistit, že vás tyto schopnosti uživí na volné noze mnohem víc, než když vás někdo zaměstnává.

Je třeba si hned na začátku určit, za jakou cenu chci svou dovednost prodat?

Zprvu jde o investici do ověření, co mě uživí a odvahy vstoupit do teritoria, které je pro vás neznámé. Není proto dobré hned od začátku hledět na to, jak vydělat co nejvíc. Pracovat zadarmo ale také nedoporučuji. Zjistěte si proto, za kolik pracují méně zkušení profesionálové v oboru a začněte na podobné, nebo nižší zaváděcí ceně. Zdražovat můžete časem, když zjistíte, že je o vás zájem.

Jste zastáncem toho, že na volné noze je lepší podnikat pod svým vlastním jménem a nevymýšlet žádnou obchodní značku ani název firmy. Proč?

Vůči nezávislým profesionálům jsou očekávání trhu a zákazníků vysoce konzervativní. Od jednotlivců očekávají mnohem víc. Pokud je vaše jméno mezi lidmi dobře zapsáno, je to největší kapitál, který máte. Proto je na volné noze lepší podnikat pod vlastním jménem. Zároveň je třeba pěstovat dobrou pověst a u každé zakázky odvádět kvalitní práci, aby lidé říkali: ten mi dobře poradil, odvedl dobrou práci, choval se korektně, chtěl přiměřenou cenu.

Dobré jméno je ostatně klíčem k úspěchu i v samotném zaměstnání, ale část úspěchu v tomto případě sklízí firma, která takového člověka zaměstnává. Budovat dobré jméno je v každém případě správná kariérní volba i v zaměstnání. To si řada zaměstnanců neuvědomuje. Pokud se jednou rozhodnete podnikat, můžete na dobrém jménu stavět.

Na co si dát pozor, aby si podnikatel na volné noze nepošramotil dobré jméno?

Měl by si dát pozor, s kým se dává v podnikání dohromady, a pečlivě hlídat kvalitu své práce. Hodně důležitá je také spolehlivost, držet slovo a sliby.

Může se hodit Najděte si práci, která vás bude opravdu bavit na jobDNES.cz. Zaujměte potencionálního zaměstnavatele kvalitním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz.

Říkal jste, že na začátku je užitečné nastavit zaváděcí ceny. Jak s cenou dále pracovat?

Pokud nevíte, zda jste svou cenu nastavili správně, použijte například v inzerátech a na svých webových stránkách označení "cena pro rok 2013", "zaváděcí cena platná do 1. ledna 2014". Tím si vytvoříte prostor, abyste cenu korigovali správně a podle toho, jakou máte kapacitu.

Cenotvorba je na volné noze hodně důležitý prvek, jak regulovat poptávku. Když zvednete cenu, poptávku tím omezíte, s vyšší cenou zároveň ovlivníte očekávání trhu. Pokud třeba překladatel zvedne svou cenu za stránku z 200 na 450 korun, zákazník bude očekávat lepší práci. Tím vytvoříte tlak i sami na sebe, aby kvalita odpovídala ceně. Cena je prostředek, jak se přinutit k profesnímu růstu. Zároveň je indikátor toho, jak si každý ve svém oboru profesně stojí.

Ve vašem podnikání se vám osvědčilo pravidlo: "Buďte úsporní, nezadlužujte se." Proč není dobré se hned na začátku zadlužit?

Vydělat z malého počátečního kapitálu maximum je jeden z principů podnikání. Pokud začnete jen s tím, co máte, je to obrovská příležitost získat správné finanční instinkty. Když si hned na začátku půjčíte, této finanční inteligenci se budete učit těžko a připravíte se o příležitost naučit se myslet úsporně. Zadlužením vytváříte na sebe tlak, že musíte v podnikání uspět, protože musíte splácet. Kdo si nepůjčí, může v klidu udělat krok zpátky, když se podnikatelský záměr nezdaří. S dluhem je to mnohem těžší.

Jak o sobě dát vědět, aby to moc nestálo?

Základem je, že budete mít dobře definováno, co chcete dělat. Pak se postarejte, aby se vaše okolí a všichni známí dozvěděli, že podnikáte. Možností, jak to udělat, aby to moc nestálo, je dnes hodně. Využít můžete osobní kontakty, internet a webové stránky, Facebook a další komunitní portály. Význam sociálních sítí, jako jsou Facebook a Twitter, narůstá. Nejsou to již žádné hračky. Jsou skvělé na udržování volných kontaktů.

Pokud jste schopní své myšlenky publikovat, prezentujte je na svém blogu. Využijte také nízkonákladový marketing a nejlevnější způsob, jak oslovit místní komunitu. Mohou to být třeba letáky roznášené do schránek, inzerce na místních akcích a další formy, jak se zviditelnit. Investujte průběžně do takových nástrojů, které si můžete finančně dovolit.

Co když podnikání nevyjde a přestane vynášet?

Výhoda podnikání na volné noze je ta, že investujete do své reputace. Pokud odvádíte dobrou práci a nechytáte se ekonomicky, svět se neboří, nemáte se za co stydět. Z volné nohy lze snadno odejít, zavírat firmu by bylo mnohem těžší. Přerušit podnikání můžete snadno i v případě, když dostanete zajímavou pracovní nabídku a necháte se zaměstnat.

Svět se ale mění, pracovní příležitosti na volné noze mají budoucnost. Není to módní vlna, kdo ji zachytí už dnes, vytvoří si dobrý základ do budoucna. I velké korporátní firmy zjišťují, že spolupráce s lidmi na volné noze je pro ně stále zajímavější a specialisté na volné noze si takto dokážou vydělat mnohem více, než kdyby se nechali zaměstnat.

Na začátku vaší profesní kariéry jste byl napůl zaměstnaný a napůl na vlastní noze. Jakou osobní zkušenost jste tím získal?

Psychologicky je podnikání na volné noze oproti zaměstnání jiné v tom, že si musíte vytvářet rezervy. Podnikání má velké výkyvy a příjem na volné noze není stabilní. Myslet je třeba na zdravý životní styl, dávat si pozor na to, abyste se udrželi v kondici. I poté, co jsem podnikání na volné noze zakusil snad ze všech dobrých i špatných stránek, si stále myslím, že ta svoboda za to stojí. Stát na vlastních nohou a dělat špičkovou práci. Pro mne je to otázka cti.

Máte odvahu založit si živnost a vydělávat na volné noze?